«Расизма быть не должно, это серьезная проблема. Общество пока недостаточно образованное». Анчелотти об оскорблениях Винисиуса

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига болельщики Вальядолид Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Карло Анчелотти осудил расизм в отношении Винисиуса Жуниора.

Вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида» и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿».

«Я не обсуждал это с Винисиусом, это точно. Я не хочу говорить о вещах, которых быть не должно, – о расизме и ксенофобии. Это проблема общества, которой не должно быть. У меня нулевая терпимость в этом отношении.

Не буду углубляться в эту тему. Как я уже сказал, это проблема не Ла Лиги, а общества и культуры. Считаю, что общество пока недостаточно образованное. Расизм и ксенофобия – очень серьезные проблемы», – заявил тренер «Реала».

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36 комментариев

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Oleg Kolesnikov
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Расизм, ксенофобия - это обычные человеческие проявления, которые всегда были частью человека, и всегда будут. От уровня образованности даже не особо зависят. Просто у необразованных людей "пещерный расизм", который они не могут рационализировать, а образованные расисты аргументируют свои взгляды с помощью различной статистики, неких данных популяционной генетики и биологии, антропологии. Но неприязнь к чужакам - это такое же корневое человеческое качество, как и любое другое, это не уберёшь из человека.
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человек умелый
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Миллионера обидели. Мы переживаем, нам так жаль
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Андрей Вадимов
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Ответ Emin Zeynali
Фанаты на то и фанаты, будут задевать за то, что отличает от других. Раса, религия, рост, для кого-то смешные имя/фамилия. В Вальядолиде также играли, играют и будут играть африканцы, но их никто не оскорбляет. Окажись тот же Винисиус завтра в Вальядолиде - его будут носить на руках. Проблема ксенофобии всегда была, есть и будет. И спорт не исключение. Все фанаты не могут быть воспитанными, культурными интеллигентами. Крикливое быдло и хабало всегда будет в большинстве. Это мерзко, но это данность, которую надо принимать.
Почему надо принимать, а не бороться?
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AryanPamir1488
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Уолт Дисней или Форд были расистами, они тоже недостаточно образованные?
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DM.Man
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Чёрным свою говнистость характера всегда можно списАть на расизм белых) железная отмазка)
Я ни в коей мере не имею в виду данного персонажа)
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Bunyod Turgunov
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Ответ MATRiX
Винисиусу нужно думать о футболе. Разумеется теперь всё сильнее фаны разных клубов будут его провоцировать на этой почве, видят же, как его с этого распирает. Меньян в своё время вместо того чтобы плакать норм ответил в инсте треком NWA и просто продолжил играть в футбол. Наверное у Винисиуса просто комплексы, если его прямо не отпускает это.
Роналдиньо в его годы выглядел красивее чем этот Винисиус. Думаю Винисиус прекрасно знает что он урод и поэтому за каждые такие кричалки старается отвечать
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Emin Zeynali
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Фанаты на то и фанаты, будут задевать за то, что отличает от других. Раса, религия, рост, для кого-то смешные имя/фамилия. В Вальядолиде также играли, играют и будут играть африканцы, но их никто не оскорбляет. Окажись тот же Винисиус завтра в Вальядолиде - его будут носить на руках. Проблема ксенофобии всегда была, есть и будет. И спорт не исключение. Все фанаты не могут быть воспитанными, культурными интеллигентами. Крикливое быдло и хабало всегда будет в большинстве. Это мерзко, но это данность, которую надо принимать.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Футбол_это_жизнь
А ненавидеть за то, что кто-то болеет за Барсу это норм?
Не норм
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Виктор Войнов
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Ответ SCHOKKKK
Как можно оскорблять человека, руководствуясь цветом его кожи, волос, глаз?
Как можно воспринимать за оскорбления, когда подчёркивают какую то твою особенность?
Или всё таки это отрицательные нюансы?
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Виктор Войнов
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Ну конечно это вина Винисиуса...потому что он чёрный
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GigaChad
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«Общество пока недостаточно образованное»
И комменты на sports.ru под подобными постами подтверждают это.
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SCHOKKKK
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Ответ Футбол_это_жизнь
А ненавидеть за то, что кто-то болеет за Барсу это норм?
Я тоже отвечу. Вы часто путаете ненависть и насмешки. Просто Барселона с ее рычагами это смешно😂
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SCHOKKKK
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Слуги риго минусуют.
Задолизы, вроде того клоуна 😂
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Футбол_это_жизнь
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Блмщики - расисты, денацификаторы - фашисты. Вот в таком мире живём ☹️ А вот ненавидеть человека за его расу, веру, убеждения средневековье
А ненавидеть за то, что кто-то болеет за Барсу это норм?
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Achilles 21
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Ответ SCHOKKKK
Как можно оскорблять человека, руководствуясь цветом его кожи, волос, глаз?
так оскорбляют не всех, а отдельных людей так что это проблемы сугубо винисиуса, а цвет кожи просто повод, был бы белым докопались до чего нибудь другого у него
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ SCHOKKKK
Не. Он слишком туповат и примитивен 😂
Слуги риго минусуют.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Футбол_это_жизнь
И? Пару идиотов не делает весь народ плохим или религию не отменяют из за радикалов. Это не Реал Мадрид где все сливочные немного маргариновые.
Блмщики - расисты, денацификаторы - фашисты. Вот в таком мире живём ☹️

А вот ненавидеть человека за его расу, веру, убеждения средневековье
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SCHOKKKK
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Скорее всего он и есть ригобер
Не. Он слишком туповат и примитивен 😂
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Футбол_это_жизнь
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Все же блмщики дискридетировали людей, которые реально борятся против расизма
И? Пару идиотов не делает весь народ плохим или религию не отменяют из за радикалов. Это не Реал Мадрид где все сливочные немного маргариновые.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ SCHOKKKK
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Скорее всего он и есть ригобер
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GuruFutbola
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Ответ SCHOKKKK
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Ты тут о своих отношениях с должанским не рассказывай, и вообще, причем тут челси?!
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SCHOKKKK
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты и ригобер 100%-ные доказательства правдивости теории Дарвина 🤗
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Футбол_это_жизнь
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Видимо Тчуамени, Камавинга, Менди, Родриго, Рюдигера и Алаба тема расизма в Ла Лиге не касается. И только этот мелкий провокатор страдает!
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Футбол_это_жизнь
А что он сам сделал для того чтобы бороться с расизмом? Пока он только провоцирует, судья после замены Винни показывает на ближайшую бровку, а этот быдлан упёрся в него и хотел через все поле пойти. Потом начал махать руками в строну трибун которые освистали его за это. Ну и по дороге наверное услышал то, что должен был! В Испании полно фондов которые борются с неравенством пусть перечислит туда пару миллионов раз уж такой борец за права
Все же блмщики дискридетировали людей, которые реально борятся против расизма
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Momos
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Его не воспитывают и он проявляет непочительность и наглость. Надо бы отправить перевоспитаться на уборку хлопка
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