«Сан-Антонио» побил рекорд посещаемости для отдельного матча регулярного чемпионата НБА в пятницу вечером, когда в гости к техасскому клубу приехал действующий чемпион « ».

«Сперс» продали 68 623 билета на игру, которая прошла в «Аламодоме» – бывшей арене клуба в .

Техасцы сыграли на старой арене в честь празднования 50-летия клуба. «Уорриорз» победили со счетом 144:113.

Предыдущий рекорд держался почти 25 лет. 27 марта 1998 года в «Джорджия Доум» собрались 62 046 человек, они наблюдали за тем, как Майкл Джордан и « » играют против местной «Атланты».

Самая большая аудитория в истории лиги составила 108 713 человек. Такая посещаемость была зафиксирована на Матче всех звезд 2010 года на арене команды НФЛ «Даллас Ковбойз».

Если не считать упомянутого Матча всех звезд, пятничная игра стала лишь четвертой в истории с посещаемостью более 50 000 человек.

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