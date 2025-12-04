Деменко о «Балтике»: «Талалаев берет удар на себя, специально ограждает игроков от прессы, возможно. Он объединил команду, у ребят огромнейшая мотивация»
Бывший футболист «Спартака», «Краснодара» и других клубов Максим Деменко положительно оценил выступления «Балтики» в нынешнем сезоне Мир РПЛ.
Команда тренера Андрея Талалаева занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка в 17 матчах.
«Талалаев сложил все пазлы, у него в команде собраны мотивированные футболисты, которые играли в Первой Лиге и, кажется, есть ребята, которые играли даже во Второй Лиге, если не ошибаюсь. У них есть огромнейшая мотивация. В команде есть конкуренция, нет звезд, с которыми отдельно нужно общаться и мотивировать их.
Талалаев доказал, что можно найти качественных футболистов и без огромных финансовых возможностей. К нам порой приезжают дорогостоящие легионеры, которые в итоге больше говорят, чем делают. Талалаев объединил команду, это отличная работа.
Сколько продержится «Балтика» на таком уровне? Она может продержаться всего один сезон, если летом раскупят лидеров, если переманят Талалаева. Относительно недавно в «Сочи» была хорошая команда, которая брала медали в РПЛ. Но потом… Все мы видели, что случилось.
Общение Талалаева с журналистами? Это его стиль, он старается мотивировать своих игроков, он заряжает их на результат и дает им шанс проявить себя. Возможно, он специально ограждает своих футболистов от внимания прессы и берет весь удар на себя», – сказал Деменко.