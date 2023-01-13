Итальянский фигурист Даниэль Грассль будет готовиться к чемпионату Европы в группе Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)

Итальянский фигурист пройдет подготовку к чемпионату Европы в группе российского тренера в Москве.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Даниэль пока остается в Москве, будет готовиться к чемпионату Европы в команде Тутберидзе», – сказал источник.

Грассль приехал в Москву в начале года. Он заинтересован в сотрудничестве с Тутберидзе на постоянной основе, но на текущий момент стороны не пришли к окончательному соглашению.

Чемпионат Европы пройдет с 23 по 29 января в финском Эспоо.

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?