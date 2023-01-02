«Эспаньол» оспаривает результат матча с «Барселоной» из-за участия Левандовского в дерби. Клуб направил письмо в RFEF
«Эспаньол» оспаривает результат матча с «Барселоной».
Клуб направил письмо с жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию из-за участия в матче Роберта Левандовского, ранее получившего трехматчевую дисквалификацию в Ла Лиге.
Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке дисквалификации Левандовского, в результате чего нападающий «Барселоны» смог принять участие в матче 15-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (1:1).
«Перед началом матча клуб добросовестно предупредил как судью матча Матеу Лаоса, так и ту же RFEF о присутствии в стартовом составе соперника Роберта Левандовского, который должен отбывать дисквалификацию за полученную ранее красную карточку.
Как было объявлено ранее накануне матча, «Эспаньол» будет использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты своих интересов и интересов болельщиков, осознавая, что эта вопиющая несправедливость ставит под угрозу суть нашего соревнования и основана на поспешном решении с очевидными юридическими недостатками», – говорится в официальном заявлении «Эспаньола».
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Чел, так про каждого можно писать. В чём смысл оскорблять игроков?