по прогнозам может превзойти рекорд через 146 игр.

Нападающий « » сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (9:2), доведя число своих голов в лиге до 806. Чтобы обогнать канадца по количеству голов в истории лиги, россиянину нужно забить 89 голов.

По подсчетам NBC Sports Washington, если 37-летний нападающий сохранит текущую результативность (0,61 гола за игру), то ему нужно будет провести еще 146 матчей, чтобы опередить Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Это произойдет в сезоне-2024/25.

Если средняя результативность Овечкина снизится на 25% (0,458 шайбы за игру), то тогда придется провести 194 матча. В таком случае рекорд Гретцки Александр сможет побить в сезоне-2024/25.

Если результативность Овечкина уменьшится в два раза (0,305 гола за игру), то Александру потребуется 291 встреча. Тогда нападающий побьет рекорд Гретцки в сезоне-2026/27.

Фото: кадр из трансляции NBC Sports Washington