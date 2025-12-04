ЦСКА хочет подписать Сауся зимой. Предложения «Балтике» пока не было (Metaratings)

ЦСКА заинтересован в подписании Владислава Сауся.

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь находится в шорт-листе ЦСКА , сообщает Metaratings.

Армейцы рассматривают игрока с целью приобретения в зимнее трансферное окно, но официального предложения пока не делали.

В сентябре стало известно, что Саусь входит в сферу интересов ЦСКА. С калининградским клубом состоялись неформальные контакты.

Саусь перешел в «Балтику» из «Зенита» в 2024 году. На его счету 50 матчей, 1 гол и 5 результативных передач. Подробная статистика – здесь .

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 1,2 млн евро.