15 млн долларов в год может составить зарплата форварда «Торонто» Мэттьюса по новому контракту
Остон Мэттьюс может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ.
Зарплата нападающего «Торонто» по новому контракту может достигнуть 15 миллионов долларов в год, об этом сообщил инсайдер Ник Кипреос.
Соглашение в таком случае может быть рассчитано на восемь лет.
Действующий договор 25-летнего американца с кэпхитом 11,6 млн долларов будет действовать еще в следующем сезоне – он рассчитан до конца сезона-2024/25.
В следующем сезоне-2023/24 самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ будет нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон – в сентябре канадец продлил соглашение с клубом с зарплатой 12,6 млн долларов в год.
Мэттьюс выступает за «Мэйпл Лифс» с 2016 года.
Двукратный обладатель приза «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер регулярного чемпионата) набрал 499 (277+222) очков в 444 матчах в НХЛ.
В этом сезоне Мэттьюс записал на свой счет 42 (18+24) балла в 37 играх.
Макдэвид и Драйзайтль на двоих получают 21 млн при потолке зарплат 82 млн
Кейн и Тейвз на двоих получали 21 млн в сезоне при потолке зарплат 69 (!!!)
Но это не помешало Чикаго выиграть КС.
Господа генмены, Ник Кипреос за 10 лет на Sportsnet ничего про хоккей не выдал, хотя именно там и пытался, в инсайдеры не ходил. Логично, что контракт с ним не продлили. Ещё один замечательный факт его биографии - карьеру закончил из-за сотрясения полученного в драке, внимание..., в предсезонке! Короче, интеллект никогда не был в арсенале Кайпера. Расходимся.
В первых 5 матчах против, ЛАК Дано с потрохами скушал звено Драйзайтля и немца пришлось поставить в 6-ом матче серии в звено Макдэвиду. Тут Драйзайтлю развязали руки. Защитники чаще встречали Коннора, а Леон получил дополнительное пространство на льду и некоторую передышку.
Драйзайтль ни разу не играл лучше Макдэвида в плей-офф. Объективно
Играет он чуть лучше
И кстати на уровне игры макдака (даже лучше, но не по очкам) есть Хьюз и НЖ
одна женщина родит ребенка за 9 месяцев
сколько детей родит 9 женщин за 1 месяц?
Но тогда у Макдэвида должно быть 20