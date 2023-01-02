Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион». Контракт – до лета 2025-го
Деян Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион».
Пресс-службы клубов сообщили о трансфере 33-летнего футболиста. Защитник подписал с «Лионом» контракт сроком до 30 июня 2025 года.
Сообщалось, что «Зенит» получит 2 млн евро за игрока.
Фото: ol.fr
Ловрен выступал за «Лион» в 2010-2013 годах. К «Зениту» он присоединился в 2020 году.
В составе сине-бело-голубых игрок провел 63 матча, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В составе «Зенита» защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.
На ЧМ-2022 Деян стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии.
Куда его в 33 за те же деньги можно было продать?
И да, у Зенита нет задачи продавать игроков. Задача - побеждать с ними.
Нацизма нет, еврент президей
Печально ещё, что это медийная потеря, которую Зенит совершенно точно в ближайшее время никак не восполнит. Поглядим, кого клуб купит на замену.
Да вам место в менеджменте Спартака
Когда перешел, очень скептически к нему относился, клоуном считал. Сейчас же вроде и грустно, человек профессионально исполнял свои обязанности...