У «Наполи» 13 побед в 14 последних матчах Серии А, поражение – от «Интера»

« » потерпел лишь одно поражение в 18 матчах Серии А в этом сезоне.

Команда тренера дома разгромила «Ювентус» в 18-м туре (5:1).

Таким образом, за 14 последних матчей в чемпионате Италии у «Наполи» 13 побед и одно поражение – от « » (0:1).

Всего в сезоне в клуба из Неаполя 15 побед, 2 ничьих и поражение. Команда лидирует в таблице, набрав 47 очков. У «Юве» – 37, у «Милана» – 37 и матч в запасе.

21 января « » сыграет с «Салернитаной» на выезде.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.