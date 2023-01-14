У «Наполи» 13 побед в 14 последних матчах Серии А, поражение – от «Интера»

Теги Интер Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» потерпел лишь одно поражение в 18 матчах Серии А в этом сезоне.

Команда тренера Лучано Спаллетти дома разгромила «Ювентус» в 18-м туре (5:1).

Таким образом, за 14 последних матчей в чемпионате Италии у «Наполи» 13 побед и одно поражение – от «Интера» (0:1).

Всего в сезоне в клуба из Неаполя 15 побед, 2 ничьих и поражение. Команда лидирует в таблице, набрав 47 очков. У «Юве» – 37, у «Милана» – 37 и матч в запасе.

21 января «Наполи» сыграет с «Салернитаной» на выезде.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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12 комментариев

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Perfetto
Возьмите уже Скудетто!
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Ilya Sveshnikov
#forzanapolisempre
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Arthur Jacob
Ответ Экспертное мнение
Забавно, Наполи стал намного сильнее как раз после ухода таких крутых игроков как Кулибали, Мертенс, Инсинье. Хвича по сути тащит команду ноунеймов на уровне Марадоны, хотя не, это другое, Марадона выходил на поле 1 против 11.
Там вообще то кроме Хвичи есть Зеленский, Осимхен, Лосано, Распадори, Симеоне. И с обороной полный порядок
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Wasilij Petrow
Ответ Экспертное мнение
Забавно, Наполи стал намного сильнее как раз после ухода таких крутых игроков как Кулибали, Мертенс, Инсинье. Хвича по сути тащит команду ноунеймов на уровне Марадоны, хотя не, это другое, Марадона выходил на поле 1 против 11.
"Хвича по сути тащит команду ноунеймов". Осимхен не при делах? (15 голов и ассистов против 14 у Хвичи).
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OldRedWhite
Ответ Левая бровь Анчелотти
Охеренно то, что мы проиграли наполи с большей разницей, чем Верона с Кремонезе, которые идут в зоне вылета. И вообще у наполи крупнейшая победа в серии А. Против ЮВЕНТУСА. У меня все.
Нельзя было играть в открытый футбол , конечно , это смертный приговор для Юве …
С другой стороны , что было делать, когда получили два ?
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OldRedWhite
Ответ Экспертное мнение
Забавно, Наполи стал намного сильнее как раз после ухода таких крутых игроков как Кулибали, Мертенс, Инсинье. Хвича по сути тащит команду ноунеймов на уровне Марадоны, хотя не, это другое, Марадона выходил на поле 1 против 11.
Хороший просто тренер у них вдобавок !
Чемпион России !
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Экспертное мнение
Забавно, Наполи стал намного сильнее как раз после ухода таких крутых игроков как Кулибали, Мертенс, Инсинье. Хвича по сути тащит команду ноунеймов на уровне Марадоны, хотя не, это другое, Марадона выходил на поле 1 против 11.
+3
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+1
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Левая бровь Анчелотти
Охеренно то, что мы проиграли наполи с большей разницей, чем Верона с Кремонезе, которые идут в зоне вылета. И вообще у наполи крупнейшая победа в серии А. Против ЮВЕНТУСА. У меня все.
+5
-1
+4
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Wiley Fox
Не сомневайтесь, тут пахнет газом

Кальчополи было детской игрой - сейчас Италия под пятой у жулья из России
0
-3
-3
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SternDesSüdens
Напихать 5 мячей Ювентусу, который до этого купался в сухарях - мощно. Даешь полуфинал/финал ЛЧ в исполнении Наполи.
+17
0
+17
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Вадим Волков
Мощно идут!
+13
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+13
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Enotaz24
Иногда нужно остановиться, чтобы сделать шаг вперёд. Оплеуха от Интера была вовремя.
0
-1
-1
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