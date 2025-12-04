  • Спортс
Семак о матче с «Акроном»: «Трудно не только с ним, неприятный сюрприз «Зениту» клубы делают каждый год. Результат гарантировать никто не может»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак порассуждал о противостоянии с «Акроном».

Команды в субботу сыграют в Санкт-Петербурге в рамках 18-го тура Мир РПЛ. Игра соперников в 11-м туре закончилась вничью (1:1).

– Сергей Богданович, с «Акроном» играли относительно недавно в Премьер-лиге, сложный был матч. Плюс мы помним встречу год назад на «Газпром Арене», еще сложнее. Почему так трудно именно с «Акроном» в последний год не только «Зениту», наверное, но и всем командам?

– Не только с «Акроном», наверное. Просто очень долго я уже у руля «Зенита», за это количество времени, естественно, были подобные матчи. Я помню прекрасно, когда мы «Уфу» не могли обыграть или «Рубину» проигрывали. Каждый год какой-то из клубов делает нам неприятный сюрприз, скажем так.

«Акрон»... Прошлогодняя игра, наоборот, для нас складывалась хорошо, за исключением ошибок, мячей пропущенных. Наверное, до сих пор мы не можем перебить наш xG по количеству моментов. Другие матчи по-другому складываются.

Естественно, здесь нужно смотреть сквозь призму или игры, качества игры, или результата. Бывают матчи хорошие с точки зрения игры, но не совсем устраивающие нас по результату. Бывают хорошие по результату, но не устраивающие нас с точки зрения качества игры. Поэтому я бы не стал говорить, что против какого-то из клубов у нас какие-то затяжные, неудачные серии.

Каждая игра – это новая история. Нам сейчас нужно думать, как сыграть так, чтобы качество нашей игры позволило рассчитывать на хороший результат. Результат гарантировать никто не может, к сожалению, – сказал Семак.

Агент Дзюбы об игре «Зенит» – «Акрон» : «Артем обещал, что постарается отмазаться после матча 1-го круга. Он настраивается»
3 декабря, 18:46
