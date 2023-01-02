«Все зависит от Путина. Если ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды». Петржела об отстранении

Теги премьер-лига Россия УЕФА Владимир Путин Властимил Петржела Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Властимил Петржела рассказал, от кого зависит возвращение российских команд в Европу.

«Вернут ли Россию в УЕФА в 2023 году? Все зависит от Путина, это больше к нему вопрос.

Если текущая ситуация не изменится, никто в Европе не захочет вернуть российские команды в международные соревнования.

У вас останется только один путь – Азия. И то не факт, что все получится», – сказал бывший тренер «Зенита».

Отбор в Азии на ЧМ-2026 может быть очень долгим. Все гораздо сложнее, чем в Европе

Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным

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96 комментариев

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Telstar22
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Ответ камикадзе
Путин властелин мира.
Оно и видно, только мир бункером ограничен
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Фут.Боль
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Ответ Oleg
Зачем Америке разделять Россию? Вот например зачем кому то Алтай, Сибирь? Ведь там надо газифицировать все, строить дома с удобствами НЕ на Улице и тд. Лишняя головная боль. А газ и нефть есть на Аляске и много)))
Когда Ирак разбомбили, выкачивали нефть, что-то не заморачивались в благоустройством.
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камикадзе
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Ответ Fox_Mulder_12
путин - властелин орков
Западная Украина ещё не под контролем.
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prp4
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Как там Макеевка. Всё хорошо.
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Jaiyq
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Сейчас Макеевка всё перебила. Тут Пыне нескоро до футбола будет.
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IrbIS
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Ответ Никита Давыдкин
Перед кем отвечать? А судьи кто?
судьи те кто помогает палачу топор заточить...
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Darkmouse
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Лично мое мнение - западная "цивилизация" должна быть уничтожена.
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Fox_Mulder_12
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Ответ камикадзе
Путин властелин мира.
путин - властелин орков
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adamxx
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Ответ Arthurino
Диктатура одного иначе не работает. Захочет завтра дед сделать 2 2=5, сделает, пропагандисты будут верещать о том, что это благо, так как цифра 5 носит символический характер, ибо деды победили в 45-ом, а болгары еще и восхитятся этим гениальным ходом геостратега. Разве хоть одно предложение бункерного за последние 5 лет происходило по другому сценарию?
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And-Rover
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Ответ Подлый Интригант
Чтож вы так из крайности в крайность, думать своей головой не пробовали?
ну ты черпаешь же откуда то информацию? черпаешь. значит источник по-твоему мнению правдивый. так скажи кого надо слушать и взвешивать слова? от твоего простого слова думать ты ничего не узнаешь. надо искать всё
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Назар Игорь
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Ситуация зашла слишком далеко, процесс стал неуправляемым.
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MosesPray
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Столько сторон уже вовлечено; но зависит все почему-то от одного?
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adamxx
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Ответ Lex
зачем Америка лезет везде?
Чтобы контролировать потоки денег.
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Lex
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Ответ Oleg
Зачем Америке разделять Россию? Вот например зачем кому то Алтай, Сибирь? Ведь там надо газифицировать все, строить дома с удобствами НЕ на Улице и тд. Лишняя головная боль. А газ и нефть есть на Аляске и много)))
зачем Америка лезет везде?
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Arthurino
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Ответ Крыс Пол
Докатились, что по всем моментам приходится зависеть от настроения одного старичка.
Диктатура одного иначе не работает. Захочет завтра дед сделать 2 2=5, сделает, пропагандисты будут верещать о том, что это благо, так как цифра 5 носит символический характер, ибо деды победили в 45-ом, а болгары еще и восхитятся этим гениальным ходом геостратега. Разве хоть одно предложение бункерного за последние 5 лет происходило по другому сценарию?
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Дядя ТУРА
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Ответ SCHOKKKK
Чел ты серьезно????😂
Чисто зачитал цитатами Скабеевой
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камикадзе
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Путин властелин мира.
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Darkmouse
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Ответ S1rAlex
Вовке на всю страну начхать, на сотни тысяч трупов, куда уж тут футболу.
Страна - это нечто большее, чем ваши личные хотелки.
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Подлый Интригант
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Ответ And-Rover
скажи кого надо слушать? вот чтоб объективно и без предвзятости. арестовича и подоляка может?
Чтож вы так из крайности в крайность, думать своей головой не пробовали?
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Peter Parker
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Ответ Крыс Пол
Докатились, что по всем моментам приходится зависеть от настроения одного старичка.
Забавно. Сейчас бы думать, что все может зависеть от одного человека, неважно, плохой он или хороший, слишком наивное представление о мироустройстве
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Useless
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Ответ Oleg
Пригласите ВВП в Голландию и уговорите остаться) Голландия красивая страна, может ему понравится. Таким образом будет масса проблем решена)
Там же геи и родители #1 и #2.
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Павел Светлов
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Ответ Alex Rhea
ну закончится и что? Крым отдавать? Сирию? Приднестровье? Чёрное море? Это проблемы, стагнация и отставание на десятилетия вперёд.
УЖЕ давно проблемы, стагнация и отставание на десятилетия
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Oleg
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Ответ Орарайма
И что измениться, Америка перестанет пытаться разделить Россию? Или украинцы перестанут ненавидеть все российское?
Зачем Америке разделять Россию?
Вот например зачем кому то Алтай, Сибирь?
Ведь там надо газифицировать все, строить дома с удобствами НЕ на Улице и тд. Лишняя головная боль.
А газ и нефть есть на Аляске и много)))
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tam005
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Он играет в менеджера танкового биатлона, не но футбола с хоккеем ему... Там он всего достиг, по 8 шайб за матч забивал, неинтересно уже ему.
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Подлый Интригант
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Ответ Lex
примерно такой исход и будет.
Готов помочь в реализации этого ихсода? Езжай в Бахмут!
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