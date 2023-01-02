У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Руди Гарсия Футбол

Криштиану Роналду будет обладать большими полномочиями в «Аль-Насре».

Как утверждает CBS Sports, нападающий сможет поменять тренера, если нынешний не будет его устраивать. Сейчас с «Аль-Насром» работает Руди Гарсия, который ранее тренировал «Лион» и «Марсель».

Один источник пошутил, что «Аль-Наср» готовится стать «ФК Криштиану».

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149 комментариев

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Goofts
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Ответ Я
Значит будут играть только некрасивые на фоне самого красивого
Абубакар в такой логикой всегда в основе
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Stockt Malone
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Какая многоходовочка, чтобы Руди уволить…🤔
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Даня Чебыкин
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Ответ Вадим Сидоров
Ну и сделали бы его играющим тренером) Установка Роналду перед каждым матчем: "Играем все на мою стату")
в атаке пошире, в защите поуже
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гилберт
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Ответ Криштиану Роналду
Значит Руди Гарсия работает до первой замены Роналду, будет уволен прямо во время матча.
Кто ж его заменит? Он же памятник!
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Даня Чебыкин
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саша мостовой резко начал проводить детоксикацию. готовится к вылету в СА. это ведь ШАНС!
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гилберт
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Ответ Криштиану Роналду
Значит Руди Гарсия работает до первой замены Роналду, будет уволен прямо во время матча.
Будет уволен после первого огневого рубежа.
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dimamak10
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Так у него это право еще с Ювентуса , когда пропустил предсезонку это право закончилось
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Lionel Van Damme
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Ответ corazón blanco
Давать безграничные полномочия, пускай и великому футболисту - полный бред и неуважение к тренеру.
к клубу
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Даня Чебыкин
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араааабский циииирк умеет делать чудесааа!!!
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Lionel Van Damme
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АХХХАААХХААААА
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Трент Резнор
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Ответ Alex1959
Ведите себя как мужчины, причем тут сестры, мать… Жаба душит?
Вась, в иронию умеешь?
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Winterburn
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Аль-Насру будет непросто найти красивого тренера
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Мари Хуан
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Ответ Бавария 09
Боюсь спросить….а плюсы тебе зачем?
Из можно менять на минусы)
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Winterburn
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Ответ Криштиану Роналду
Значит Руди Гарсия работает до первой замены Роналду, будет уволен прямо во время матча.
Руди Гарсия был уволен вчера прямо во время пресс-конференции ))
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Nikita Balandin
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Какой источник пошутил?сбс спорт американская контора, которая не чурается желтухи. Статья не несёт никакой поле-ной инфы, очередной кликбейт на тему как низко пал Роналду.
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Никому_никабельный
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Такие набросы как раз рассчитаны на неокрепшие детские умы местных обитателей. Спортс себе не изменяет. В своём стиле как всегда
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-3
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Syndycate
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Это Руди Гарсия пошутил, что хотел сначала Месси пригласить?) Ну тогда он может уже новую работу себе искать)
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Alex1959
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Ответ Трент Резнор
Сестёр поставит тренировать через месяц
Ведите себя как мужчины, причем тут сестры, мать… Жаба душит?
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Блуждающий странник
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Как прискорбно наблюдать закат такой великолепной карьеры. Каждая новость с Роналду это повод для шуток и издевок. Футбола в Саудовской Аравии нет и эта новость подтверждение
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dato9248@icloud.com
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Похоже на очередной вброс..
Такой бред сложно придумать конечно
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Syndycate
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Ахахах😂
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Олег Ивакин
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... и вратаря в ворота соперников тоже будет назначать.
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Жечка Дырова
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Ответ Evil_Alastar
Блин, такая новость, а я даже не знаю как пошутить чтобы набрать плюсы…
Набрал, блин....
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Рамиль Усманов
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Ответ Екн Лор
Ждём Пирса Моргана на посту тренера Аль-Насра
Или одну из сестёр фрукта.
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Мирас Камалов
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Ох еще много чего накинут журналисты) этот переход просто раздолье для новостей, правдивых и не очень))
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