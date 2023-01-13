Итальянский фигурист Даниэль Грассль будет готовиться к чемпионату Европы в группе Этери Тутберидзе («Р-Спорт»)
Итальянский фигурист Даниэль Грассль пройдет подготовку к чемпионату Европы в группе российского тренера Этери Тутберидзе в Москве.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Даниэль пока остается в Москве, будет готовиться к чемпионату Европы в команде Тутберидзе», – сказал источник.
Грассль приехал в Москву в начале года. Он заинтересован в сотрудничестве с Тутберидзе на постоянной основе, но на текущий момент стороны не пришли к окончательному соглашению.
Чемпионат Европы пройдет с 23 по 29 января в финском Эспоо.
В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?
Они сами так себя называют.
Как к нему будет относиться "цивилизованное" сообщество.
В чем я точно уверена, это в том, что его своеобразную пластику причешут так, что будет круто)
Если даже в таких обстоятельствах Ихние Фигуристы едут тренироваться к нам. В сними же воюющую страну. УДИВИТЕЛЬНО!
Это явно от того, что деваться просто некуда!
Ведь это не какие-то слова, а Действия! Которые люди делают осознанно!
У нас тут РАЙ, а мы и не знаем, думаем, что всё на оборот. Собственно как обычно, представляем себе невесть что.
Надо иногда вспоминать нашу Поговорку: «Хорошо там, где нас нет!»✌️
Конечно его ничему за несколько дней не научат, зато станет понятно, как вообще Группа Этери будет ездить на Международные старты!