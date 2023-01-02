Неймар не поехал на похороны Пеле. Бразилец сегодня тренировался с «ПСЖ»

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция Пеле Неймар Футбол

Неймар не поехал на похороны Пеле

Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира проходит сегодня на стадионе «Сантоса».

Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» прилетел в Бразилию и посетит похороны.

Однако на самом деле бразилец остался во Франции. Сегодня он принял участие в тренировке парижского клуба. Вчера он не играл за «ПСЖ» против «Ланса» (1:3) в Лиге 1 из-за дисквалификации.

Напомним, Пеле ушел из жизни 29 декабря, ему было 82 года. 

Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все»

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не поехал по одной причине - его там просто помидорами забросают. Бразилы по словам Роналдо его проклинают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mjordan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну не поехал и не поехал. Это же не Брежнев помер, с которым прощалось все прогрессивное человечество.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон Выгас
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Видимо не захотел, чтобы видели как плачет мужчина.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tony
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lex
Пеле - величайший футболист в истории. единственный трехкратный чемпион мира.
Клубный футбол важнее футбола сборных. Так что величайшим за чемпионаты мира стать нельзя. Им можно стать за Золотые мячи и за победы в ЛЧ.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vinnipukh Vinni
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ бесдомный понь
А Месси был на похоронах Марадоны?
Не был. У него был чемпионат Испании.
Он посвятил Марадоне вот это в первом матче после новости о смерти.

https://www.youtube.com/watch?v=BHHUBe_SW_I
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Сам не поехал или клуб не отпустил? Уважаемый Спортс, это же две большие разницы, можно конкретнее? Публикуйте по возможности проверенные новости.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бесдомный понь
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А Месси был на похоронах Марадоны?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Радость Ди Мария
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Подлый Интригант
Пеле - величайший футболист в истории Бразилии
Но не истории.
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lex
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Подлый Интригант
Пеле - величайший футболист в истории Бразилии
Пеле - величайший футболист в истории. единственный трехкратный чемпион мира.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Радость Ди Мария
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Неймар не поехал на похороны Пеле. Сам Пеле не пришёл на похороны "радости народа" Гарринчи. Кто-то бросит камень в Неймара? Поступил профессионально - очки дальше терять нежелательно.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lev Kondratchik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Подумаешь, это же не день рождения сестры, можно и пропустить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вечная память Пеле, и он точно никогда не будет забыт.
И Неймар помянет его голом...
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Klshk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну не поехал и не поехал, такое ощущение, что вся Бразилия должна там побывать
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
88
Это ты ловко подметил, шайтан.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Gravdaar Iyaad
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Господи, столько шума вокруг этого ноунейма
На одном чм он практически не участвовал, но кубок получил
Гаринча выделялся лучше него на чм
Набил стату за счет дворовых команд
Уверен, останься Неймар в Бразилии, наколотил бы раза в три больше, чем Пеле
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Добрый Ретроград
А старикашки с какого возраста начинаются?
88
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Artuom Batishev
На вершину чего? ЛЧ? Ну так явно не с такой формой защиты...
Когда эти двое на поле, мяч у команды дольше держится, следовательно защита реже напрягается
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Recreated
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ну он же не его родственник, он же не обязан. Каждый чих отслеживают псевдожурналисты, ужас!
+25
-1
+24
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя Букин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Профессионал, пора вытаскивать с Месси ПСЖ на вершину
С бра и арг потолок псж 1/4 ЛЧ. В этом году и до неё не дойдут, вылет от Баварии в первом круге.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Iuasamotu
Ценность Пеле немного преувеличена, ибо он кумир местных старикашек. Всё правильно Неймар сделал.
А старикашки с какого возраста начинаются?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Комментарий скрыт
+3
-13
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Подлый Интригант
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пеле - величайший футболист в истории Бразилии
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artuom Batishev
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Профессионал, пора вытаскивать с Месси ПСЖ на вершину
На вершину чего? ЛЧ?
Ну так явно не с такой формой защиты...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Профессионал, пора вытаскивать с Месси ПСЖ на вершину
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как обычно спортс сам придумал и сам опроверг
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий