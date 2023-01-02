Неймар не поехал на похороны Пеле. Бразилец сегодня тренировался с «ПСЖ»
Неймар не поехал на похороны Пеле.
Церемония прощания с трехкратным чемпионом мира проходит сегодня на стадионе «Сантоса».
Ранее сообщалось, что нападающий «ПСЖ» прилетел в Бразилию и посетит похороны.
Однако на самом деле бразилец остался во Франции. Сегодня он принял участие в тренировке парижского клуба. Вчера он не играл за «ПСЖ» против «Ланса» (1:3) в Лиге 1 из-за дисквалификации.
Напомним, Пеле ушел из жизни 29 декабря, ему было 82 года.
Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все»
Он посвятил Марадоне вот это в первом матче после новости о смерти.
https://www.youtube.com/watch?v=BHHUBe_SW_I
И Неймар помянет его голом...
На одном чм он практически не участвовал, но кубок получил
Гаринча выделялся лучше него на чм
Набил стату за счет дворовых команд
Уверен, останься Неймар в Бразилии, наколотил бы раза в три больше, чем Пеле
Ну так явно не с такой формой защиты...