Емельяненко раскидал грунт из карманов на пляже в Дубае: «Теперь здесь русская земля»

Ветеран российских смешанных единоборств опубликовал очередное видео в соцсетях.

Спортсмен оказался на пляже в Дубае, на котором он высыпал лежащий в карманах штанов грунт.

«Здрасте-здрасте, люди добрые. Приехал в Дубай, привез русской земли. Русская земелька теперь здесь, приезжайте, гуляйте. Все, теперь здесь русская земля», – сказал Емельяненко, опустошая карманы.

Емельяненко обратился к подписчикам: «Не красота решает, кого нам любить. Любовь решает, кого нам считать красивыми»