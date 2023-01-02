Тренер «Аль-Насра» пошутил о Роналду: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи»

Теги Криштиану Роналду Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия ахахаха Футбол

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия пошутил о переходе Криштиану Роналду.

«Контракт с Криштиану Роналду – что-то невероятное для нашего футбола. Это доказывает, что саудовский футбол развивается. Мы рады, что подписали его, но наша главная цель – встроить его в команду и сделать так, чтобы он получал удовольствие в «Аль-Насре», – сказал Гарсия.

Также тренер пошутил о переходе Роналду, упомянув Лионеля Месси: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи».

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84 комментария

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Verhovn
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Ответ на войне как на войне
Роналду потерял сына и давно отца Больше он никого и ничего не терял
Соболезную Криштиану. И тебе не хворать.
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на войне как на войне
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Ответ Verhovn
Ты упëртый. Не хочешь признавать что Рон потерял лицо. Право твоё.
Роналду потерял сына и давно отца
Больше он никого и ничего не терял
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Алексей Тарлыков
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Ждём новое интервью Моргану
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Ярик01
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Кринж от тренера Кринжа7.
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Verhovn
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Ответ на войне как на войне
Минус Роналду, в отличие от Месси, в неумении подстраиваться под нужных людей и помалкивать. Месси молчит и терпит и за лояльность получает награды.
Ты упëртый. Не хочешь признавать что Рон потерял лицо. Право твоё.
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Радость Ди Мария
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Ответ Семен Войнов
Интересно! Когда рональду подарят личного верблюда?!
Когда научиться ездить. Пока он в процессе обучения.
Прикинь видуху - Пеналду на верблюде в арабской одежде в саудовской пустыне в караване... Красота неопмсуемая.
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Ответ Радость Ди Мария
Гарсия дошуткуется=). Саудит7 губки надует и побежит жаловаться хозяевам Аль-Насра.
А хозяева аль насра глухие и слепые. Сами не смогут оценить плюсы и минусы шутки

Если ты главный тренер и официальное лицо, то должен соблюдать правила приличия, а не заниматься хейтерством
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Радость Ди Мария
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Ответ GromwuD
ппц тренеру .. на днях снимут, после твитов сестры о недопустимости таких шуток...
Реально кстати. Может Гарсия не хочет тренить при саудите7?
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Ответ Семен Войнов
После того как рональду подписал контракт, то должен привыкать к такому отношению. Саудовцы привезли к себе домой его . Я понимаю , если бы клуб играющий в Европе и принадлежащий саудовцам подписал рональду -это одно дело . Но здесь они привезли его к себе домой. Платят хорошие деньги. Поэтому будут выжимать все соки из его медийности для своих целей. Возможно это будет грубовато и нагло , но раз они смогли затащить его к себе в дом , то и карты им в руки !
Контракт мы не читали
Не думаю, что Роналду не расписал каждую мелочь в нем, учитывая проблемы с контрактом МЮ
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Radik_2.0
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Через час после этих слов Роналду уже сидел у Моргана со словами "В Аль Наср не относились ко мне уважительно, особенно тренер, и бассейн у них старый"
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Радость Ди Мария
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Гарсия дошуткуется=). Саудит7 губки надует и побежит жаловаться хозяевам Аль-Насра.
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Семен Войнов
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После того как рональду подписал контракт, то должен привыкать к такому отношению.
Саудовцы привезли к себе домой его . Я понимаю , если бы клуб играющий в Европе и принадлежащий саудовцам подписал рональду -это одно дело .
Но здесь они привезли его к себе домой. Платят хорошие деньги. Поэтому будут выжимать все соки из его медийности для своих целей.
Возможно это будет грубовато и нагло , но раз они смогли затащить его к себе в дом , то и карты им в руки !
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Первое выступление тренера после перехода Роналду
Шутка была лишней
Работодатель припомнит
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Семен Войнов
Интересно! Когда рональду подарят личного верблюда?!
У деоьфинов верблюдов не бывает.

Хотя он может и здесь стать первым.
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BuTaJIbKa
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Ответ А.Э.РАСИМ
Вы можете представить Пеле против заявки Бразилии? А можете представить Месси против заявки Аргентины? А Кройффа против Голландской заявки? Вы можете представить Платини против заявки Франции? А Марадону против заявки Аргентины? Теперь вы понимаете почему Рончик выбросил капитанскую повязку своей страны? Великие так поступают? Место ему чемпионат Саудовской Аравии, и он не великий. Великие так поступают. Но ничего, Рон показывает всей Португалии, как опросы надо проводить. Напомню, Португалия голосовала против участия Рона в чемпионате мира. Рончик святой.Он святой мерзких.
что за высер?
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GromwuD
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Ответ на войне как на войне
Тренер не должен заниматься глупым хейтерством. Не должен
Джоржина... ты?
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BuTaJIbKa
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«Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи».
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Ой опасная шутка.. девочки могут не оценить
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Ответ GromwuD
ппц тренеру .. на днях снимут, после твитов сестры о недопустимости таких шуток...
Тренер не должен заниматься глупым хейтерством. Не должен
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AF007
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Ответ AF007
Красиво опустил вечно второго, наш парень
Хотя насчёт второго это я так по старинке, манекен теперь в десятку с трудом входит

https://vk.com/wall-8722610_41356732
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Ответ Verhovn
Рон отличный игрок, и статистика это подтверждает, но он не достаточно умный, как Месси. Просто нужно это признать.
Минус Роналду, в отличие от Месси, в неумении подстраиваться под нужных людей и помалкивать. Месси молчит и терпит и за лояльность получает награды.
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GromwuD
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ппц тренеру .. на днях снимут, после твитов сестры о недопустимости таких шуток...
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Yury Musikhin
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Ничего себе Руди Гарсию куда занесло)
Казалось бы, недавно, чемпионский дубль с Лиллем брал, а уже 11 лет прошло.
Следил за успехами его Лилля посредством еженедельника "Футбол".
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Семен Войнов
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Гарсиа торопится с высказываниями. Рональда может обидеться и вспомнит про некачественный бассейн в клубе.
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Семен Войнов
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Интересно! Когда рональду подарят личного верблюда?!
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Что ты несешь, какой-то там расим? Ты видел контракт?
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