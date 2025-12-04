«Балтика» оштрафована на 100 тысяч рублей за поведение команды в матче со «Спартаком». Еще 20 тысяч выписаны за оскорбительные кричалки фанатов про судью Левникова

КДК объявил штрафы клубов по итогам матчей РПЛ и Кубка России.

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил о наказаниях, вынесенных клубам после матчей Мир РПЛ и Фонбет Кубка России.

Так, было принято решение оштрафовать «Балтику» по итогам встречи 17-го тура Мир РПЛ со «Спартаком » (1:0). Игру обслуживала бригада арбитров под руководством Кирилла Левникова.

«Болельщики «Балтики» скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Штраф – 20 тысяч рублей. Также «Балтика » оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды», – заявил Григорьянц.

Также контрольно‑дисциплинарный комитет оштрафовала «Спартак» на 30 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Локомотивом » (3:2).

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения. Клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», – сказал Григорьянц.

Кроме того, организация оштрафовала «Динамо» и «Зенит » (0:1) по итогам ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Болельщики «Зенита» использовали шумовую петарду. Штраф – 10 тысяч рублей. Также штраф 50 тысяч рублей за оскорбительные выражения болельщиков «Зенита» в адрес «Динамо». «Динамо » оштрафовано на 25 тысяч за подобное нарушение. Это первое их подобное нарушение в сезоне», –сообщил Григорьянц.