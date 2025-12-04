У Доннаруммы отрицательный показатель предотвращенных голов – минус 1,4. Голкипер «Ман Сити» – 18-й из 29 вратарей АПЛ по отражению ударов в этом сезоне

У Доннаруммы отрицательный показатель предотвращенных голов.

Вратарь «Манчестер Сити » Джанлуиджи Доннаруммы занимает 18-е место в АПЛ по предотвращенным голам.

У итальянского голкипера отрицательный показатель предотвращенных голов в нынешнем сезоне – минус 1,4 (минус 0,12 в среднем за игру). Доннарумма занимает по этому показателю лишь 18-е место из 29 вратарей АПЛ.

Лучшим вратарем АПЛ по данному показателю является Дин Хендерсон из «Кристал Пэлас » (3,6), худшим – Джордже Петрович из «Борнмута » (минус 4,3).

В нынешнем сезоне АПЛ Доннарумма провел 11 матчей за «Ман Сити», пропустив 12 голов. Статистику 26-летнего вратаря можно найти здесь .