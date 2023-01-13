Вице-президент «Серро Портеньо» о Дуарте: «Спартак» приобретает 80% прав, игрок уже переходит. Их предложение было лучшим»
Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте переходит в «Спартак».
Об этом сообщил вице-президент парагвайского клуба Хуан Карлос Петтенхиль.
«Да, все так. Алексис Дуарте уже переходит, он отправится [в Россию на следующей неделе]. «Спартак» приобретает 80% экономических прав на игрока.
Сумма даже близко не 5 млн долларов, о которых говорят. У нас было три официальных предложения, «Спартак» сделал лучшее», – сказала функционер.
22-летний игрок всю карьеру провел в «Серро Портеньо». Статистику игрока можно найти здесь.
А кто третий то ?
Дуарте в Спартаке!
Привести кого-то из Европы не реально сейчас.