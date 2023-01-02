У Навратиловой нашли рак горла и груди

Теги Мартина Навратилова WTA Здоровье Теннис

У 18-кратной чемпионки «Больших шлемов» в одиночном разряде Мартины Навратиловой обнаружили рак горла и груди.

В ноябре Навратилова заметила, что у нее увеличился лимфатический узел на шее. Она обратилась к врачам, и биопсия выявила рак горла.

Кроме того, во время диагностики у нее обнаружили опухоль в груди, причем она не связана с опухолью в горле.

В ближайшее время Навратилова начнет лечение в Нью-Йорке.

«Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил», – сказала 66-летняя Навратилова.

В 2010-м она уже проходила лечение от рака груди.

Навратилова – гигант тенниса. Обижалась на русских, бежала от коммунизма, меняла взгляды на женщин и взяла 344 титула

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18 комментариев

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And-Rover
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Главное чтобы все вылечили без вмешательства хирургии.
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OnlyBigg
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Две несвязанные между собой опухоли - в стиле Хауса прям. Если серьезно, быстрейшего излечения Мартине от этой гадости.
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Холден Колфилд
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Это страшно.Здоровья всем
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Andreir888
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Очень мужественная спортсменка! Сил, терпения и Победы Мартине!!!
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Мартине сил преодолеть это все!
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Славяныч
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12 января 2022, Мартина Навратилова о деле Новака Джоковича:

"«...Но всего этого можно было избежать, если бы Новак изначально просто привился.

...Я сама хотела вакцинироваться как можно скорее. Но я уважаю Новака и понимаю, насколько он посвящает себя теннису.

...Я боюсь самой болезни больше, чем потенциальных последствий вакцинации. Нужно больше думать об окружающих»."
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vaslover
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Дай Бог ей здоровья.
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Fuji69
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Терпения и веры в лечения Мартине
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HoratioH
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В комментах началась перепись лицемеров. Когда умирает или заболевает обычный человек — всем плевать. Но если это знаменитость — сразу начинают заламывать руки и высказывать мнимое сочувствие, срубая лайки и плюсы
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Iuasamotu
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Любая болезнь печальна
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Светлана Менова
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Ответ ɔculpa
Интересно, что за твари и моральные уроды минусуют такой и подобные комменты?
Личные хейтеры этой величайшей спортсменки? Если таковые есть на этом сайте...
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ɔculpa
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Ответ Светлана Менова
В шоке. Желаю Мартине победить эту болезнь как можно скорее!
Интересно, что за твари и моральные уроды минусуют такой и подобные комменты?
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Nivass
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Может быть необходимо было в названии написать - диагностировали. С собакой нашли или как? Мартине- выдержать это и победить.
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Melnikov1968
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Мартине жизненных сил и здоровья!!!
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Витольд Бубеный
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Борись!
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Goldstream
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Силы духа и веры в себя Мартине. Она должна прорваться.
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Nuteruoli
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Здоровья!
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Светлана Менова
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В шоке. Желаю Мартине победить эту болезнь как можно скорее!
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