У Доннаруммы отрицательный показатель предотвращенных голов – минус 1,4. Голкипер «Ман Сити» – 18-й из 29 вратарей АПЛ по отражению ударов в этом сезоне
У Доннаруммы отрицательный показатель предотвращенных голов.
Вратарь «Манчестер Сити» Джанлуиджи Доннаруммы занимает 18-е место в АПЛ по предотвращенным голам.
У итальянского голкипера отрицательный показатель предотвращенных голов в нынешнем сезоне – минус 1,4 (минус 0,12 в среднем за игру). Доннарумма занимает по этому показателю лишь 18-е место из 29 вратарей АПЛ.
Лучшим вратарем АПЛ по данному показателю является Дин Хендерсон из «Кристал Пэлас» (3,6), худшим – Джордже Петрович из «Борнмута» (минус 4,3).
В нынешнем сезоне АПЛ Доннарумма провел 11 матчей за «Ман Сити», пропустив 12 голов. Статистику 26-летнего вратаря можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: FBRef
