Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион». Контракт – до лета 2025-го

перешел из «Зенита» в « ».

Пресс-службы клубов сообщили о трансфере 33-летнего футболиста. Защитник подписал с «Лионом» контракт сроком до 30 июня 2025 года.

Сообщалось, что «Зенит» получит 2 млн евро за игрока.

Фото: ol.fr

Ловрен выступал за «Лион» в 2010-2013 годах. К « » он присоединился в 2020 году.

В составе сине-бело-голубых игрок провел 63 матча, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В составе «Зенита» защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.

На ЧМ-2022 Деян стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии.