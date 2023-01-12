Кубок мира. Эстафета. Лагрейд, Тарьей Бо, Кристиансен и Йоханнес Бо побегут за Норвегию, Перро, Фийон-Майе, Гигонна и Фабьен Клод – за Францию
13 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет мужская эстафета.
Кубок мира по биатлону-2022/23
5-й этап
Рупольдинг, Германия
Мужчины
Эстафета
Начало – 16:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.
Старт-лист
1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бо)
2. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Реес)
3. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Фабьен Клод)
4. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома)
- Дата проведения
- 13 января, 16.25
Этап 5, Рупольдинг, Германия. Эстафета
Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бо.
Германия (№2): Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Реес.
Франция (№3): Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Фабьен Клод.
Швеция (№4): Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома.
Австрия (№5): Давид Коматц, Симон Эдер, Доминик Унтервегер, Лукаш Питцер.
Украина (№9): Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.
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