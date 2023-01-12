Кубок мира. Эстафета. Лагрейд, Тарьей Бо, Кристиансен и Йоханнес Бо побегут за Норвегию, Перро, Фийон-Майе, Гигонна и Фабьен Клод – за Францию

Теги Кубок мира по биатлону сборная Германии сборная Норвегии сборная Франции результаты сборная Швеции сборная Австрии сборная Украины Тарьей Бо сборная Финляндии сборная Словении сборная Чехии Йоханнес Кюн Бенедикт Долль эстафета Антонин Гигонна Йоханнес Бо Ветле Шостад Кристиансен Роман Реес Кентен Фийон-Майе Пеппе Фемлинг Фабьен Клод Себастьян Самуэльссон Йеспер Нелин Мартин Понсилуома Давид Цобель Стурла Хольм Лагрейд Эрик Перро Рупольдинг Биатлон

13 января на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге пройдет мужская эстафета.

Кубок мира по биатлону-2022/23

5-й этап

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Эстафета

Начало – 16:25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Eurovision Sports.

Старт-лист

1. Норвегия (Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бо)

2. Германия (Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Реес)

3. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Фабьен Клод)

4. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома)

Дата проведения
13 января, 16.25
Онлайн гонки

Этап 5, Рупольдинг, Германия. Эстафета

Норвегия (№1): Стурла Хольм Лагрейд, Тарьей Бо, Ветле Шостад Кристиансен, Йоханнес Бо.

Германия (№2): Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль, Роман Реес.

Франция (№3): Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Антонин Гигонна, Фабьен Клод.

Швеция (№4): Себастьян Самуэльссон, Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома.

Австрия (№5): Давид Коматц, Симон Эдер, Доминик Унтервегер, Лукаш Питцер.

Украина (№9): Артем Прима, Денис Насыко, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.

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2 комментария

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Любовь Гончарова
Как же много мы потеряли , а остальные похоже и не заметили нашего отсутствия . Вот представьте , отстранили бы Германию , или Францию , или Италию ... , а наши бы участвовали . Да как же оказывается мы раньше хорошо жили .
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Cube Litening C:68X
За немцау!!
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