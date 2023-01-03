Ловрен ушел из «Зенита», «Ливерпуль» проиграл, Роналду прибыл в Саудовскую Аравию, у Навратиловой рак, 71 очко Митчелла и другие новости утра

1. Деян Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион». 33-летний хорватский защитник подписал контракт с клубом, за который уже играл, до 30 июня 2025 года.

2. «Ливерпуль» внезапно проиграл «Брентфорду» (1:3) в выездном матче 19-го тура АПЛ. Все началось с автогола Конате. Юрген Клопп был очень недоволен тем, что 3-й гол в ворота «красных» засчитали: «Говорить об этом с судьями – все равно что пытаться поговорить с микроволновкой».

3. МЧМ-2023. 1/4 финала. США забили 11 голов Германии, Канада обыграла Словакию, Чехия победила Швейцарию.

4. Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» торжественно представит португальца вечером 3 января.

У бывшего форварда «Реала», «МЮ» и «Ювентуса» будет право менять тренера. А еще пишут, что Криштиану может перейти в аренду в «Ньюкасл», если клуб АПЛ выйдет в Лигу чемпионов, такая опция прописана в контракте игрока с «Аль-Насром».

5. НХЛ. «Бостон» победил «Питтсбург» в «Зимней классике», «Вегас» обыграл «Колорадо», «Анахайм» уступил «Филадельфии».

6. У 18-кратной чемпионки «Больших шлемов» в одиночном разряде 66-летней Мартины Навратиловой обнаружили рак горла и груди.

7. НБА. 71 очко Донована Митчелла помогло «Кливленду» одолеть в овертайме «Чикаго», «Филадельфия» справилась с «Новым Орлеаном» и другие матчи.

8. Россиянка Александра Костенюк, 12-я чемпионка мира по шахматам, будет выступать за Швейцарию.

9. Церемония прощания с Пеле проходит на стадионе «Сантоса». Неймар не полетел в Бразилию...

10. Овечкину теоретически нужно еще 146 игр при нынешней результативности, чтобы побить рекорд Гретцки. Это может случиться уже в сезоне-2024/25. Остон Мэттьюс может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ с зарплатой 15 млн долларов в год.

11. «Эспаньол» оспаривает результат матча с «Барселоной» (1:1) из-за участия Роберта Левандовского в дерби (его дисквалификацию приостановили перед игрой). Клуб направил письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию.

12. Александр Емельяненко на пляже в Дубае высыпал из карманов штанов грунт: «Теперь здесь русская земля».

13. Алессандро Дель Пьеро сделал фото с королевским пингвином в отпуске в Дубае. Легенде «Ювентуса» и сборной Италии написали в соцсетях, что этих птиц нельзя трогать.

14. Аль-Аттия выиграл 2-й этап ралли-рейда «Дакар-2023» и приблизился к Сайнсу-старшему, Лопрайс и Клейн вышли в лидеры в своих категориях.

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