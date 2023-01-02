«Эспаньол» оспаривает результат матча с «Барселоной» из-за участия Левандовского в дерби. Клуб направил письмо в RFEF

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига дисквалификации судьи Федерация футбола Испании Роберт Левандовски Антонио Матеу Лаос Футбол

«Эспаньол» оспаривает результат матча с «Барселоной».

Клуб направил письмо с жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию из-за участия в матче Роберта Левандовского, ранее получившего трехматчевую дисквалификацию в Ла Лиге.

Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке дисквалификации Левандовского, в результате чего нападающий «Барселоны» смог принять участие в матче 15-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (1:1).

«Перед началом матча клуб добросовестно предупредил как судью матча Матеу Лаоса, так и ту же RFEF о присутствии в стартовом составе соперника  Роберта Левандовского, который должен отбывать дисквалификацию за полученную ранее красную карточку.

Как было объявлено ранее накануне матча, «Эспаньол» будет использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты своих интересов и интересов болельщиков, осознавая, что эта вопиющая несправедливость ставит под угрозу суть нашего соревнования и основана на поспешном решении с очевидными юридическими недостатками», – говорится в официальном заявлении «Эспаньола».

Руководителей «Эспаньола» не было на дерби с «Барсой» в знак протеста против приостановки дисквалификации Левандовского: «Создан вредный для Ла Лиги прецедент»

53 комментария

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Ответ Хитон
Я вот без какого-либо хейтерства и троллинга хочу спросить один важный вопрос, который меня искренне интересует: в чем тренерский талант Чави? Почему такой карт-бланш? Сколько игр не смотрел и ничего кроме навесов на высокого и упоминания ДНК Барселоны я не видел. Откуда столько уверенности в том, что у него всё получится? Тот же молодой Артета (если проводить параллели) за 3 года работы периодически показывал футбол своего стиля, периодически упрощал ради победы, периодически подстраивался под противника, тк понимал, что сил сейчас не хватает. А что предлагает Чави кроме навесов и периодических строгих решений аля «ух ребятишки, завтра отменяю все ваши выходные! Вы меня разозлили» я ничего и не встречал. В чем его секрет?
А сколько над Артетой глумились как над Доминатором не напомнишь? А что Хави в Барсе уже 3 года провел в качестве тренера? Барселону тренировать это не команду в бей беги Лиге тренировать. Артета конечно талантливый, но и он не дурак, понимает что в Барсе одним тренерством все не разрулишь. Так что кто бы не тренировал сейчас Барсу все будут выглядеть физруками так как у них нет Месси и это не скоро закончится. Все видят какова Барсы без Месси, хоть он получал 500 лямов, но при нем Барса и зарабатывала эти деньги, а сейчас потратили все на авось и кажется скоро останутся без последних трусов. Хотя надо было делать ставку на молодых и сидеть на опе пару сезонов без трофея, но зато молодые в будущем дали бы результат. А пока все плохо.
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wizard58
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Ответ v6vngyr2dh
Как бы Эспаньол … не обвинили в ущемлении прав ЛГБТ
Ух ты, намекаешь, что барса 3,13-сы?? А, ты не намекаешь, а говоришь как есть…
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Арсен Папикян
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Ответ белошип
Поддерживаю С какого вообще игрок удалённый в предыдущей игре принимает участие в следующей? Я смотрю Лапорта начал дёргать уже и за кабинетные рычаги)
Потому что барса подала аппеляцию, в любом случае лева пропустит матч, может вообще против атлетико уже,там идет разбирательство в плане того что сколько матчей будет дискфоливикация, потому что 3 матча реально брел
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We_ll
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Думаю, Барса не против переигровки. Только чур без Лаоса:)
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Игорь Новиков
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Ответ Иван Никулин
ну если бы барсе не впаяли абсолютно левые лишние два матча дисквы то уверен лева спокойно пропустил матч с эспаньолом и все.
Логики не понимаю. Пропусти то, что должен - и оспаривать срок дисквы дальше.
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Леван Мкртчян
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Ответ v6vngyr2dh
Как бы Эспаньол … не обвинили в ущемлении прав ЛГБТ
Ну так это же не Айнтрахт на Баварию жалуется, так что все норм. Вот там прикрывающие рты могли бы и сослаться на дискриминацию Л...
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Иван Никулин
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Ответ Хитон
Я вот без какого-либо хейтерства и троллинга хочу спросить один важный вопрос, который меня искренне интересует: в чем тренерский талант Чави? Почему такой карт-бланш? Сколько игр не смотрел и ничего кроме навесов на высокого и упоминания ДНК Барселоны я не видел. Откуда столько уверенности в том, что у него всё получится? Тот же молодой Артета (если проводить параллели) за 3 года работы периодически показывал футбол своего стиля, периодически упрощал ради победы, периодически подстраивался под противника, тк понимал, что сил сейчас не хватает. А что предлагает Чави кроме навесов и периодических строгих решений аля «ух ребятишки, завтра отменяю все ваши выходные! Вы меня разозлили» я ничего и не встречал. В чем его секрет?
артете понадобилось 3 года чтоб что то сделать с арсеналом)а барса идет на 1 месте забив на мяч меньше реала.и пропустив на порядок меньше.а ты требуешь все и сразу)если артете дали карт бланш то почему не дать его хави?))
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Sunny Pipito
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Глупо оспаривать присутствие игрока, который не создал ничего за 100 минут и созданное обнулил
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Леван Мкртчян
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Ответ Евгений Кретович
Ну представьте ситуацию: он пропускает матч, но потом, после апелляции решают, что удаление ошибочно и дисквалификация отменена. А он уже отбыл матч, несправедливо получается
Ну, если быть до конца честными, то само удаление никто не оспаривает и ,по-идее, Лева должен был пропустить этот матч в любом случае.
Барса оспаривает дисквалификацию по которой Роберту накинули еще два матча за жест , который он показал уходя с поля
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Alan7
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Ответ Logan Couture
А если бы Эспаньол победил, стали бы оспаривать?
Тогда бы оспаривала Барса ;)
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Serik86
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Лапорт нервно дышит))
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Иван Никулин
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Ответ Игорь Новиков
Ну это и правда максимально странно. Один матч он обязан был пропустить. Это уже потом можно оспорить и добиться сокращения дисквы. Но за красную 1 матч должен был пропустить. Ее же не отменили.
ну если бы барсе не впаяли абсолютно левые лишние два матча дисквы то уверен лева спокойно пропустил матч с эспаньолом и все.
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DolJun
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Ответ Игорь Замаруев
Челси, накупивший игроков на 400 миллионов, играет вничью с Ноттингемом и проигрывает Арсеналу и Ньюкаслу. Следи за своим клубом, Должуня
при чем тут челси, игорян?))
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Иван Никулин
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а барса то тут при чем?))эспарьол бы лучше не позорились.тем более лева никак на счет не повлиял.лучше бы играть научились.а то с такой слабой игрок эспаньолу прямая дорога в сегунду.надеюсь это и произойдет
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Kaloyan Yalamov
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Оспаривают решение суда, интересно. А вообще все возможно
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TheReal_TMAC
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Ответ rigobersong
Рофлы с 8 места АПЛ генерят:)
Новость исключительно испанского чемпионата, расклады АПЛ тут причём, вообще? Хотя, когда крыть нечем, и такие аргументы сойдут. Мда.
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Игорь Замаруев
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Ответ Мадрид наказывает!
А он разве участвовал? Кто-либо видел польское бревно на поле?
Кто-то видел алжирское бревно на ЧМ? За что ему серебро дали?
Чел, так про каждого можно писать. В чём смысл оскорблять игроков?
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Евгений Кретович
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Ответ белошип
Поддерживаю С какого вообще игрок удалённый в предыдущей игре принимает участие в следующей? Я смотрю Лапорта начал дёргать уже и за кабинетные рычаги)
Ну представьте ситуацию: он пропускает матч, но потом, после апелляции решают, что удаление ошибочно и дисквалификация отменена. А он уже отбыл матч, несправедливо получается
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Григорий Сербаков
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Ответ белошип
Поддерживаю С какого вообще игрок удалённый в предыдущей игре принимает участие в следующей? Я смотрю Лапорта начал дёргать уже и за кабинетные рычаги)
Барселона оспаривает в суде дисквалификацию. Поэтому ее перенесли до решения суда
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Игорь Замаруев
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Ответ DolJun
присудить топарю чави и его карманному кабинету технарь и дело с концом. хотя барса конечно рофлы генерит знатные)
Челси, накупивший игроков на 400 миллионов, играет вничью с Ноттингемом и проигрывает Арсеналу и Ньюкаслу. Следи за своим клубом, Должуня
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Михаил Хромаков
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Ответ Федот Евграфович
Если они выиграют по иску, то переигровки не будет. Барса получит техническое поражение.
С чего вдруг если дисквалификацию официально приостановили
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испанские страсти)
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Фёдор Кузнецов
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А почему Левандовски отложили её на матч с Эспаньолом? Ведь один матч должен удалённый игрок пропустить, если откладывать то на следующий матч Ла Лиги
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Sergey Mikhaylenko
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Ответ Хитон
Я вот без какого-либо хейтерства и троллинга хочу спросить один важный вопрос, который меня искренне интересует: в чем тренерский талант Чави? Почему такой карт-бланш? Сколько игр не смотрел и ничего кроме навесов на высокого и упоминания ДНК Барселоны я не видел. Откуда столько уверенности в том, что у него всё получится? Тот же молодой Артета (если проводить параллели) за 3 года работы периодически показывал футбол своего стиля, периодически упрощал ради победы, периодически подстраивался под противника, тк понимал, что сил сейчас не хватает. А что предлагает Чави кроме навесов и периодических строгих решений аля «ух ребятишки, завтра отменяю все ваши выходные! Вы меня разозлили» я ничего и не встречал. В чем его секрет?
О каком карт-бланше ты говоришь? Команда идёт на первом месте, что тебе ещё нужно?
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Хитон
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Я вот без какого-либо хейтерства и троллинга хочу спросить один важный вопрос, который меня искренне интересует: в чем тренерский талант Чави? Почему такой карт-бланш? Сколько игр не смотрел и ничего кроме навесов на высокого и упоминания ДНК Барселоны я не видел. Откуда столько уверенности в том, что у него всё получится? Тот же молодой Артета (если проводить параллели) за 3 года работы периодически показывал футбол своего стиля, периодически упрощал ради победы, периодически подстраивался под противника, тк понимал, что сил сейчас не хватает. А что предлагает Чави кроме навесов и периодических строгих решений аля «ух ребятишки, завтра отменяю все ваши выходные! Вы меня разозлили» я ничего и не встречал. В чем его секрет?
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