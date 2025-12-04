  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Деменко о «Балтике»: «Талалаев берет удар на себя, специально ограждает игроков от прессы, возможно. Он объединил команду, у ребят огромнейшая мотивация»
4

Деменко о «Балтике»: «Талалаев берет удар на себя, специально ограждает игроков от прессы, возможно. Он объединил команду, у ребят огромнейшая мотивация»

Максим Деменко: Талалаев берет удар прессы на себя, ограждает игроков «Балтики».

Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и других клубов Максим Деменко положительно оценил выступления «Балтики» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

Команда тренера Андрея Талалаева занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 17 матчах.

«Талалаев сложил все пазлы, у него в команде собраны мотивированные футболисты, которые играли в Первой Лиге и, кажется, есть ребята, которые играли даже во Второй Лиге, если не ошибаюсь. У них есть огромнейшая мотивация. В команде есть конкуренция, нет звезд, с которыми отдельно нужно общаться и мотивировать их.

Талалаев доказал, что можно найти качественных футболистов и без огромных финансовых возможностей. К нам порой приезжают дорогостоящие легионеры, которые в итоге больше говорят, чем делают. Талалаев объединил команду, это отличная работа.

Сколько продержится «Балтика» на таком уровне? Она может продержаться всего один сезон, если летом раскупят лидеров, если переманят Талалаева. Относительно недавно в «Сочи» была хорошая команда, которая брала медали в РПЛ. Но потом… Все мы видели, что случилось.

Общение Талалаева с журналистами? Это его стиль, он старается мотивировать своих игроков, он заряжает их на результат и дает им шанс проявить себя. Возможно, он специально ограждает своих футболистов от внимания прессы и берет весь удар на себя», – сказал Деменко.

Кто выиграет ЧМ-2026?25078 голосов
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
logoпремьер-лига Россия
logoМаксим Деменко
logoСочи
психология
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Талалаев о «Крыльях»: «Противостояние не только футбольное, но и социально‑политическое. Из-за долга перед «дочкой» «Ростеха» они приедут к «Балтике» разъяренные»
4 декабря, 10:04
Быстров о Талалаеве: «Будет ли в «Спартаке» с зажравшимися иностранцами работать то же, что с голодными ребятами из «Балтики»?»
3 декабря, 17:26
Радимов об удалении Талалаева со «Спартаком»: «Он вскипел и переборщил, но он гений, научился на своих ошибках – и вот пришел результат»
3 декабря, 16:10
Игроки «Балтики» и Талалаев: где они были два сезона назад
3 декабря, 10:30
Главные новости
Лапочкин об ударе Диего Косты локтем в лицо Глебову на 2-й минуте игры: «Левников посчитал, что рано для карточек, но это желтая. На 4-й он простил Дивеева»
21 минуту назад
«Краснодар» лидирует в РПЛ перед зимней паузой. «Зенит» отстает на одно очко, «Локо» – на 3 очка, ЦСКА – на 4, «Балтика» – 5-я, «Спартак» – 6-й. «Оренбург» и «Сочи» – в зоне прямого вылета
30 минут назад
Решите футбольный лабиринт и выиграйте футболку любимой легенды или Nintendo Switch
30 минут назадТесты и игры
«Краснодар» не проигрывает 13 матчей подряд – с 21 сентября. У команды Мусаева 9 побед и 4 ничьих на отрезке – сегодня 3:2 с ЦСКА
31 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» победил ЦСКА, «Локомотив» забил 4 гола «Сочи» в гостях, «Балтика» выиграла у «Крыльев»
31 минуту назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА – 3:2! Батчи забил и ассистировал Кордобе, Мойзеса удалили на 68-й
32 минуты назад
«Краснодар» обыграл ЦСКА впервые за 4 матча. Последняя победа была в августе 2024-го
32 минуты назад
Мойзес получил вторую желтую за фол на Батчи на 68-й минуте игры с «Краснодаром». Жоау забил ЦСКА на 70-й
52 минуты назад
Между игроками «Краснодара» и ЦСКА произошла стычка, Кордоба и Мойзес повздорили в подтрибунном помещении. Оласа обвинил армейцев в расизме
сегодня, 17:26Видео
Чемпионат Испании. «Реал» против «Сельты», «Эспаньол» – «Райо», «Севилья» сыграла вничью с «Валенсией»
сегодня, 17:20Live
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Брайтон» сыграл вничью с «Вест Хэмом», «Фулхэм» уступил «Кристал Пэлас»
4 минуты назад
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»
4 минуты назад
29-летнего футболиста неназванной сборной задержали в Лондоне по подозрению в нападении и драке. Его отпустили под залог, жертва нападения в больнице – расследование продолжается
4 минуты назад
Скалони попросили надеть перчатки перед тем, как вынести кубок мира во время жеребьевки ЧМ-2026. Инфантино извинился перед тренером Аргентины, а Лионель пошутил, что его приняли за другого
5 минут назад
«Боруссия» Дортмунд обыграла «Хоффенхайм» – 2:0. Шлоттербек и Брандт забили
6 минут назад
«Наполи» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
10 минут назад
Диогу Далот: «МЮ» показал, что может быть хорош, нужно быть чуть более одержимыми победами и трофеями. Не хочу рассуждать о том, что нужно время – клуб требует результатов здесь и сейчас»
10 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Лорьяна», «Гавр» и «Париж» голов не забили, «Ницца» уступила «Анже»,
20 минут назад
Дубль Хиля принес «Балтике» победу над «Крыльями Советов» – 2:0
35 минут назад
Вратарь «Сочи» Дегтев о 2:4 с «Локо»: «Какая хорошая игра, когда четыре мяча в воротах? У нас проблемы в обороне, надо разбираться»
44 минуты назад