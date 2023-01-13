Вице-президент «Серро Портеньо» о Дуарте: «Спартак» приобретает 80% прав, игрок уже переходит. Их предложение было лучшим»

Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте переходит в « ».

Об этом сообщил вице-президент парагвайского клуба Хуан Карлос Петтенхиль.

«Да, все так. уже переходит, он отправится [в Россию на следующей неделе]. «Спартак» приобретает 80% экономических прав на игрока.

Сумма даже близко не 5 млн долларов, о которых говорят. У нас было три официальных предложения, «Спартак» сделал лучшее», – сказала функционер.

22-летний игрок всю карьеру провел в « ». Статистику игрока можно найти здесь.