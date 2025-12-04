«Милан» готов продать Хименеса в январе, форвард не против ухода. Сантьяго интересен клубам АПЛ (GdS)

Сантьяго Хименес может покинуть «Милан» в январе.

Нападающий «Милана » Сантьяго Хименес может покинуть клуб в январе.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Милан» рассматривает вариант с продажей Хименеса в зимнее трансферное окно, поскольку мексиканец не соответствует тактическим требованиям Массимилиано Аллегри. Форвард, в свою очередь, также не исключает ухода из клуба, понимая, что рискует столкнуться с сокращением игрового времени.

Сообщается, что интерес к Хименесу проявляют клубы АПЛ , в частности, «Вест Хэм » и «Сандерленд ». Однако на данный момент «Милан» не получил ни одного конкретного предложения.