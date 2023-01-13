Вице-президент «Серро Портеньо» о Дуарте: «Спартак» приобретает 80% прав, игрок уже переходит. Их предложение было лучшим»

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Парагвай Серро Портеньо Алексис Дуарте Футбол

Защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте переходит в «Спартак».

Об этом сообщил вице-президент парагвайского клуба Хуан Карлос Петтенхиль.

«Да, все так. Алексис Дуарте уже переходит, он отправится [в Россию на следующей неделе]. «Спартак» приобретает 80% экономических прав на игрока.

Сумма даже близко не 5 млн долларов, о которых говорят. У нас было три официальных предложения, «Спартак» сделал лучшее», – сказала функционер.

22-летний игрок всю карьеру провел в «Серро Портеньо». Статистику игрока можно найти здесь.

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32 комментария

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леша коваленко
Ответ sergspartak
дешевле
Да-да, надо точно знать, это очень важно, человек спать не будет.
0
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леша коваленко
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Дратуйте))
Кого?
0
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0
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Fc Sm
https://youtu.be/SZtuK-Meg8I
0
0
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Valentin Kompaneytsev
Дороговато, но возможно он этого стит.
0
0
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sergspartak
Ответ Fc Sm
Так он дороже пяти или дешевле?
дешевле
0
-1
-1
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OldRedWhite
Спартак , Зенит …
А кто третий то ?
0
-1
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dmtrlebedeff
На официальном сайте клуба, как раз говориться, что около 5 миллионов.
0
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Fc Sm
Так он дороже пяти или дешевле?
0
0
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Виктор
Ответ Снежана Цветкова
Не, это 2-3 ляма. Остынь. ☺
Или 23?
0
0
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Бюрофакс Барселоны
Ответ Александр Быкович
То есть даже близко не 5 лямов,это 10-12?Нас опять кинули?Как это понимать?
У них самая дорогая продажа за 6 - Сесилио Домингез. Были бы цифры такого масштаба и риторика выстраивалась бы по-другому.
+1
0
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Жорег Борщофф
Хм, лучшая во Вселенной академия дала сбой?
+2
-3
-1
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Игорь Лопарев
Ответ Three Days Grace
Почему? Почитай про него, поищи инфу. Капитан команды в 22 года, больше всех игр сыграл в прошом сезоне и уже начал в сборную вызываться. У Парагвая всегда отличные защитники
Да ему лишь бы что сказать плохого,хотя сам ничего не знает
+3
0
+3
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Снежана Цветкова
Ответ Александр Быкович
То есть даже близко не 5 лямов,это 10-12?Нас опять кинули?Как это понимать?
Не, это 2-3 ляма. Остынь. ☺
+15
0
+15
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Игорь Лопарев
Смотрел нарезку его игры,добротный цз,еще и прибавлять будет
+1
-1
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Новый тренер ФК Спартак
Покупают, чтобы было кому контракты останавливать ?
0
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Новый тренер ФК Спартак
Дратуйте))
+1
-1
0
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Three Days Grace
Ответ Алексей Стешенко
Кот в мешке
Почему? Почитай про него, поищи инфу. Капитан команды в 22 года, больше всех игр сыграл в прошом сезоне и уже начал в сборную вызываться. У Парагвая всегда отличные защитники
+3
0
+3
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инок
Перспективный трансфер и давно ожидаемый. Удачи
Дуарте в Спартаке!
+4
-1
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Three Days Grace
Хоть какая-то приятная новость. Наконец-то будет молодой талантливый и уже готовый для основы защитник
+2
-1
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Дмитрий Агалаков
Кажется, что трансфер Дуарте - достаточно крутой; игрок - сильный, неуступчивый, с лидерскими качествами. Хорошо, что Спартак смог заполучить Дуарте.
+4
-1
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Генадий Филимонов
Крепкий физически, хорош в воздухе, да и вроде не косячит, как Мевля/Конфуз/Маслов
0
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Caniball
Ответ Алексей Стешенко
Кот в мешке
За свою сумму отличный котэ.
Привести кого-то из Европы не реально сейчас.
+2
0
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Никита Самарин
Как минимум хуже Мевли быть не должен, что уже будет хорошо. (¬‿¬)
0
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Александр Быкович
Ответ Bartez1986
Ну и славно. Жаль только, что при схеме в 2 ЦЗ Маслов может присесть на скамейку
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+1
-14
-13
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Kas.Spartak
Надеемся , что покажет хороший уровень в нашей любимой команде. Добро пожаловать в Спартак
+51
-3
+48
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