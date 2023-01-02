Тренер «Аль-Насра» пошутил о Роналду: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи»
Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия пошутил о переходе Криштиану Роналду.
«Контракт с Криштиану Роналду – что-то невероятное для нашего футбола. Это доказывает, что саудовский футбол развивается. Мы рады, что подписали его, но наша главная цель – встроить его в команду и сделать так, чтобы он получал удовольствие в «Аль-Насре», – сказал Гарсия.
Также тренер пошутил о переходе Роналду, упомянув Лионеля Месси: «Сначала я пытался привезти Месси прямо из Дохи».
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Если ты главный тренер и официальное лицо, то должен соблюдать правила приличия, а не заниматься хейтерством
Не думаю, что Роналду не расписал каждую мелочь в нем, учитывая проблемы с контрактом МЮ
Саудовцы привезли к себе домой его . Я понимаю , если бы клуб играющий в Европе и принадлежащий саудовцам подписал рональду -это одно дело .
Но здесь они привезли его к себе домой. Платят хорошие деньги. Поэтому будут выжимать все соки из его медийности для своих целей.
Возможно это будет грубовато и нагло , но раз они смогли затащить его к себе в дом , то и карты им в руки !
Шутка была лишней
Работодатель припомнит
Хотя он может и здесь стать первым.
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Ой опасная шутка.. девочки могут не оценить
https://vk.com/wall-8722610_41356732
Казалось бы, недавно, чемпионский дубль с Лиллем брал, а уже 11 лет прошло.
Следил за успехами его Лилля посредством еженедельника "Футбол".