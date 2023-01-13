ФИФА открыла дела против Аргентины и Хорватии после финала ЧМ-2022 и матча за 3-е место
ФИФА открыла дисциплинарные дела против сборных Аргентины и Хорватии после ЧМ-2022.
Дело против Ассоциации футбола Аргентины открыто в связи с возможными нарушениями двух статей дисциплинарного кодекса Международной федерации футбола во время победного для Аргентины финала с Францией – за агрессивное поведение и нарушение принципов честной игры, а также за неподобающее поведение игроков и официальных лиц.
Также аргентинцев могут наказать по статье, которая относится к регламенту чемпионата мира в Катаре в сочетании с положениями о СМИ и маркетинге.
Дело против Хорватского футбольного союза открыто в связи с возможными нарушениями статей 13 (Дискриминация) и 16 (Порядок и безопасность во время матча) дисциплинарного кодекса ФИФА во время победного матча Хорватии за бронзовые медали против Марокко.
Так вот, тащили Аргов, как могли
Тащили как раз таки Аргов, за жопу прям тащили