«Эспаньол» оспаривает результат матча с «Барселоной».

Клуб направил письмо с жалобой в Королевскую испанскую футбольную федерацию из-за участия в матче Роберта Левандовского, ранее получившего трехматчевую дисквалификацию в Ла Лиге.

Центральный суд Мадрида вынес решение о приостановке дисквалификации Левандовского, в результате чего нападающий «Барселоны» смог принять участие в матче 15-го тура Ла Лиги против «Эспаньола» (1:1).

«Перед началом матча клуб добросовестно предупредил как судью матча Матеу Лаоса, так и ту же RFEF о присутствии в стартовом составе соперника Роберта Левандовского, который должен отбывать дисквалификацию за полученную ранее красную карточку.

Как было объявлено ранее накануне матча, «Эспаньол» будет использовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы для защиты своих интересов и интересов болельщиков, осознавая, что эта вопиющая несправедливость ставит под угрозу суть нашего соревнования и основана на поспешном решении с очевидными юридическими недостатками», – говорится в официальном заявлении «Эспаньола».

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