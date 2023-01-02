Церемония прощания с Пеле проходит на стадионе «Сантоса»

На стадионе «Сантоса» проходит церемония прощания с .

Церемонию уже посетили президент ФИФА Джанни Инфантино, президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес и президент КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес Уилсон-Смит.

«Как он всегда и хотел, наш вечный король Пеле прощается со своим народом у себя дома, на «Вила Белмиро», – говорится в официальном аккаунте «Сантоса» в твиттере.

Фото: REUTERS/Ricardo Moraes

После церемонии прощания, которая продлится 24 часа, гроб провезут по улицам к дому, где живет 100-летняя мать Пеле. На похоронах будут присутствовать лишь члены семьи Пеле.

Пеле провел в «Сантосе» почти всю карьеру. Он выступал за клуб с 1956 по 1974 год и выиграл с ним несколько трофеев, в том числе 6 раз стал чемпионом .