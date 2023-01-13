Итальянский фигурист Даниэль Грассль будет готовиться к чемпионату Европы в группе Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Италии мужское катание Этери Тутберидзе Р-Спорт Даниэль Грассль Фигурное катание

Итальянский фигурист Даниэль Грассль пройдет подготовку к чемпионату Европы в группе российского тренера Этери Тутберидзе в Москве. 

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

«Даниэль пока остается в Москве, будет готовиться к чемпионату Европы в команде Тутберидзе», – сказал источник.

Грассль приехал в Москву в начале года. Он заинтересован в сотрудничестве с Тутберидзе на постоянной основе, но на текущий момент стороны не пришли к окончательному соглашению.

Чемпионат Европы пройдет с 23 по 29 января в финском Эспоо.

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Ответ xlegend
Это Дюамель цивилизованная?:)
Я специально написал в "Цивилизованное" в "кавычках".
Они сами так себя называют.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xlegend
Ответ Леличек
Чота как-то даже боязно за Даню)))
Ну он же не к Плющенко поехал, чего вы боитесь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xlegend
Ответ Роман Волков
Тут, наверное, главный момент в том, что Грассль Итальянец! Перешедший к Нам! Как к нему будет относиться "цивилизованное" сообщество.
Это Дюамель цивилизованная?:)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Ответ Анна Беляева
Так же, как Эгадзе с Дудаковым ездил весь сезон
Тут, наверное, главный момент в том, что Грассль Итальянец! Перешедший к Нам!
Как к нему будет относиться "цивилизованное" сообщество.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xlegend
Ответ oleg
Так до 29 января мало времени. Вряд ли Грасль к этому времени запрыгает четверные!?
Он как бы уже.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mary Ion
Интересно, будут ли ему технику четверных ломать. Это же очень рискованно. С другой стороны - сейчас у Даниэля со стабильностью большие проблемы, в том числе из-за кривоватой техники. Гуменник говорил, что после изменения техники какое-то время было совсем плохо…
В чем я точно уверена, это в том, что его своеобразную пластику причешут так, что будет круто)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ Павел Мельников
Имя и заслуги на нее работают, определенно
На нее работет очевидное наличие методологии, благодаря которой и получены результаты, давшие имя и заслуги.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Наталья Карлова
Интересная новость! Как то мало у нас иностранцев, Морис и Элизабет почти свои в доску, да и Элизабет уже не выступает, остальные были преимущественно набегами) Если не изменяет память к Мишину народ ездил... учитывая обстановочку политическую так и вообще забавно! Парень молодец хотя бы за то что решился! А вообще интересно что получится в итоге! Будут ли результаты или нет?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
Так до 29 января мало времени. Вряд ли Грасль к этому времени запрыгает четверные!?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
Ответ Анна Беляева
Как и любой специалист высочайшего класса
Имя и заслуги на нее работают, определенно
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Charliz
Ответ kate_ko
если даже правда, то вряд ли за такой короткий срок что-то успеют кардинально поменять. но в целом, да, интересно, как ТШТ сработают с фигуристом с другим менталитетом
Согласна с вами. За пару недель чудес не случится…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ Роман Волков
Решили пока Проверить на Чемпионате Европы, возможно ли в данных обстоятельствах полноценное сотрудничество! Конечно его ничему за несколько дней не научат, зато станет понятно, как вообще Группа Этери будет ездить на Международные старты!
Так же, как Эгадзе с Дудаковым ездил весь сезон
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
У них там в Европе совсем Крах фигурки.
Если даже в таких обстоятельствах Ихние Фигуристы едут тренироваться к нам. В сними же воюющую страну. УДИВИТЕЛЬНО!
Это явно от того, что деваться просто некуда!
Ведь это не какие-то слова, а Действия! Которые люди делают осознанно!
У нас тут РАЙ, а мы и не знаем, думаем, что всё на оборот. Собственно как обычно, представляем себе невесть что.
Надо иногда вспоминать нашу Поговорку: «Хорошо там, где нас нет!»✌️
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Анна Беляева
Ответ Павел Мельников
А Этери-то, похоже, нигде не пропадет. Даже с отстранениями
Как и любой специалист высочайшего класса
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДИАНА
Ответ Беглый*
Тоже заметил, что вы всегда думаете также, как я) как бы нас с вами не заблокировали за мультиакк)
Я ваши комментарии всегда сначала лайкаю, потом читаю и всегда 100% "попадание" 👍👍👍
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леличек
Ответ Беглый*
Теперь помимо Мориса будем ещё болеть за Грассля. Пусть оба окажутся на пьедестале
Я и так болею за Данечку))
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Леличек
Чота как-то даже боязно за Даню)))
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Товарищ Майор.
Ответ Роман Волков
Решили пока Проверить на Чемпионате Европы, возможно ли в данных обстоятельствах полноценное сотрудничество! Конечно его ничему за несколько дней не научат, зато станет понятно, как вообще Группа Этери будет ездить на Международные старты!
Дудаков спокойно ездил
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Мельников
А Этери-то, похоже, нигде не пропадет. Даже с отстранениями
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
Ответ ДИАНА
Именно так я и подумала 💪💪💪
Тоже заметил, что вы всегда думаете также, как я) как бы нас с вами не заблокировали за мультиакк)
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДИАНА
Ответ Беглый*
Теперь помимо Мориса будем ещё болеть за Грассля. Пусть оба окажутся на пьедестале
Именно так я и подумала 💪💪💪
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
Вот люди сортируют комменты по "лучшим", поэтому стопицот шуток за двести про "биатлониста" ещё предстоит.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман Волков
Решили пока Проверить на Чемпионате Европы, возможно ли в данных обстоятельствах полноценное сотрудничество!
Конечно его ничему за несколько дней не научат, зато станет понятно, как вообще Группа Этери будет ездить на Международные старты!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
Окончательное соглашение - это видимо программы в постановке Даниила и Этери?
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
Теперь помимо Мориса будем ещё болеть за Грассля. Пусть оба окажутся на пьедестале
+26
-10
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий