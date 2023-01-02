Вяльбе о том, что критиковала Степанову за медийную активность: «Никакие слова обратно брать не буду. Понимаю, что далеко не все посты Вероника пишет сама»

Глава Федерации лыжных гонок России ( ) высказалась о медийной активности Вероники Степановой.

Сейчас Степанова лидирует в общем зачете Кубка России.

– , под началом которого тренируется , утверждает, что медийная активность спортсменки, которая в свое время заметно вас раздражала, никак не сказалась на ее отношении к работе. Согласны?

– С Егором? Да. Мы неоднократно это с ним обсуждали. Что тренировочный процесс должен стоять во главе угла, и, судя по результатам, я понимаю, что у Степановой это на самом деле так.

– То есть вы готовы взять обратно свои слова по этому поводу?

– Нет, никакие слова я обратно брать не буду, тем более что прекрасно понимаю, что далеко не все свои посты и колонки Вероника пишет сама. Ей помогают, соответственно экономится время – это дает возможность отдыхать и полноценно восстанавливаться между тренировками.

Как Степанова видит свою жизнь после спорта – станет она журналистом, директором телеканала или депутатом, – вообще не мой вопрос. Для меня важно лишь то, чтобы она максимально раскрылась как спортсменка. У нее для этого есть все.

– Но вас же все равно беспокоит эта тема, признайтесь?

– Уже нет. Я не читаю соцсети, поняла, что мне не слишком интересно то, что пишет та же Вероника, а кроме того, я просто не хочу выглядеть человеком, который, как цербер, что-то запрещает спортсменам, указывая им, как себя вести.

Свою точку зрения на этот счет высказала, если кто-то меня услышал и посчитал, что я права, значит, примет это к сведению. Если нет – это точно не моя проблема. Бороться с ветряными мельницами я не собираюсь. От спортсменов, по большому счету, мне нужен только результат. Их слава мне совершенно не нужна, – сказала Вяльбе.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много