15 млн долларов в год может составить зарплата форварда «Торонто» Мэттьюса по новому контракту

Теги Торонто НХЛ Ник Кипреос Остон Мэттьюс Хоккей

Остон Мэттьюс может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.

Зарплата нападающего «Торонто» по новому контракту может достигнуть 15 миллионов долларов в год, об этом сообщил инсайдер Ник Кипреос.

Соглашение в таком случае может быть рассчитано на восемь лет.

Действующий договор 25-летнего американца с кэпхитом 11,6 млн долларов будет действовать еще в следующем сезоне – он рассчитан до конца сезона-2024/25.

В следующем сезоне-2023/24 самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ будет нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон – в сентябре канадец продлил соглашение с клубом с зарплатой 12,6 млн долларов в год.

Мэттьюс выступает за «Мэйпл Лифс» с 2016 года.

Двукратный обладатель приза «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер регулярного чемпионата) набрал 499 (277+222) очков в 444 матчах в НХЛ.

В этом сезоне Мэттьюс записал на свой счет 42 (18+24) балла в 37 играх.

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29 комментариев

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Артем Ивашкин
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Ответ белая простыня олимпиады
Если выпишут 15 на 8, то полагаю в ближайшие ещё 8 лет не видать Торонто кубка как своих ушей. Пример Эдмонтона это очень ярко показывает конкретно в данный момент времени
Пример Эдмонтона говорит о другом. О том, что г/м не может собрать чемпионскую команду. Денег как раз хватало 2 года подряд. Больше 20 млн

Макдэвид и Драйзайтль на двоих получают 21 млн при потолке зарплат 82 млн

Кейн и Тейвз на двоих получали 21 млн в сезоне при потолке зарплат 69 (!!!)

Но это не помешало Чикаго выиграть КС.
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забил на оборону
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Ух-ты! А Дубас-то не в курсе откуда его подсиживают.
Господа генмены, Ник Кипреос за 10 лет на Sportsnet ничего про хоккей не выдал, хотя именно там и пытался, в инсайдеры не ходил. Логично, что контракт с ним не продлили. Ещё один замечательный факт его биографии - карьеру закончил из-за сотрясения полученного в драке, внимание..., в предсезонке! Короче, интеллект никогда не был в арсенале Кайпера. Расходимся.
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Артем Ивашкин
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Ответ Полиграф Полиграфычъ
Ну в прошлом ПО из-за трамвы Леона вылетели, который играл на уровне макдака, если не лучше. Играет он чуть лучше И кстати на уровне игры макдака (даже лучше, но не по очкам) есть Хьюз и НЖ
Что-то ты очень невнимательно смотрел матчи Эдмонтона в плей-офф.

В первых 5 матчах против, ЛАК Дано с потрохами скушал звено Драйзайтля и немца пришлось поставить в 6-ом матче серии в звено Макдэвиду. Тут Драйзайтлю развязали руки. Защитники чаще встречали Коннора, а Леон получил дополнительное пространство на льду и некоторую передышку.

Драйзайтль ни разу не играл лучше Макдэвида в плей-офф. Объективно
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Вадим Кемеж
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На такие деньги сейчас только Макдэвид играет. Это будет большой ошибкой для Торонто.
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Артем Ивашкин
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Ахахаха
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Serge Vendino
Макди очевидно сильнее играет в среднем + капитан и лидер
Ну в прошлом ПО из-за трамвы Леона вылетели, который играл на уровне макдака, если не лучше.
Играет он чуть лучше
И кстати на уровне игры макдака (даже лучше, но не по очкам) есть Хьюз и НЖ
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raspisanie77
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Ответ dosatuy
Жаль нельзя поднимать сумму контракта, Макдэвиду никто в подметки не годится, не то чтобы больше получать.
Открою секрет, некоторые клубы платят деньги игрокам, которые будут бороться за КС и стараются команду формировать, чтоб шансы на КС были велики им условные 128 очков в регулярка не нужны у лидера клуба, тем более, когда он захо ел, он их набрал, там другие цели и приоритеты.
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nnp165
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Ответ grek087
Вот мне интересно: не кажется ли ген менеджерам лиги, когда они выдают 14-15 одному хоккеисту, что выгоднее подписать двух за 7,5 или трех за 5? Или на троих качественных поделить: 3-5-7. Один игрок не сделает погоду в таком сложном командном виде спорта. Нужна глубина и по одному лидеру в каждую линию. Ну в атаку можно трех сильных игроков. Мне вообще видится самым лучшим в данной ситуации это обмены Тавареса, Мэтьюса и Маззина с Джиордано. Нужны качественные игроки на их позиции, а остальное вполне себе смогут взять на себя Марнер, Нюландер и Райли. Ну как-то нужно о команде подумать, а не пичкать состав дорогостоящим деревом. Мэттьюс хорош, но не на 15 лямов, это слишком. Чтобы получать 15 нужно играть как праймовые Кросби, Кейн, Ови и Малкин. А тут ну прям вообще не рядом даже 🤷‍♂️
Когда-то игроку по имени Александр Овечкин выписали 124 млн. на 13 лет. Тоже была реакция, что это бред, риск, лютая переплата и финансовое ярмо на шее клуба, а по факту этот контракт оказался одним из самых экономных в истории. Я это к тому, что судить можно только ближе к концу контакта, сейчас никто не может точно сказать.
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Garikus89
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К 24-25 прогнозируют потолок 88.5, в пятнадцати Мучачосу не уверен, но 13.5-14 ему прямо сейчас выпишут без сомнений. 60 пробил, личных наград набрал, самый результативный снайпер с момента дебюта в Лиге и по голам, и по голам в среднем, только Макнаггетс заслуживает больше, но он и получил сразу существенно больше. Ну и плюс канадские налоги и все такое.
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raspisanie77
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Ответ grek087
Вот мне интересно: не кажется ли ген менеджерам лиги, когда они выдают 14-15 одному хоккеисту, что выгоднее подписать двух за 7,5 или трех за 5? Или на троих качественных поделить: 3-5-7. Один игрок не сделает погоду в таком сложном командном виде спорта. Нужна глубина и по одному лидеру в каждую линию. Ну в атаку можно трех сильных игроков. Мне вообще видится самым лучшим в данной ситуации это обмены Тавареса, Мэтьюса и Маззина с Джиордано. Нужны качественные игроки на их позиции, а остальное вполне себе смогут взять на себя Марнер, Нюландер и Райли. Ну как-то нужно о команде подумать, а не пичкать состав дорогостоящим деревом. Мэттьюс хорош, но не на 15 лямов, это слишком. Чтобы получать 15 нужно играть как праймовые Кросби, Кейн, Ови и Малкин. А тут ну прям вообще не рядом даже 🤷‍♂️
Мекс с усиками - франчайз игрок, таких сейчас не меняют, тем более у него хоть какие то шансы ещё есть на 800 шайб, он приносит деньги владельцам, пусть даже в ущерб КС.
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Ответ grek087
Вот мне интересно: не кажется ли ген менеджерам лиги, когда они выдают 14-15 одному хоккеисту, что выгоднее подписать двух за 7,5 или трех за 5? Или на троих качественных поделить: 3-5-7. Один игрок не сделает погоду в таком сложном командном виде спорта. Нужна глубина и по одному лидеру в каждую линию. Ну в атаку можно трех сильных игроков. Мне вообще видится самым лучшим в данной ситуации это обмены Тавареса, Мэтьюса и Маззина с Джиордано. Нужны качественные игроки на их позиции, а остальное вполне себе смогут взять на себя Марнер, Нюландер и Райли. Ну как-то нужно о команде подумать, а не пичкать состав дорогостоящим деревом. Мэттьюс хорош, но не на 15 лямов, это слишком. Чтобы получать 15 нужно играть как праймовые Кросби, Кейн, Ови и Малкин. А тут ну прям вообще не рядом даже 🤷‍♂️
«что выгоднее подписать двух за 7,5 или трех за 5? Или на троих качественных поделить: 3-5-7»

одна женщина родит ребенка за 9 месяцев
сколько детей родит 9 женщин за 1 месяц?
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Сивуч
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Ай, ми мадрэ .. пор ке эстамос?
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alex023
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На такой контракт объективно только Макдэвид играет.
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Alex Shultz
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он и на теперишние 11,6 не играет, какие 15?
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dosatuy
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Жаль нельзя поднимать сумму контракта, Макдэвиду никто в подметки не годится, не то чтобы больше получать.
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grek087
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Вот мне интересно: не кажется ли ген менеджерам лиги, когда они выдают 14-15 одному хоккеисту, что выгоднее подписать двух за 7,5 или трех за 5? Или на троих качественных поделить: 3-5-7. Один игрок не сделает погоду в таком сложном командном виде спорта. Нужна глубина и по одному лидеру в каждую линию. Ну в атаку можно трех сильных игроков. Мне вообще видится самым лучшим в данной ситуации это обмены Тавареса, Мэтьюса и Маззина с Джиордано. Нужны качественные игроки на их позиции, а остальное вполне себе смогут взять на себя Марнер, Нюландер и Райли. Ну как-то нужно о команде подумать, а не пичкать состав дорогостоящим деревом. Мэттьюс хорош, но не на 15 лямов, это слишком. Чтобы получать 15 нужно играть как праймовые Кросби, Кейн, Ови и Малкин. А тут ну прям вообще не рядом даже 🤷‍♂️
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Rjcnbr
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Ответ Denisque78
я видимо пропустил новость, что кэпхит на 10 мульонов подняли. иначе как объяснить такой рост зарплат?
Четвёртая тройка будет за 50 тыщ катать. На что не пойдешь ради второго раунда
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Direct free kick
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Даже 10 не стоит
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Дима Миронов
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Если срок 8,то адекватно,но мне кажется звезды должны больше получать по сравнению игроками 2,3 звеньев
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Serge Vendino
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Ответ Полиграф Полиграфычъ
А Драйзталель?)
Макди очевидно сильнее играет в среднем + капитан и лидер
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Василий Иванов
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Таким макаром листья до 100 летнего юбилея дотянут, без кубка.
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белая простыня олимпиады
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Если выпишут 15 на 8, то полагаю в ближайшие ещё 8 лет не видать Торонто кубка как своих ушей. Пример Эдмонтона это очень ярко показывает конкретно в данный момент времени
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Полиграф Полиграфычъ
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Ответ Serge Vendino
Даже с повышением кепки 15 в нынешней лиге заслуживает только МакДэвид. Мэттьюсу столько выписывать - сюр. У него в этом сезоне чуть больше очка за игру и 20 место в топе бомбардиров. И ещё напомните, сколько раундов плей-офф этот усач помог пройти листьям?
А Драйзталель?)
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raspisanie77
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Безумие, больше 12,5 он не может получать, да и Дубаса к тому времени уже не будет.
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hhlg
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Ну если кепку поднимут на пару лямов, то почему нет ;)
Но тогда у Макдэвида должно быть 20
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