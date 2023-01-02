НХЛ. «Бостон» против «Питтсбурга» в «Зимней классике», «Вегас» в гостях у «Колорадо»

«Бостон» сыграет с « » в «Зимней классике»-2023.

Также в рамках регулярного чемпионата НХЛ « » примет « », « » встретится с «Филадельфией».

« »-2023 пройдет под открытым небом на 39-тысячной арене Fenway Park в Бостоне, где обычно играет бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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