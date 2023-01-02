НХЛ. «Бостон» против «Питтсбурга» в «Зимней классике», «Вегас» в гостях у «Колорадо»

Теги результаты Питтсбург Филадельфия Бостон Колорадо Анахайм НХЛ Вегас Зимняя классика Хоккей

«Бостон» сыграет с «Питтсбургом» в «Зимней классике»-2023.

Также в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» примет «Вегас», «Анахайм» встретится с «Филадельфией».

«Зимняя классика»-2023 пройдет под открытым небом на 39-тысячной арене Fenway Park в Бостоне, где обычно играет бейсбольная команда «Бостон Ред Сокс». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Питтсбург
Дата проведения
2 января, 22.00, «Fenway Park»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Вегас
Дата проведения
3 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Анахайм – Филадельфия
Дата проведения
3 января, 06.00, «Honda Center»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария

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Пинающий Достоинства
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Кросби решит игру в пользу Пенс
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e1ther - e1ther
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Раньше классику всегда отдельной строкой выносили,но раз Бостон и Питтсбург,в целом не осуждаю))))
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Delantero812
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Зимняя классика будет огонь! Всем хорошего хоккея
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