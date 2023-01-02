Вяльбе о том, что критиковала Степанову за медийную активность: «Никакие слова обратно брать не буду. Понимаю, что далеко не все посты Вероника пишет сама»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Егор Сорин Кубок России соцсети Вероника Степанова Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГРЕлена Вяльбе высказалась о медийной активности Вероники Степановой.

Сейчас Степанова лидирует в общем зачете Кубка России.

Егор Сорин, под началом которого тренируется Вероника Степанова, утверждает, что медийная активность спортсменки, которая в свое время заметно вас раздражала, никак не сказалась на ее отношении к работе. Согласны?

– С Егором? Да. Мы неоднократно это с ним обсуждали. Что тренировочный процесс должен стоять во главе угла, и, судя по результатам, я понимаю, что у Степановой это на самом деле так.

– То есть вы готовы взять обратно свои слова по этому поводу?

– Нет, никакие слова я обратно брать не буду, тем более что прекрасно понимаю, что далеко не все свои посты и колонки Вероника пишет сама. Ей помогают, соответственно экономится время – это дает возможность отдыхать и полноценно восстанавливаться между тренировками.

Как Степанова видит свою жизнь после спорта – станет она журналистом, директором телеканала или депутатом, – вообще не мой вопрос. Для меня важно лишь то, чтобы она максимально раскрылась как спортсменка. У нее для этого есть все.

– Но вас же все равно беспокоит эта тема, признайтесь?

– Уже нет. Я не читаю соцсети, поняла, что мне не слишком интересно то, что пишет та же Вероника, а кроме того, я просто не хочу выглядеть человеком, который, как цербер, что-то запрещает спортсменам, указывая им, как себя вести.

Свою точку зрения на этот счет высказала, если кто-то меня услышал и посчитал, что я права, значит, примет это к сведению. Если нет – это точно не моя проблема. Бороться с ветряными мельницами я не собираюсь. От спортсменов, по большому счету, мне нужен только результат. Их слава мне совершенно не нужна, – сказала Вяльбе.

«У меня люди спрашивают: она что, в депутаты собралась?» Вяльбе сердится, что Степановой стало слишком много

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9 комментариев

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Назар Игорь
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Вяльбе прекрасно понимает что за многочисленными выступлениями Степановой в основном стоят люди предпочитающие оставаться в тени известной спортсменки, она выполняет роль зицпредседателя Фунта из "Золотого телëнка".
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bellyashe
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максимум, что она делает сама - нажимает кнопку «отправить»
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justbored
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Вяльбе это такая имитация прямоты и объективности, за которой скрываются предубежденность, предвзятость, личные обиды и неуверенность в себе.
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Александр Степанов
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Ответ Igor Vladimirov
В прошлом. Сейчас она душный кусок сала
Ок
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ыеем
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Хрюша и Степашка😁🔥🔥🔥
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Igor Vladimirov
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Ответ Александр Степанов
Одна из самых титулованных лыжниц в истории спорта, 3х кратная олимпийская чемпионка, единственная лыжница, которая выиграла на чемпионате мира пять медалей из пяти, получила от короля Норвегии звание «королевы лыж», глава российской федерации лыжных гонок. Пойдет для публикаций на Спортсе?
В прошлом. Сейчас она душный кусок сала
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Александр Степанов
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Ответ maxromanov84@mail.ru
Кто такая эта Вяльбе вообще? И почему её везде пихают в новости ?
Одна из самых титулованных лыжниц в истории спорта, 3х кратная олимпийская чемпионка, единственная лыжница, которая выиграла на чемпионате мира пять медалей из пяти, получила от короля Норвегии звание «королевы лыж», глава российской федерации лыжных гонок.

Пойдет для публикаций на Спортсе?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
justbored
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Ответ maxromanov84@mail.ru
Кто такая эта Вяльбе вообще? И почему её везде пихают в новости ?
ну вы научитесь пользоваться гуглом для начала что ли. как человек только вступающий во взрослую жизнь
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maxromanov84@mail.ru
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Кто такая эта Вяльбе вообще? И почему её везде пихают в новости ?
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