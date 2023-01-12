Кубок России. Гонка преследования. Поварницын убежит первым, Пащенко – 2-м, Каюмов – 3-м, Поршнев – 5-м, Халили – 14-м
13 января на этапе Кубка России в Рыбинске пройдет мужская гонка преследования.
PARI Кубок России-2022/23 по биатлону
5-й этап
Рыбинск
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
2. Петр Пащенко – 0:25
3. Рустам Каюмов – 0:47
4. Алексей Вагин – 0:57
5. Никита Поршнев – 0:59
6. Евгений Емерхонов – 1:00
7. Роман Сурнев – 1:09
8. Вадим Истамгулов – 1:15
10. Андрей Вьюхин – 1:25
11. Евгений Гараничев – 1:25
14. Карим Халили – 1:39
15. Матвей Елисеев – 1:41
20. Кирилл Стрельцов – 2:02
Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске
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