Овечкину теоретически нужно еще 146 игр при нынешней результативности, чтобы побить рекорд Гретцки (NBC Sports)

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки фото НХЛ рекорды продвинутая статистика Хоккей

Александр Овечкин по прогнозам может превзойти рекорд Уэйна Гретцки через 146 игр.

Нападающий «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2), доведя число своих голов в лиге до 806. Чтобы обогнать канадца по количеству голов в истории лиги, россиянину нужно забить 89 голов.

По подсчетам NBC Sports Washington, если 37-летний нападающий сохранит текущую результативность (0,61 гола за игру), то ему нужно будет провести еще 146 матчей, чтобы опередить Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Это произойдет в сезоне-2024/25.

Если средняя результативность Овечкина снизится на 25% (0,458 шайбы за игру), то тогда придется провести 194 матча. В таком случае рекорд Гретцки Александр сможет побить в сезоне-2024/25.

Если результативность Овечкина уменьшится в два раза (0,305 гола за игру), то Александру потребуется 291 встреча. Тогда нападающий побьет рекорд Гретцки в сезоне-2026/27.

Фото: кадр из трансляции NBC Sports Washington

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54 комментария

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Павел Зарубин
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Где можно сделать ставку, что он побьет рекорд?
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ni
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У Овечкина производительность не падает.
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Рамиль Кизимов
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Ответ Антон Третьяков
Но ведь в хоккее важны очки, а не голы! А по ним Ови далеко даже не в топ-10, и вообще единственный в топ-20 у кого передач меньше чем голов! Это в футболе важны голы, а в хоккее именно очки, а у Грецки их под 3 тысячи
Косплеишь Шмурнова?
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The Destroyer
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Рекорд Гретцки с большой долей вероятности будет побит. Гораздо интереснее ситуация с другим его рекордом по количеству шайб суммарно РС+КС - 1016, у Овечкина сейчас 878.
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Splin
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Ответ Haman
Не больше 100, но рекорд бы он уже побил, если бы при этом и в остальных сезонах у него бы сложилось так, как сложилось.
Ну сколько отнял локаут у Уэйна? Даже учитывая что не забивал как в Эдмонтоне.
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Splin
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Ответ Breadman
Уже был бы штурм клуба 1000 😏
Чего мелочитесь то, 1500🤣
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alexis2020
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Ну будет легендарно, если российский хоккеист установит такой рекорд за океаном)
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Андрей Попов
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согласен
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Yakub25
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Сейчас это вполне реальные цифры для Овечкина. Думаю, что все у него получится.
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VagaLdav
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Инсульт Шмурнова через 146 игр..
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Влад Кабалов
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Теперь очень верится, что рекорд будет установлен, и ещё пожелаю Вашингтону, вопреки всему, взять ещё раз Кубок Стэнли.
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dem
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Ответ tigermv
Он сам все про себя лучше всех понимает. Поэтому вся команда работает чтобы максимально настрелял, пока легко забивается..
Как в нхл можно легко забивать?
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Зубы Дзюбы
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Ответ tigermv
Он сам все про себя лучше всех понимает. Поэтому вся команда работает чтобы максимально настрелял, пока легко забивается..
Команда ещё и выигрывает при этом. То есть не только на его рекорд
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DAN10101010
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Ответ Антон Третьяков
Но ведь в хоккее важны очки, а не голы! А по ним Ови далеко даже не в топ-10, и вообще единственный в топ-20 у кого передач меньше чем голов! Это в футболе важны голы, а в хоккее именно очки, а у Грецки их под 3 тысячи
Вообще-то голы в любом виде спорта имеют первостепенное значение. А голевые пасы - это просто пасы, технически гораздо проще, чем вратаря пробить. ИМХО за гол нужно давать 2 очка, за последний пас - одно, за предпоследний - 0,5 очков. Так справедливее.
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Самый адовый Крикун
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Селянне, будучи старше 38, положил 85 за 191 игру. И это после очень серьёзной травмы. Не вижу причин, что Овечкин, который при этом ещё имеет полсезона в запасе, не уложится как минимум в эти же сроки. Январь-февраль 2025. Где-то так должно быть.
+5
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crispymousse
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Ответ Breadman
Иначе у тебя будет вечно гореть пукан))
Иначе у этих дурачков начнется хроническая депрессия))
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Ko Vi
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Ответ Iuasamotu
Нельзя допустить, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки. Любыми способами. Пусть и запретными
хорошо припекает 😄
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Максим Куличкин
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Ответ Полиграф Полиграфычъ
Да да, вся команда работает, если бы не рекорд Ови то все бы работали на .... а стоп, там больше и некому забивать
Есть пару ребят, но у них сейчас всё на больничном
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Владддд
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Ответ Alex Rhea
не совсем, недавно смотрел котировки буков, те давали, что не побьёт рекорд, но это было до хет-трик Монреалю последнего. Я думаю, что побьёт, но никогда нельзя исключать, что человек резко сдуется, как, например, Роналду в этом году
Роналду уже лет как 4 сдулся,
Голы из ахл у Ови считаться ведь не будут?
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Genriwhite
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Ответ tigermv
Он сам все про себя лучше всех понимает. Поэтому вся команда работает чтобы максимально настрелял, пока легко забивается..
У этой команды по факту другой цели быть не может. Пик пройден. Тут теперь только слив ради пиков. И долгая перестройка. Но зачем ее сейчас делать если благодаря Овечкину арена битком постоянные упоминания в соц сетях. Интерес рекламодателей и продажи джерси. С точки зрения бизнеса все ок. Можно и всей командой поработать. Какая цель еще есть?
+3
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yaki2104
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Ответ Тосканский Дьявол
Нахимиченному Второраунднику только и остаётся шакалить в регуле.
А ты хорош. Чем нахимичился? Давно не отпускает?
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Андрей Красин
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А если сохранит результативность текущего сезона, то побьет рекорд еще раньше чем напредсказывали эти предсказатели. Сейчас идет на 55 шайб в сезоне, 0.67 за игру.
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Андрей Красин
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Ответ Haman
Тогда результативность бы размывалась на всех. Забивали бы все, но дополнительные 10-15 голов, которые забьет Ови благодаря адресным усилиям партнеров, могли бы распределиться на 5 человек по 2-3 гола в среднем на одного — это не много в масштабах команды, но ощутимо, когда все пришлись на одного человека.
Хоть бы хоккей иногда смотрел что ли. Как вся команда может играть на Овечкина ? Игровое время у него весьма умеренное, на льду с ним только еще четыре игрока, вратаря не снимают специально для него. Полная чушь, что все играют только на него. Это не футбол, где такое возможно. Вот против него играют специально - постоянно к нему приклеен защитник.
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Тосканский Дьявол
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Нахимиченному Второраунднику только и остаётся шакалить в регуле.
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grek087
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Че то вообще не верится что Ови потратит 291 игру на 88 шайб. Как-то это сюрреалистично…
+7
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