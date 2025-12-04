Райс, Джеймс, Бруну, Доку – среди номинантов на приз лучшему игроку ноября в АПЛ
Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
По итогам ноября на награду претендуют 8 футболистов, все они провели по 4 матча.
Харви Барнс («Ньюкасл») – 2 победы, 2 поражения, 3 гола;
Кирнан Дьюзбери-Холл («Эвертон») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 2 гола, 1 ассист;
Жереми Доку («Манчестер Сити») – 3 победы, 1 поражение, 1 гол;
Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 1 победа, 2 ничьих, 1 поражение, 4 ассиста;
Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») – 2 победы, 1 ничья, 1 поражение, 3 гола;
Рис Джеймс («Челси») – 3 победы, 1 ничья, 1 ассист, 3 сухих матча;
Игор Тиаго («Брентфорд») – 2 победы, 2 поражения, 5 голов;
Деклан Райс («Арсенал») – 2 победы, 2 ничьих, 1 гол, 1 ассист.
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов.