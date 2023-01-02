«Все зависит от Путина. Если ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды». Петржела об отстранении

рассказал, от кого зависит возвращение российских команд в Европу.

«Вернут ли Россию в в 2023 году? Все зависит от , это больше к нему вопрос.

Если текущая ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды в международные соревнования.

У вас останется только один путь – Азия. И то не факт, что все получится», – сказал бывший тренер «Зенита».

Отбор в Азии на ЧМ-2026 может быть очень долгим. Все гораздо сложнее, чем в Европе

Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным