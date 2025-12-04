ЦСКА хочет подписать Сауся зимой. Предложения «Балтике» пока не было (Metaratings)
ЦСКА заинтересован в подписании Владислава Сауся.
Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь находится в шорт-листе ЦСКА, сообщает Metaratings.
Армейцы рассматривают игрока с целью приобретения в зимнее трансферное окно, но официального предложения пока не делали.
В сентябре стало известно, что Саусь входит в сферу интересов ЦСКА. С калининградским клубом состоялись неформальные контакты.
Саусь перешел в «Балтику» из «Зенита» в 2024 году. На его счету 50 матчей, 1 гол и 5 результативных передач. Подробная статистика – здесь.
Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,2 млн евро.
Кто выиграет ЧМ-2026?25091 голос
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости