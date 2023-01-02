Тутберидзе поделилась совместным фото с Дэвис и Смолкиным: «С Новым годом! Желаю всем меньше ненависти в душе, больше любви и уважения к людям и жизни»

Теги сборная России танцы на льду фото Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила подписчиков с Новым годом.

Она поделилась фотографией с дочерью Дианой и ее партнером по танцевальному дуэту Глебом Смолкиным.

«С Новым годом! Желаю всем меньше ненависти в душе. Ненависть разрушительна. Больше любви и уважения к людям и жизни. Любовь разрушает искусственно созданные границы.

Очень надеюсь, что следующий год будет объединять людей независимо от расы, национальности или цвета паспорта. Всем здоровья, мира и любви.

P.S. У нас планета одна на всех, так давайте ее беречь», – написала Тутберидзе.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Charliz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ JSV
Представляю, если бы какой-ниб руководитель поздравил так свой коллектив или жителей своего города. Поздравляю с Новым Годом. Поменьше ненависти в душе. Слышали хрустоботы? Это к вам обращение, она же к своим болельщикам обращается?
Очень своеобразное поздравление получилось). С минимумом поздравления. Как в бородатом анекдоте: Любите Родину, мать вашу).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ekoplane
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Более лицемерную личность трудно найти. Травит безжалостно ушедших учениц и пишет при этом о любви. Настоящая злодейка.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Только сейчас обратила внимание на нос Диши , это же кошмар так сильно кромсать !!! Похожа на Гринча теперь . Можно было и не так сильно уменьшать до пипки
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Viks
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обычное новогоднее поздравление превращено в наезд на кого-то и в поучения.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nataly1991
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Странное поздравление, негативное. Много говорит о человеке.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тайга86
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну в общем-то понятно, что она хотела сказать...Мы все дети своей планеты и имеем право жить, работать, тренироваться и выступать там, где имеем желание. Все должны это понимать и принимать. Вся ненависть в мире должна прекратиться, чтобы все ограничения были сняты, границы открыты любовью, и не было никаких препятствий заниматься тем, кто чем хочет и где хочет..А если опять захочет в другом месте, то должны все помнить опять же про разрушительную ненависть и не носить ее в своей душе......Как-то так думаю. Можно было просто поздравить всех с Новым годом, пожелать мира, любви и терпимости.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
oleg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это она к кому обратилась? К Американскому правительству? А-а-а-а-а.... Тогда ладно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Charliz
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это конечно, личное дело, что делать со своим лицом, но, Диане ее нос шёл больше чем этот. Сугубо мое скромное мнение, разумеется
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Жанна Авдеева
Поздравляю от всей Семьи гениального тренера и красивую женщину ❤️❤️❤️❤️Новый год -с детками это правильно🌲🌲🌲🌲 Счастья вам в новом году
А то что гос тренер на полном гос обеспечении каждый месяц летает домой во вражескую страну, это правильно?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ольга Калугина
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
О, Глеб бородку арамисовскую сбрил. Так лучше
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kontiolahti
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все-таки говорящее лицо у Глеба, все на нем написано - и самомнение, и отношение к окружающим.
Совершенно не знаю Диану как человека, но конкретно Глеб мне почему-то вот просто активно неприятен.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JSV
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Представляю, если бы какой-ниб руководитель поздравил так свой коллектив или жителей своего города. Поздравляю с Новым Годом. Поменьше ненависти в душе.
Слышали хрустоботы? Это к вам обращение, она же к своим болельщикам обращается?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ JinDos
Ничего не понял, если честно. Она что, пьяная?
Она посылает знак Украине и США, что неважен цвет паспорта, пусть будет мир и любовь, бла бла бла. И нашим , и вашим . И без Америки родной и поездок туда не может , и каток в Москве на гос деньги сам себя не достроит . Проходится лавировать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жанна Авдеева
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Поздравляю от всей Семьи гениального тренера и красивую женщину ❤️❤️❤️❤️Новый год -с детками это правильно🌲🌲🌲🌲
Счастья вам в новом году
+6
-7
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
B.Jones
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ JinDos
Ничего не понял, если честно. Она что, пьяная?
Международного признания хочет.
Фигушки. Родина её любить будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jessi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Такой дешевый прогиб, о цветах паспорта . У вас-то их два паспорта, Этери Георгиевна. Поэтому сейчас находитесь в Майями с дочерью.
+12
-7
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ɔculpa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну у Глеба и причесон)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Беглый*
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ JinDos
Ничего не понял, если честно. Она что, пьяная?
Если ты не осилил столь простые слова и пожелания, то в ком проблема?)
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Глокая Куздра
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надеюсь Диана отфотошопила нос, ибо с ее носом ничего страшного не было, чтобы его кромсать до пипки.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
versa
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пусть начнёт с себя, насчёт любви и уважения.
+19
-11
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JL JL
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как расплывчато. Можно, и, так подумать, можно, и, эдак.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuliia Timofeyeva
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А Диша-то нос отрезала
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alsu89sha
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что с носом дианы?
+22
-8
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JinDos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ничего не понял, если честно. Она что, пьяная?
+10
-9
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nad-in
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С этими словами не поспоришь, все правильно. Успехов Этери и ДС
+10
-12
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий