НХЛ. «Бостон» против «Питтсбурга» в «Зимней классике», «Вегас» в гостях у «Колорадо»
«Бостон» сыграет с «Питтсбургом» в «Зимней классике»-2023.
Также в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» примет «Вегас», «Анахайм» встретится с «Филадельфией».
«Зимняя классика»-2023 пройдет под открытым небом на 39-тысячной арене Fenway Park в Бостоне, где обычно играет бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 2 января, 22.00, «Fenway Park»
- Дата проведения
- 3 января, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 3 января, 06.00, «Honda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
3 комментария