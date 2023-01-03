Дель Пьеро сделал фото с королевским пингвином в Дубае. Ему написали в соцсетях, что этих птиц нельзя трогать
Алессандро Дель Пьеро сфотографировался с королевским пингвином во время отпуска в Дубае.
Фотография вызвала споры в социальных сетях. В то время как одни болельщики поддержали экс-нападающего «Ювентуса», другие осудили его поступок.
«Пингвинов вообще нельзя трогать», – предупреждают подписчики экс-нападающего «Ювентуса».
Считается, что после соприкосновения с человеком на птице останется его запах, поэтому стая может отвергнуть пингвина. В дикой природе в этом случае одинокая птица погибнет. Запрет на прикосновения относится к большинству диких животных, особенно к их детенышам.
Отметим также, что по договору между странами об Антарктике пингвинов вообще нельзя трогать и подходить близко к ним. По правилам Международной ассоциации туроператоров Антарктики на суше не разрешается приближаться к пингвинам и тюленям на расстояние менее пяти метров, включая объективы камер или другое оборудование.
2. пингвины обитают не только в Антарктике. очевидно, что Договор об Антарктике, не распространяется на другие территории.
3. в тексте Договора об Антарктике ни разу не упоминается слово "пингвин", как и не упоминается запрет на тактильный контакт с животным миром Антарктики.