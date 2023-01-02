У Роналду будет право менять тренера в «Аль-Насре» (CBS Sports)

будет обладать большими полномочиями в «Аль-Насре».

Как утверждает CBS Sports, нападающий сможет поменять тренера, если нынешний не будет его устраивать. Сейчас с «Аль-Насром» работает , который ранее тренировал «Лион» и «Марсель».

Один источник пошутил, что «Аль-Наср» готовится стать «ФК Криштиану».

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