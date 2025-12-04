Хавбек «Пари НН» Ивлев: «Западная культура мне ближе к сердцу, нравится французский футбол. Обожаю иностранную музыку, русский рэп слушаю редко»

Хавбек «Пари НН» Ивлев: западная культура мне ближе, нравится французский футбол.

Полузащитник «Пари НН » Андрей Ивлев рассказал, что предпочитает иностранную музыку российской.

– Судя по твоим соцсетям, ты увлекаешься французским хип-хопом, модой и футболом. Особенно выделяются твои симпатии к Олисе из «Баварии» и Шерки из «Манчестер Сити». Почему тебе так импонирует французская культура?

– Меня привлекает не только французская, но и западная культура в целом. Она мне как-то ближе к сердцу. Особенно мне импонирует французский футбол. Вдохновляет Барколя из «ПСЖ» – у него интересный стиль игры. Мне также очень нравится «Страсбур», у них классная, вайбовая команда. Конечно, я мечтаю играть в Лиге 1 и хотел бы повторить путь Кузяева.

Я обожаю иностранную музыку. Русский рэп слушаю редко, он мне не очень нравится. Исключение составляют лишь несколько знакомых, которые сами пишут музыку, – сказал Ивлев.