У «Наполи» 13 побед в 14 последних матчах Серии А, поражение – от «Интера»
«Наполи» потерпел лишь одно поражение в 18 матчах Серии А в этом сезоне.
Команда тренера Лучано Спаллетти дома разгромила «Ювентус» в 18-м туре (5:1).
Таким образом, за 14 последних матчей в чемпионате Италии у «Наполи» 13 побед и одно поражение – от «Интера» (0:1).
Всего в сезоне в клуба из Неаполя 15 побед, 2 ничьих и поражение. Команда лидирует в таблице, набрав 47 очков. У «Юве» – 37, у «Милана» – 37 и матч в запасе.
21 января «Наполи» сыграет с «Салернитаной» на выезде.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
С другой стороны , что было делать, когда получили два ?
Чемпион России !
Кальчополи было детской игрой - сейчас Италия под пятой у жулья из России