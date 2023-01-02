У Навратиловой нашли рак горла и груди

У 18-кратной чемпионки «Больших шлемов» в одиночном разряде обнаружили рак горла и груди.

В ноябре Навратилова заметила, что у нее увеличился лимфатический узел на шее. Она обратилась к врачам, и биопсия выявила рак горла.

Кроме того, во время диагностики у нее обнаружили опухоль в груди, причем она не связана с опухолью в горле.

В ближайшее время Навратилова начнет лечение в Нью-Йорке.

«Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил», – сказала 66-летняя Навратилова.

В 2010-м она уже проходила лечение от рака груди.

Навратилова – гигант тенниса. Обижалась на русских, бежала от коммунизма, меняла взгляды на женщин и взяла 344 титула

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