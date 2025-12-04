Деменко о «Балтике»: «Талалаев берет удар на себя, специально ограждает игроков от прессы, возможно. Он объединил команду, у ребят огромнейшая мотивация»

Максим Деменко: Талалаев берет удар прессы на себя, ограждает игроков «Балтики».

Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и других клубов Максим Деменко положительно оценил выступления «Балтики» в нынешнем сезоне Мир РПЛ .

Команда тренера Андрея Талалаева занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 17 матчах.

«Талалаев сложил все пазлы, у него в команде собраны мотивированные футболисты, которые играли в Первой Лиге и, кажется, есть ребята, которые играли даже во Второй Лиге, если не ошибаюсь. У них есть огромнейшая мотивация. В команде есть конкуренция, нет звезд, с которыми отдельно нужно общаться и мотивировать их.

Талалаев доказал, что можно найти качественных футболистов и без огромных финансовых возможностей. К нам порой приезжают дорогостоящие легионеры, которые в итоге больше говорят, чем делают. Талалаев объединил команду, это отличная работа.

Сколько продержится «Балтика » на таком уровне? Она может продержаться всего один сезон, если летом раскупят лидеров, если переманят Талалаева. Относительно недавно в «Сочи » была хорошая команда, которая брала медали в РПЛ. Но потом… Все мы видели, что случилось.

Общение Талалаева с журналистами? Это его стиль, он старается мотивировать своих игроков, он заряжает их на результат и дает им шанс проявить себя. Возможно, он специально ограждает своих футболистов от внимания прессы и берет весь удар на себя», – сказал Деменко.