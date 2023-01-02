Тутберидзе поделилась совместным фото с Дэвис и Смолкиным: «С Новым годом! Желаю всем меньше ненависти в душе, больше любви и уважения к людям и жизни»
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила подписчиков с Новым годом.
Она поделилась фотографией с дочерью Дианой и ее партнером по танцевальному дуэту Глебом Смолкиным.
«С Новым годом! Желаю всем меньше ненависти в душе. Ненависть разрушительна. Больше любви и уважения к людям и жизни. Любовь разрушает искусственно созданные границы.
Очень надеюсь, что следующий год будет объединять людей независимо от расы, национальности или цвета паспорта. Всем здоровья, мира и любви.
P.S. У нас планета одна на всех, так давайте ее беречь», – написала Тутберидзе.
Совершенно не знаю Диану как человека, но конкретно Глеб мне почему-то вот просто активно неприятен.
Слышали хрустоботы? Это к вам обращение, она же к своим болельщикам обращается?
Счастья вам в новом году
Фигушки. Родина её любить будет.