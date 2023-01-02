Емельяненко раскидал грунт из карманов на пляже в Дубае: «Теперь здесь русская земля»

Теги Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Ветеран российских смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал очередное видео в соцсетях.

Спортсмен оказался на пляже в Дубае, на котором он высыпал лежащий в карманах штанов грунт.

«Здрасте-здрасте, люди добрые. Приехал в Дубай, привез русской земли. Русская земелька теперь здесь, приезжайте, гуляйте. Все, теперь здесь русская земля», – сказал Емельяненко, опустошая карманы.

Емельяненко обратился к подписчикам: «Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми»

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фарит Абдрашитов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да он уже давно песком тресет, особенно на ринге.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Максим Ачкасов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как нам радостно от этого, денег бы нам раскидал ещё на Дубаи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lock0000
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Евгений Смирнов
Кафка отдыхает
Ты что, он такого слова не знает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Смирнов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кафка отдыхает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Maksmen1995
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Валерий Асанов
Чего он там снова накурился то?
Видимо опилок, которые у него в голове..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Тотров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Смотри,чтобы тебя там какой-нибудь бомжара не избил за это
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марс Досоев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо было песок с пляжа Сочи привезти, а не чернозём
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Асанов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чего он там снова накурился то?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А это точно грунт? 😐
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
уличный иуда
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
"Русская земелька теперь здесь…"
Коротко о наших захватах земель
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий