ФИФА открыла дела против Аргентины и Хорватии после финала ЧМ-2022 и матча за 3-е место

открыла дисциплинарные дела против сборных Аргентины и после .

Дело против Ассоциации футбола Аргентины открыто в связи с возможными нарушениями двух статей дисциплинарного кодекса Международной федерации футбола во время победного для Аргентины финала с Францией – за агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры, а также за неподобающее поведение игроков и официальных лиц.

Также аргентинцев могут наказать по статье, которая относится к регламенту чемпионата мира в Катаре в сочетании с положениями о СМИ и маркетинге.

Дело против Хорватского футбольного союза открыто в связи с возможными нарушениями статей 13 (Дискриминация) и 16 (Порядок и безопасность во время матча) дисциплинарного кодекса ФИФА во время победного матча Хорватии за бронзовые медали против Марокко.