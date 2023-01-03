Дель Пьеро сделал фото с королевским пингвином в Дубае. Ему написали в соцсетях, что этих птиц нельзя трогать

Теги Ювентус Алессандро Дель Пьеро сборная Италии по футболу серия А Италия соцсети животные и спорт Футбол

Алессандро Дель Пьеро сфотографировался с королевским пингвином во время отпуска в Дубае.

Фотография вызвала споры в социальных сетях. В то время как одни болельщики поддержали экс-нападающего «Ювентуса», другие осудили его поступок.

«Пингвинов вообще нельзя трогать», – предупреждают подписчики экс-нападающего «Ювентуса».

Считается, что после соприкосновения с человеком на птице останется его запах, поэтому стая может отвергнуть пингвина. В дикой природе в этом случае одинокая птица погибнет. Запрет на прикосновения относится к большинству диких животных, особенно к их детенышам.

Отметим также, что по договору между странами об Антарктике пингвинов вообще нельзя трогать и подходить близко к ним. По правилам Международной ассоциации туроператоров Антарктики на суше не разрешается приближаться к пингвинам и тюленям на расстояние менее пяти метров, включая объективы камер или другое оборудование.

Фото: instagram.com/alessandrodelpiero

45 комментариев

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Amico Megobari ®
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Ответ rigobersong
Бедный пингвин, еще и грязными руками ювентины зашкварился, походу теперь будет в низшей пингвиньей касте:)
о-о, неприкосновенный из касты опущенных прокукарекал. держись главпетуха, может не сразу в суп.
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PsichoEscape
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Ответ шампион
Если написать в гугле "пингвин тюлень", и выбрать видео, то можно убедиться, что встреча с ДельПьеро это далеко не худшее, что могло случиться с этой птицой...
Можно сразу вбить «тюлень изнасиловал пингвина»
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Amico Megobari ®
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Ответ 2RIN
Неаполитанская прокуратура уже открыла дело, и просит отправить Юве в серию Б
в серию Б Антарктиды.
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Марина Быстрова
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Ответ шампион
Если написать в гугле "пингвин тюлень", и выбрать видео, то можно убедиться, что встреча с ДельПьеро это далеко не худшее, что могло случиться с этой птицой...
Зачем ты это написал?🤣
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шампион
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Если написать в гугле "пингвин тюлень", и выбрать видео, то можно убедиться, что встреча с ДельПьеро это далеко не худшее, что могло случиться с этой птицой...
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Денис Забелин
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Редкое фото. Дель Пьеро с Сидни Кросби на отдыхе в Адыгейском ущелье.
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AminO2
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Пингвина, которому удалось сделать селфи с самим Дель Пьеро, никакая стая не отвергнет. Наоборот, он имеет прекрасные шансы завоевать моральный авторитет среди пингвиних и стать настоящим пингвиньим альфа-самцом.
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Noob Saibot
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Готов приютить одиноких пингвинов. Писать в ЛС
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Morpeh Kaspiya
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Ответ rigobersong
Бедный пингвин, еще и грязными руками ювентины зашкварился, походу теперь будет в низшей пингвиньей касте:)
Это ты бедный на мозги...
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Kirkoroff
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Ответ Kirival Monstro
Ну кроме той, что он будет жить до старости в полном одиночестве...)
Это в дикой природе могут изгнать из стаи за такое. Думаю в зоопарке они там все людьми затисканные. Да и изгонять особо некуда. Хотя не знаю насколько он большой. Я в Дубае не был
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Arty Novikoff
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Это проблема не Дель Пьеро (он, разумеется, не должен знать о таких нюансах), а работников, присматривающих за пингвином.
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2RIN
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Неаполитанская прокуратура уже открыла дело, и просит отправить Юве в серию Б
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9_volk
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1. возникает логичный вопрос - если пингвинов "нельзя трогать" и даже приближаться к ним, то каким образом они оказываются в зоопарках по всему миру?

2. пингвины обитают не только в Антарктике. очевидно, что Договор об Антарктике, не распространяется на другие территории.

3. в тексте Договора об Антарктике ни разу не упоминается слово "пингвин", как и не упоминается запрет на тактильный контакт с животным миром Антарктики.
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rigobersong
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Бедный пингвин, еще и грязными руками ювентины зашкварился, походу теперь будет в низшей пингвиньей касте:)
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Заяцволк
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Если всякие повара будут трогать Кубок мира, на нём останется их запах, и люди из Аргентины могут отвергнуть кубок, и тогда одинокий кубок погибнет
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Verhovn
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Ответ Adams
Жизни пингвинов нужны!
Жизни всех нужны. Этот мир катится в пропасть. Мы способны остановить.. Попытаться..
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Adams
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Ответ Игорь Новиков
Жизни пингвинов важны!
Жизни пингвинов нужны!
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Verhovn
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Ответ RealFlector
да уж, местные жители те еще звери. как котика обидели - обидчика с грязью смешали. как пингвина - да так ему и надо, чай не сдохнет. тьфу на вас.
Если ты про Зуму, то поделом ему досталось. Я хоть и собачник, но котиков не обижаю. И вам желаю)
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Константин Кв
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Отпуск в ДУБАЕ. Договор туроператоров АНТАРТИКИ. Люди, ну напрягите извлины. Это ЗООПАРК!
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горбатый видеосудья
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Ответ City!
А это разве дикий?
домашний
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ City!
А это разве дикий?
Конечно, он ведь живёт в знаменитых ледниках Дубая по мнению этих писак...соцсети, конечно, бич человеческий🙄
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Maksat S
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Фатальная ошибка
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RealFlector
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да уж, местные жители те еще звери. как котика обидели - обидчика с грязью смешали. как пингвина - да так ему и надо, чай не сдохнет. тьфу на вас.
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Красная стрела
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Придётся пингвина забрать с собой и поселить в холодильнике
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Саша
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Надеюсь это будет самой большой проблемой 2023 года!
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