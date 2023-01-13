ФИФА открыла дела против Аргентины и Хорватии после финала ЧМ-2022 и матча за 3-е место

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу ФИФА Сборная Марокко по футболу Федерация футбола Хорватии ЧМ-2022 Федерация футбола Аргентины дискриминация Футбол

ФИФА открыла дисциплинарные дела против сборных Аргентины и Хорватии после ЧМ-2022.

Дело против Ассоциации футбола Аргентины открыто в связи с возможными нарушениями двух статей дисциплинарного кодекса Международной федерации футбола во время победного для Аргентины финала с Францией – за агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры, а также за неподобающее поведение игроков и официальных лиц.

Также аргентинцев могут наказать по статье, которая относится к регламенту чемпионата мира в Катаре в сочетании с положениями о СМИ и маркетинге.

Дело против Хорватского футбольного союза открыто в связи с возможными нарушениями статей 13 (Дискриминация) и 16 (Порядок и безопасность во время матча) дисциплинарного кодекса ФИФА во время победного матча Хорватии за бронзовые медали против Марокко.

58 комментариев

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Рагнар Лодброк
Ответ Roman
Ты видимо, ЧМ вообще не смотрел Тащили как раз таки Аргов, за жопу прям тащили
Иди проспись рома
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Roman
Ответ Пирс Морган
Да, тащили так, что в финале две пенки поставили против них
Так если эти пенки были, их не надо было давать ? Что за логика у глоров Месси ?
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Afaffaga
Ответ Пирс Морган
Да, тащили так, что в финале две пенки поставили против них
Две чистых пеналти
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Afaffaga
Ответ Экспертное мнение
Судя по всему Францию катарцы реально тащили с 2 пенальти в финале против Аргентины, вероятно это было прописано в жирном контракте Мбаппы с ПСЖ. Но у Мартинеса и Месси были свои планы и они выгрызли кубок как у Франции, так и у ФИФА. Эпическая победа справедливости!
А тебя не смущает как тащили Аргентину? У них в каждом матче были пеналти, 😂😂
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Roman
Ответ Экспертное мнение
ФИФА только и делает что открывает дела против Аргентины, уже не первый раз за турнир. За что тащить Аргентину? Самый жирный контракт в истории футбол перед ЧМ как раз получил игрок Франции от катарцев. Франция стала единственной сборной пробившая 2 пенальти в финале ЧМ. вдумайся.
Я смотрел турнир, почти каждый матч Аргов и Французов
Так вот, тащили Аргов, как могли
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Alexandr Donskoy
Фифа лижбы денег заработать
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problemzz9
Ответ Пирс Морган
Да, тащили так, что в финале две пенки поставили против них
ну если бы такие пенки не поставили то это вообще полнейшее шапито было бы, с учетом какую очередную левую пенку поставили аргам в финале
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Экспертное мнение
Ответ Roman
Ты видимо, ЧМ вообще не смотрел Тащили как раз таки Аргов, за жопу прям тащили
ФИФА только и делает что открывает дела против Аргентины, уже не первый раз за турнир. За что тащить Аргентину? Самый жирный контракт в истории футбол перед ЧМ как раз получил игрок Франции от катарцев. Франция стала единственной сборной пробившая 2 пенальти в финале ЧМ. вдумайся.
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kuznez.molot.
Ответ Sevuska
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Как же у вас полвхает очко🤣🤣🤣
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Фёдор Кузнецов
Как же так, ФИФА не поверила в то что аргентинцев всё провоцировали, а они белые и пушистые?
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Ответ ster3
Интересно а ФИФА по судейству не хочет провести анализ? Столько спорных моментов а они как будто в рот воды набрали
Спорных, но не заведомо ошибочных. Судейский корпус в целом исхудал, по всем странам
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Муслим Атангулов
Ответ Sevuska
Комментарий удален модератором
Вспомни когда Реал весь матч проигрывал и только в конце отскакивал , они были хуже Аргентины
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Ответ Иван Новиков
Будет переигровка финала.
Сразу, как рассмотрят дело РФС против Украины за футзальные кричалки
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AminO2
Усевшемуся в лужу Микрону захотелось помахать кулачками после драки. Звонил в Цюрих, топал ножками. Какой же он жалкий президентишка)
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Муслим Атангулов
Как будто такое в первый раз , в ЛЧ много таких матчей было
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Пирс Морган
Ответ Roman
Ты видимо, ЧМ вообще не смотрел Тащили как раз таки Аргов, за жопу прям тащили
Да, тащили так, что в финале две пенки поставили против них
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slow focus
сначала им титул насвистели, а теперь дело заводят. клоуны и те, и другие
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Roman
Ответ Экспертное мнение
Судя по всему Францию катарцы реально тащили с 2 пенальти в финале против Аргентины, вероятно это было прописано в жирном контракте Мбаппы с ПСЖ. Но у Мартинеса и Месси были свои планы и они выгрызли кубок как у Франции, так и у ФИФА. Эпическая победа справедливости!
Ты видимо, ЧМ вообще не смотрел
Тащили как раз таки Аргов, за жопу прям тащили
+4
-2
+2
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Экспертное мнение
Судя по всему Францию катарцы реально тащили с 2 пенальти в финале против Аргентины, вероятно это было прописано в жирном контракте Мбаппы с ПСЖ. Но у Мартинеса и Месси были свои планы и они выгрызли кубок как у Франции, так и у ФИФА. Эпическая победа справедливости!
+2
-2
0
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Dexler
Ответ Coodesnik
Липовую победу?
Великую*
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Данис Хамзин
Фифе делать нечего просто, денег с ЧМ не хватает ещё содрать надо
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efremovms@gmail.com
Мартинес руку золотую из шкафа вытащил уже
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Caucentus
Марчинтина
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закрыт по беспределу
Арги вели себя безобразно канеш
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Пирс Морган
Ответ Franc.uz
Всем условно,Мартинеса за решетку!
Там бельгийская овчарка всех сожрет
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