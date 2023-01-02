«Все зависит от Путина. Если ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды». Петржела об отстранении
Властимил Петржела рассказал, от кого зависит возвращение российских команд в Европу.
«Вернут ли Россию в УЕФА в 2023 году? Все зависит от Путина, это больше к нему вопрос.
Если текущая ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды в международные соревнования.
У вас останется только один путь – Азия. И то не факт, что все получится», – сказал бывший тренер «Зенита».
Отбор в Азии на ЧМ-2026 может быть очень долгим. Все гораздо сложнее, чем в Европе
Вот например зачем кому то Алтай, Сибирь?
Ведь там надо газифицировать все, строить дома с удобствами НЕ на Улице и тд. Лишняя головная боль.
А газ и нефть есть на Аляске и много)))