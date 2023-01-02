15 млн долларов в год может составить зарплата форварда «Торонто» Мэттьюса по новому контракту

может стать самым высокооплачиваемым хоккеистом .

Зарплата нападающего « » по новому контракту может достигнуть 15 миллионов долларов в год, об этом сообщил инсайдер Ник Кипреос.

Соглашение в таком случае может быть рассчитано на восемь лет.

Действующий договор 25-летнего американца с кэпхитом 11,6 млн долларов будет действовать еще в следующем сезоне – он рассчитан до конца сезона-2024/25.

В следующем сезоне-2023/24 самым высокооплачиваемым хоккеистом НХЛ будет нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон – в сентябре канадец продлил соглашение с клубом с зарплатой 12,6 млн долларов в год.

Мэттьюс выступает за «Мэйпл Лифс» с 2016 года.

Двукратный обладатель приза «Морис Ришар Трофи» (лучший снайпер регулярного чемпионата) набрал 499 (277+222) очков в 444 матчах в НХЛ.

В этом сезоне Мэттьюс записал на свой счет 42 (18+24) балла в 37 играх.