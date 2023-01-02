Тутберидзе поделилась совместным фото с Дэвис и Смолкиным: «С Новым годом! Желаю всем меньше ненависти в душе, больше любви и уважения к людям и жизни»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию поздравила подписчиков с Новым годом.

Она поделилась фотографией с дочерью Дианой и ее партнером по танцевальному дуэту .

«С Новым годом! Желаю всем меньше ненависти в душе. Ненависть разрушительна. Больше любви и уважения к людям и жизни. Любовь разрушает искусственно созданные границы.

Очень надеюсь, что следующий год будет объединять людей независимо от расы, национальности или цвета паспорта. Всем здоровья, мира и любви.

P.S. У нас планета одна на всех, так давайте ее беречь», – написала Тутберидзе.