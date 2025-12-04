«Милан» готов продать Хименеса в январе, форвард не против ухода. Сантьяго интересен клубам АПЛ (GdS)
Сантьяго Хименес может покинуть «Милан» в январе.
Нападающий «Милана» Сантьяго Хименес может покинуть клуб в январе.
По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» рассматривает вариант с продажей Хименеса в зимнее трансферное окно, поскольку мексиканец не соответствует тактическим требованиям Массимилиано Аллегри. Форвард, в свою очередь, также не исключает ухода из клуба, понимая, что рискует столкнуться с сокращением игрового времени.
Сообщается, что интерес к Хименесу проявляют клубы АПЛ, в частности, «Вест Хэм» и «Сандерленд». Однако на данный момент «Милан» не получил ни одного конкретного предложения.
Кто выиграет ЧМ-2026?25076 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
