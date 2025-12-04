Райс, Джеймс, Бруну, Доку – среди номинантов на приз лучшему игроку ноября в АПЛ

8 футболистов претендуют на приз лучшему игроку АПЛ в ноябре.

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ .

По итогам ноября на награду претендуют 8 футболистов, все они провели по 4 матча.

Харви Барнс («Ньюкасл ») – 2 победы, 2 поражения, 3 гола;

Кирнан Дьюзбери-Холл («Эвертон ») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 1 ассист;

Жереми Доку («Манчестер Сити ») – 3 победы, 1 поражение, 1 гол;

Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед ») – 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение, 4 ассиста;

Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест ») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола;

Рис Джеймс («Челси ») – 3 победы, 1 ничья, 1 ассист, 3 сухих матча;

Игор Тиаго («Брентфорд ») – 2 победы, 2 поражения, 5 голов;

Деклан Райс («Арсенал ») – 2 победы, 2 ничьих, 1 гол, 1 ассист.

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.