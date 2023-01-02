У Навратиловой нашли рак горла и груди
У 18-кратной чемпионки «Больших шлемов» в одиночном разряде Мартины Навратиловой обнаружили рак горла и груди.
В ноябре Навратилова заметила, что у нее увеличился лимфатический узел на шее. Она обратилась к врачам, и биопсия выявила рак горла.
Кроме того, во время диагностики у нее обнаружили опухоль в груди, причем она не связана с опухолью в горле.
В ближайшее время Навратилова начнет лечение в Нью-Йорке.
«Дело серьезное, но все лечится, и я надеюсь на положительный исход. Какое-то время будет паршиво, но я буду бороться изо всех сил», – сказала 66-летняя Навратилова.
В 2010-м она уже проходила лечение от рака груди.
Навратилова – гигант тенниса. Обижалась на русских, бежала от коммунизма, меняла взгляды на женщин и взяла 344 титула
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