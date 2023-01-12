Кубок России. Гонка преследования. Поварницын убежит первым, Пащенко – 2-м, Каюмов – 3-м, Поршнев – 5-м, Халили – 14-м

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13 января на этапе Кубка России в Рыбинске пройдет мужская гонка преследования.

PARI Кубок России-2022/23 по биатлону

5-й этап

Рыбинск

Мужчины

Гонка преследования

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Александр Поварницын

2. Петр Пащенко – 0:25

3. Рустам Каюмов – 0:47

4. Алексей Вагин – 0:57

5. Никита Поршнев – 0:59

6. Евгений Емерхонов – 1:00

7. Роман Сурнев – 1:09

8. Вадим Истамгулов – 1:15

10. Андрей Вьюхин – 1:25

11. Евгений Гараничев – 1:25

14. Карим Халили – 1:39

15. Матвей Елисеев – 1:41

20. Кирилл Стрельцов – 2:02

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по биатлону в Рыбинске

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