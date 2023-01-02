Овечкину теоретически нужно еще 146 игр при нынешней результативности, чтобы побить рекорд Гретцки (NBC Sports)
Александр Овечкин по прогнозам может превзойти рекорд Уэйна Гретцки через 146 игр.
Нападающий «Вашингтона» сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (9:2), доведя число своих голов в лиге до 806. Чтобы обогнать канадца по количеству голов в истории лиги, россиянину нужно забить 89 голов.
По подсчетам NBC Sports Washington, если 37-летний нападающий сохранит текущую результативность (0,61 гола за игру), то ему нужно будет провести еще 146 матчей, чтобы опередить Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Это произойдет в сезоне-2024/25.
Если средняя результативность Овечкина снизится на 25% (0,458 шайбы за игру), то тогда придется провести 194 матча. В таком случае рекорд Гретцки Александр сможет побить в сезоне-2024/25.
Если результативность Овечкина уменьшится в два раза (0,305 гола за игру), то Александру потребуется 291 встреча. Тогда нападающий побьет рекорд Гретцки в сезоне-2026/27.
Фото: кадр из трансляции NBC Sports Washington
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