Церемония прощания с Пеле проходит на стадионе «Сантоса»
На стадионе «Сантоса» проходит церемония прощания с Пеле.
Церемонию уже посетили президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес и президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит.
«Как он всегда и хотел, наш вечный король Пеле прощается со своим народом у себя дома, на «Вила Белмиро», – говорится в официальном аккаунте «Сантоса» в твиттере.
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
После церемонии прощания, которая продлится 24 часа, гроб провезут по улицам Сантоса к дому, где живет 100-летняя мать Пеле. На похоронах будут присутствовать лишь члены семьи Пеле.
Пеле провел в «Сантосе» почти всю карьеру. Он выступал за клуб с 1956 по 1974 год и выиграл с ним несколько трофеев, в том числе 6 раз стал чемпионом Бразилии.
Марадона набрал 58% в голосовании миллионов.
Пеле 18%
Вот вам и ответ, как народ признавал одного и другого.
Улыбается что Пеле ушел под всеобщее уважение всего футбольного мира и не только
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