Церемония прощания с Пеле проходит на стадионе «Сантоса»

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На стадионе «Сантоса» проходит церемония прощания с Пеле.

Церемонию уже посетили президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес и президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит.

«Как он всегда и хотел, наш вечный король Пеле прощается со своим народом у себя дома, на «Вила Белмиро», – говорится в официальном аккаунте «Сантоса» в твиттере.

Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

После церемонии прощания, которая продлится 24 часа, гроб провезут по улицам Сантоса к дому, где живет 100-летняя мать Пеле. На похоронах будут присутствовать лишь члены семьи Пеле.

Пеле провел в «Сантосе» почти всю карьеру. Он выступал за клуб с 1956 по 1974 год и выиграл с ним несколько трофеев, в том числе 6 раз стал чемпионом Бразилии.

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23 комментария

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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Неудачная фотка с улыбающимся Инфантино. Не могли другую найти, чтобы выложить?
Ну, Джордан на прощании с Коби даже пошутил, что подарил миру второй мем с плачущим собой, чем разрядил обстановку. Да и Инфантино вроде не общемировой образец нравственности-он и национальности с ориентациями для красного словца меняет(речь перед ЧМ-22), и хвалебные оды поёт в зависимости от текущей ситуации и банковского баланса🤓
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atomio
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где живет 100-летняя мать (с) это горе, когда родители переживают своих детей...
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Злобный Конь
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Так же 8 лет назад,в начале января, прощались с Эйсебио в Португалии. Легенды уходят 😢
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Oleg
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
🏆 Три чемпионата мира 🏆 Шесть чемпионских титулов в Бразилии 🏆 Два Кубка Либертадорес ⚽️ 1279 голов 🙌 Игрок века ФИФА 👏 TIME 100 самых важных людей века Покойся с миром, Король!
Игрок 20 века ФИФА Марадона, его выбрал народ, а не назначили чинуши.
Марадона набрал 58% в голосовании миллионов.
Пеле 18%
Вот вам и ответ, как народ признавал одного и другого.
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DenizKios
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Неудачная фотка с улыбающимся Инфантино. Не могли другую найти, чтобы выложить?
Да он улыбается что он видел эту легенду!!!
Улыбается что Пеле ушел под всеобщее уважение всего футбольного мира и не только
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SCHOKKKK
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Спи спокойно, король футбола. Никакие пепсе и кринжи никогда и близко не приблизятся к твоему статусу.

КОРОЛЬ ФУТБОЛА ВСЕГДА ОДИН!
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Алексей Фирстов
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Король футбола!
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Денис Мартин
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Не понимаю, что все бухтят по поводу улыбки этого коррупционера? Да Пеле умер, но он уже болел не один год, да и сам далеко не молодой, это было ожидаемое событие. В чем смысл реветь и грустить? Он ведь подарил миру много радости, жизнь прожил длинную, вспоминать его лучше с хорошими мыслями, а не со слезами.
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Max Zhomkov
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Неудачная фотка с улыбающимся Инфантино. Не могли другую найти, чтобы выложить?
Ну накинуть то надо ...
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Кавабунга Шреддоголовый
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Не лучшее фото. Чему там лысый радуется?
Спи спокойно, чемпион. Все там будем
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Oleg Kostin
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Ответ Barca, Liverpool_forever
Неудачная фотка с улыбающимся Инфантино. Не могли другую найти, чтобы выложить?
Плакать ? То что он умер это естественно, радоваться нужно что такой человек в футболе был
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Alex Miheev
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Король 👑
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VERBLYUD
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Ответ Alex Rhea
Инфантино доволен, теперь его протеже Месси король, не даром всех судей купили на ЧМ)
🤡
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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🏆 Три чемпионата мира
🏆 Шесть чемпионских титулов в Бразилии
🏆 Два Кубка Либертадорес
⚽️ 1279 голов
🙌 Игрок века ФИФА
👏 TIME 100 самых важных людей века

Покойся с миром, Король!
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Почему Инфантино улыбается? Праздник какой-то
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Северный болельщик
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Пеле хорош больше как человек, а не как проводник футбольног таланта! Всё от Бога. Молюсь за всех людей, ушедших от нас.
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Barca, Liverpool_forever
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Неудачная фотка с улыбающимся Инфантино. Не могли другую найти, чтобы выложить?
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Даниял Шахрудинов
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Спокойной ночи король футбола Пеле
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Alex Rhea
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Инфантино доволен, теперь его протеже Месси король, не даром всех судей купили на ЧМ)
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Rinat Khudayberdin
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Инфантино напоминает русского чиновника, который на похоронах может счастья и здоровья умершему пожелать 🤦🏻‍♂️
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dato9248@icloud.com
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Король ушёл на покой…
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Только Крылья
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален пользователем
Улыбка еще не означает радость
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Goldstream
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Спи спокойно, король
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ARIGAMI ARIGAMI
Комментарий удален
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