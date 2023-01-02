Неймар не поехал на похороны Пеле. Бразилец сегодня тренировался с «ПСЖ»

Неймар не поехал на похороны Пеле.

Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира проходит сегодня на стадионе «Сантоса».

Ранее сообщалось, что нападающий « » прилетел в Бразилию и посетит похороны.

Однако на самом деле бразилец остался во Франции. Сегодня он принял участие в тренировке парижского клуба. Вчера он не играл за « » против «Ланса» (1:3) в Лиге 1 из-за дисквалификации.

Напомним, Пеле ушел из жизни 29 декабря, ему было 82 года.

Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все»