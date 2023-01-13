Ренат Лайшев: «Не случайно Валиева стала лучшей спортсменкой года. Она бьется, как наши ребята на передовой, за нашу страну!»

Теги сборная России допинг РУСАДА женское катание Камила Валиева Ренат Лайшев Фигурное катание

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев считает верным решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву по допинговому делу.

«Еще летом говорил: не может 15-летняя фигуристка быть в чем-то виноватой. Не идиоты же тренеры, чтобы чемпионке Европы и мира что-то давать скушать! В команде Этери Георгиевны Тутберидзе мудрейшие люди и опытные тренеры.

Был явный наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка. И говорили: «Не стыдно обманывать ребенка?» Это они ее терроризировали своей клеветой. И не случайно Камила стала лучшей спортсменкой года. Она пример всей нашей спортивной молодежи. Валиева бьется, как наши ребята на передовой, за нашу страну!» – рассказал Лайшев.

⚡ РУСАДА признало Камилу Валиеву невиновной по делу о допинге, но аннулировало ее результат на чемпионате России

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24 комментария

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Andry 72
Всё в кучу смешал
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Jazzy22
Что он несёт?! Стыдно за него
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Пользователь Гугла
Кто нибудь, заткните уже его, своими высказываниями он только хуже делает Камиле, патриот херов
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russalka
А сам почему не на фронте?
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Charliz
Он не понимает, что такие формулировки вызывают максимальное отвращение?
Ведь проходили через это, когда ее выступление сравнивали с подвигом в ВОВ, коллажи делали.

У чувака деменция.
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Pasa Muromcev
Валиеву на стажировку к Кабаевой,Лайшева на принудительное лечение!
+2
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Yakub25
У кого-то Старый Новый год в самом разгаре?
+2
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Назар Игорь
Сравнил попу с пальцем. Наши ребята на передовой допингом не балуются. Водочку потребить не грех.
+3
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Елена Абранина
Ответ Девушка Безимени
Лайшев рыжий или белый..
Синий
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Tata777
Ага бьётся? В окопах сидит? Молчите лучше
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oldparakhod
Новый год шагает по планете. Хоть и старый , но шагает.)
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Tim1ks
🤦
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Vatokatya
Вот что бывает, когда подсаживаешься на спиртовой допинг
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Лилибет
Ну он в своем репертуаре
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brig_Mercury
Да что ты черт побери такое несешь?
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Викафигуристка
Какой же он идиот🤮🤮🤮🤮
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funkey 007
Больше ему не наливаем
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Maecenas
закусывает хоть?
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artpal
Так кто же тогда виноват? Допинг-то в организм попал, это признала даже Русада. Допустим, Камила действительно не при делах, так откуда тогда в организме запрещённый препарат? Подсыпали, случайно попал, дали тренеры?
+5
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Dizzod
Вне чего там спорт был?
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Товарищ Майор.
Отберите у Лайшева запрещённые вещества
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Вика Субботина
Что за маразм... Бьётся за страну какую-то бл*
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Девушка Безимени
Лайшев рыжий или белый..
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Anneta28
🤡🤡🤡
+38
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