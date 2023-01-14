На матче «Сперс» – «Уорриорз» в «Аламодоме» установлен рекорд посещаемости НБА – 68 тысяч зрителей

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«Сан-Антонио» побил рекорд посещаемости для отдельного матча регулярного чемпионата НБА в пятницу вечером, когда в гости к техасскому клубу приехал действующий чемпион «Голден Стэйт».

«Сперс» продали 68 623 билета на игру, которая прошла в «Аламодоме» – бывшей арене клуба в Сан-Антонио.

Техасцы сыграли на старой арене в честь празднования 50-летия клуба. «Уорриорз» победили со счетом 144:113.

Предыдущий рекорд держался почти 25 лет. 27 марта 1998 года в «Джорджия Доум» собрались 62 046 человек, они наблюдали за тем, как Майкл Джордан и «Чикаго» играют против местной «Атланты».

Самая большая аудитория в истории лиги составила 108 713 человек. Такая посещаемость была зафиксирована на Матче всех звезд 2010 года на арене команды НФЛ «Даллас Ковбойз».

Если не считать упомянутого Матча всех звезд, пятничная игра стала лишь четвертой в истории НБА с посещаемостью более 50 000 человек.

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3 комментария

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Chester94
Что интересно, и в этой игре, и в матче 1998 года победила команда Стива Керра, уж очень нравится ему быть причастным к рекордам
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Stockt Malone
Кайф!🏀🏀🏀
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Garrincha_the best
Творится история...!
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