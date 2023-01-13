Ренат Лайшев: «Не случайно Валиева стала лучшей спортсменкой года. Она бьется, как наши ребята на передовой, за нашу страну!»

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» считает верным решение РУСАДА оправдать Камилу Валиеву по допинговому делу.

«Еще летом говорил: не может 15-летняя фигуристка быть в чем-то виноватой. Не идиоты же тренеры, чтобы чемпионке Европы и мира что-то давать скушать! В команде Этери Георгиевны Тутберидзе мудрейшие люди и опытные тренеры.

Был явный наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка. И говорили: «Не стыдно обманывать ребенка?» Это они ее терроризировали своей клеветой. И не случайно Камила стала лучшей спортсменкой года. Она пример всей нашей спортивной молодежи. Валиева бьется, как наши ребята на передовой, за нашу страну!» – рассказал Лайшев.

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