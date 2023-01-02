«Расизма быть не должно, это серьезная проблема. Общество пока недостаточно образованное». Анчелотти об оскорблениях Винисиуса

осудил расизм в отношении .

Вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов « » и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿».

«Я не обсуждал это с Винисиусом, это точно. Я не хочу говорить о вещах, которых быть не должно, – о расизме и ксенофобии. Это проблема общества, которой не должно быть. У меня нулевая терпимость в этом отношении.

Не буду углубляться в эту тему. Как я уже сказал, это проблема не Ла Лиги, а общества и культуры. Считаю, что общество пока недостаточно образованное. Расизм и ксенофобия – очень серьезные проблемы», – заявил тренер « ».