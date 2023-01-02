Тренер «Аль-Насра» пошутил о Роналду: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи»

Главный тренер « » пошутил о переходе .

«Контракт с Криштиану Роналду – что-то невероятное для нашего футбола. Это доказывает, что саудовский футбол развивается. Мы рады, что подписали его, но наша главная цель – встроить его в команду и сделать так, чтобы он получал удовольствие в «Аль-Насре», – сказал Гарсия.

Также тренер пошутил о переходе Роналду, упомянув : «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи».

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