«Расизма быть не должно, это серьезная проблема. Общество пока недостаточно образованное». Анчелотти об оскорблениях Винисиуса
Карло Анчелотти осудил расизм в отношении Винисиуса Жуниора.
Вингер «Реала» подвергся оскорблениям со стороны фанатов «Вальядолида» и после этого написал: «Расисты следят за главным клубом мира на стадионах, а Ла Лига ничего не делает… Это МОЯ вина🤙🏿».
«Я не обсуждал это с Винисиусом, это точно. Я не хочу говорить о вещах, которых быть не должно, – о расизме и ксенофобии. Это проблема общества, которой не должно быть. У меня нулевая терпимость в этом отношении.
Не буду углубляться в эту тему. Как я уже сказал, это проблема не Ла Лиги, а общества и культуры. Считаю, что общество пока недостаточно образованное. Расизм и ксенофобия – очень серьезные проблемы», – заявил тренер «Реала».
Я ни в коей мере не имею в виду данного персонажа)
Или всё таки это отрицательные нюансы?
И комменты на sports.ru под подобными постами подтверждают это.
А вот ненавидеть человека за его расу, веру, убеждения средневековье