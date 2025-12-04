  • Спортс
  Слот о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Мо служит примером и на поле, и как вести себя, когда не играешь. Он профессионал и позитивно относится к партнерам по «Ливерпулю»
22

Слот о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Мо служит примером и на поле, и как вести себя, когда не играешь. Он профессионал и позитивно относится к партнерам по «Ливерпулю»

Арне Слот: Мо Салах – пример на поле, а теперь и когда не играет.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил решение не включать Мохамеда Салаха в стартовый состав на матч против «Сандерленда» (1:1).

Вингер «красных» остался на скамейке запасных второй матч подряд. Он вышел на поле во втором тайме, заменив Коди Гакпо.

«Я использую ту же команду, это баланс между постоянством и свежестью. Очевидно и ясно, что нам нужен весь состав, потому что некоторые игроки старта уже не могут отыграть все 90 минут. Нам нужно больше 11 футболистов.

У всех игроков есть шанс проявить себя, Мо, безусловно, один из них. Хорошо, что у нас на скамейке запасных есть такие игроки, как Мо.

У нас был недолгий разговор. Мы много говорили после матча с «Айнтрахтом», а сейчас уже не так много. Он реагирует так, как нужно, он настоящий профессионал. Он отлично тренируется и позитивно относится к своим партнерам по команде.

Он служит примером, когда играет, а теперь – примером того, как вести себя, когда не играешь», – сказал Слот Sky Sports до игры.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoАрне Слот
logoАйнтрахт Франкфурт
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСандерленд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
