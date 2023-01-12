Кубок мира. Эстафета. Лагрейд, Тарьей Бо, Кристиансен и Йоханнес Бо побегут за Норвегию, Перро, Фийон-Майе, Гигонна и Фабьен Клод – за Францию

13 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Эстафета

Начало – 16:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.

Старт-лист

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бо)

2. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Реес)

3. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Фабьен Клод)

4. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома)

Дата проведения 13 января, 16.25

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бо.

Германия (№2): Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Реес.

Франция (№3): Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Фабьен Клод.

Швеция (№4): Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома.

Австрия (№5): Давид Коматц, Симон Эдер, Доминик Унтервегер, Лукаш Питцер.

Украина (№9): Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.