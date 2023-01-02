Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион». Контракт – до лета 2025-го

Теги Зенит Лион премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Деян Ловрен Футбол

Деян Ловрен перешел из «Зенита» в «Лион».

Пресс-службы клубов сообщили о трансфере 33-летнего футболиста. Защитник подписал с «Лионом» контракт сроком до 30 июня 2025 года.

Сообщалось, что «Зенит» получит 2 млн евро за игрока.

Фото: ol.fr

Ловрен выступал за «Лион» в 2010-2013 годах. К «Зениту» он присоединился в 2020 году.

В составе сине-бело-голубых игрок провел 63 матча, забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи. В составе «Зенита» защитник стал двукратным чемпионом страны и дважды выиграл Суперкубок России.

На ЧМ-2022 Деян стал бронзовым призером в составе сборной Хорватии.

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65 комментариев

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Торт Спартак
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Ответ Stas Politik
В нынешнем сезоне Деян наконец-то вписался в команду и окончательно окреп, что дало команде прекрасную игру в обороне. Печально ещё, что это медийная потеря, которую Зенит совершенно точно в ближайшее время никак не восполнит. Поглядим, кого клуб купит на замену.
Алипу они полноценный контракт дали на замену🤣
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Катя СПб
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Ответ юрий дмитриев
Можете оправдывать своих газпрёмовских воротил сколько угодно, но факт остаётся фактом - бегут даже из зенита один за другим...
Ну так в Зените нет уголовников, которые прячутся от преследования в своей стране
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юрий дмитриев
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Ответ Дмитрий9779
За полгода до окончания контракта и с новыми правилами для легов в России это хорошо+на его зарплате за полгода сэкономят,а это в районе 2,5-2,7 млн.
Можете оправдывать своих газпрёмовских воротил сколько угодно, но факт остаётся фактом - бегут даже из зенита один за другим...
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Mukunku 64
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Ушел Ловрен в Лион , ну и ....с ним !
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Брайан Клафов
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Ответ MATRiX
А что он должен был кричать, если он Хорват? «Слава Сербии»?
В жизни ничего глупее не читал
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Катя СПб
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Ответ Алексей Сергеевич
А он что 10 лет отыграл ? Чушь не надо писать ))
Хорошо. Значит телевизор, ценой 20 вы через 3 года за 100 продаете? Научите как? Вы миллиардер, наверное, если такое умеете.
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zhuk88
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Ну теперь то со своим парнем Чистяковым в центре заживем :)
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юрий дмитриев
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А что вообще происходит? Газпрём вроде кричал что его легионеры преданы клубу и никуда не уедут, а по итогу начинают все сбегать... А Малколм и компания из Бразилии точно вернутся? Без этой компании зенит не то что чемпионом не станет, вряд ли в медали попадёт...
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Игорь Замаруев
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Ответ 2882
Замаруева забыл ещё. Он куда больший представитель этого термина, чем вышеперечисленные, включая ловрена
Хахахаха хорошо приплёл. А теперь в палату вернись
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Алексей Сергеевич
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Ответ Катя СПб
Я понимаю, что вы телевизор покупаете за 20, а через 10 лет его за 100 продаете. Да вам место в менеджменте Спартака
А он что 10 лет отыграл ? Чушь не надо писать ))
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Игорь Новиков
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Ответ Valeross
Купить за 12 млн ,а продать за 2 млн,ну так себе бизнес по русски
Возраст. Контракт.

Куда его в 33 за те же деньги можно было продать?

И да, у Зенита нет задачи продавать игроков. Задача - побеждать с ними.
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Pe Pe
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Ответ Игорь Замаруев
Да не, Михалков, Терюшков, Соловьёв, Киселёв ещё здесь
Соловьёв же еврей, по логике таких как ты евреи не могут быть нацистами...
Нацизма нет, еврент президей
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Дмитрий9779
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Ответ Valeross
Купить за 12 млн ,а продать за 2 млн,ну так себе бизнес по русски
За полгода до окончания контракта и с новыми правилами для легов в России это хорошо+на его зарплате за полгода сэкономят,а это в районе 2,5-2,7 млн.
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evgshk
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Ответ Андрей Балабаев
Полгода до конца контракта плюс правило фифа о приостановке контрактов, игроку 33. Так что неплохая сделка. Ну и Ловрену спасибо, что не стал приостанавливать контракт. Наверняка мог так сделать и побольше от Лиона денег получить.
Он так не сделал, чтобы побольше денег от Зенита получить. Очень сомневаюсь, что Лион будет платить возрастному защитнику больше.
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Stas Politik
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В нынешнем сезоне Деян наконец-то вписался в команду и окончательно окреп, что дало команде прекрасную игру в обороне.
Печально ещё, что это медийная потеря, которую Зенит совершенно точно в ближайшее время никак не восполнит. Поглядим, кого клуб купит на замену.
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ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
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Ответ Дмитрий9779
Это вы(кбпартнеры) говорили,что в Зените держатся за деньги и поэтому не уходят.
Ну ты всех под одну гребёнку не равняй, лично я говорил что после зимы многие леги не вернутся
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Катя СПб
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Ответ Valeross
Купить за 12 млн ,а продать за 2 млн,ну так себе бизнес по русски
Я понимаю, что вы телевизор покупаете за 20, а через 10 лет его за 100 продаете.
Да вам место в менеджменте Спартака
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Александер Бода
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Удачи, спасибо за всё, Брате
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Игорь Новиков
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Ответ Мосгорсуд
Когда он у себя в Хорватии кричал ,,Задом готовы,, уже знал что в Россию не вернётся, жаль только дедушку Орлова, как он его оправдывал
Дедушке не привыкать переобуваться. Сейчас вполне на него понести всякое может.
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Катя СПб
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Ответ Михаил Родченков
Отличный карьерный рост. Правда. Не знаю, откуда он переходил в зенит, но Лион - это сильно
Из Ливерпуля.
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ник бк
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Нормально ушел за 2 ляма, а мог же по дурацкому правилу УЕФА уйти бесплатно, а часть из двух лямов себе на карман положить. Мужик!
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Valeross
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Купить за 12 млн ,а продать за 2 млн,ну так себе бизнес по русски
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Усатый КозлоБык ©
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Кинул гегемона 😞😞😞
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Trash Talking
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Вот это новость... Как гром...
Когда перешел, очень скептически к нему относился, клоуном считал. Сейчас же вроде и грустно, человек профессионально исполнял свои обязанности...
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Дмитрий9779
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Ответ ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ
А как же по поводу зарплаты, вы говорили что такие деньги не будут платить не где а оказывается дело не в деньгах и он будет не последний кто свалит от сюда
Это вы(кбпартнеры) говорили,что в Зените держатся за деньги и поэтому не уходят.
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