Соболев о низкой результативности: «В прошлом сезоне на меня тоже накидывались, а в концовке забивал и отдавал. В «Зените» огромная конкуренция, все привыкли»

Александр Соболев: если работать, голы придут.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о своей низкой результативности в нынешнем сезоне.

Соболев не забивал и не отдавал голевых передач в 10 последних матчах за «Зенит».

– Предстоит последний матч в году. Он особенный в психологическом плане?

– Все просто. Хочется выиграть, уйти на перерыв с хорошим настроением. У нас неплохая серия. Дома нужно отдать все, чтобы набрать три очка.

– Не обижает вас, что при наличии трех нападающих играет Луис Энрике?

– Сергей Богданович сказал, что наша работа – тренироваться, его работа – определять стартовый состав. Так бывает. Ничего в этом такого нет.

– Давит ли на вас низкая результативность?

– Результативность – это главное. Да, я недостаточно забил и отдал. Если работать, голы придут. В прошлом сезоне на меня тоже накидывались, а в концовке забивал и отдавал.

– Ваши полезные действия не всегда бросаются в глаза. Это приравнивается к голам?

– Понятно, что нападающему всегда хочется забивать или отдавать [передачи]. Не ставлю гол выше всего остального. Если ты хорошо сыграл и помог команде выиграть, даже на стандартах в обороне, для меня это значит больше.

– Есть ощущение, что вы потеряли место в старте. Как относитесь к этому и общаетесь ли на эту тему с Сергеем Семаком?

– Не могу сказать, что что‑то потерял или не потерял. С Сергеем Семаком часто общаемся. «Зенит» – такая команда: одну игру ты можешь сыграть, другую – нет. В команде огромная конкуренция, все к этому привыкли. Это нормальная ситуация. И так с играми происходит не только у меня – у многих, – сказал Соболев.

