Первое поражение «ПСЖ», неудачи «Челси» и «Тоттенхэма», Винисиус подвергся расизму, победа Клэбо, гол Головина и другие новости утра

1. В АПЛ «Челси» внезапно не смог обыграть «Ноттингем Форест» (1:1). У «синих», идущих 8-ми в чемпионате, лишь 1 победа в 7 последних матчах лиги. В другом матче дня «Тоттенхэм» уступил «Астон Вилле» (0:2). У шпор 1 победа в 5 последних играх.

2. «ПСЖ» без Месси и Неймара сенсационно проиграл «Лансу» – 1:3. Это первое поражение парижан при Кристофе Гальтье, отрыв от «Ланса» в чемпионате Франции сократился до 4 очков.

«Монако» победил «Брест» (1:0) благодаря голу Александра Головина дальним ударом. У россиянина результативные действия в 5 матчах Лиги 1 подряд!

3. Йоханнес Клэбо победил в классической гонке преследования на 10 км на втором этапе «Тур де Ски», Гульберг – 2-й, Пеллегрино – 3-й. У женщин выиграла Тириль Венг, Нисканен – 2-я, Карлссон – 3-я.

4. Винисиус подвергся расизму в Вальядолиде. Ранее его оскорбляли фанаты «Барсы», «Атлетико» и «Мальорки». Вингер «Реала» обвинил Ла Лигу в бездействии, на что получил ответ, что прокуратура не установила личности виновных, когда фанаты «Барсы» оскорбляли его.

5. Трансферные новости. Николсон может перейти из «Спартака» в «Галатасарай». «Зенит» получит 2 млн евро за трансфер Ловрена в «Лион». 37-летнего Модрича хотят подписать «Аль-Наср» и «Интер Майами», Лука намерен провести в «Реале» еще минимум сезон. «Челси» согласовал переход Бадиашиле за 37-38 млн евро, защитник подпишет контракт на 6,5 года.

6. Хави не дал «Барсе» выходной после 1:1 с «Эспаньолом». Ожидалось, что игроки проведут 1 января с семьями.

7. Немного статистики по итогам 2022 года. Месси стал лучшим бомбардиром международных матчей в 2022-м, Мбаппе – 2-й, Альварес – 3-й, Шомуродов делит 8-е место. Левандовски – лидер топ-5 лиг Европы по упущенным явным голевым моментам в 2022-м, Бензема – 2-й, Мбаппе и Лаутаро делят 3-е место. Мбаппе чаще всех попадал в офсайд в 2022-м в топ-5 лигах, Роналду – в пятерке.

8. Дани Алвеса обвинили в сексуальном насилии в Барселоне. По словам женщины, экс-игрок «Барселоны» засунул руку ей под белье.

9. Овечкин стал 1-й звездой декабря в НХЛ, Макдэвид – 2-й, Томпсон – 3-й.

10. Сайнс-старший выиграл 1-й этап ралли-рейда «Дакар-2023» у Леба в классе внедорожников, Даниэль Сандерс стал быстрейшим в зачете мотоциклов, лучшее время в категории грузовиков показал Мартин Мацик. Чемпион «Дакара-2022» Сандерленд отправлен в больницу после аварии на первом этапе.

11. В Иране задержали футболистов, выпивавших на новогодней вечеринке, где были женщины. Некоторые игроки были «не в адекватном состоянии после употребления алкоголя».

Цитаты дня.

Александр Шмурнов: «Овечкин может обогнать Гретцки, но рекорд по отдельному показателю не заслуживает отношения как к супердостижению. Голы в хоккее – вторичный показатель»

Бельерин не встречал игроков-геев: «И это очень странно, футбол сильно отстает в этом аспекте. Он всегда был очень сексистским»

Месси о 2022-м: «Осуществилась мечта, к которой я всегда стремился. Это было бы невозможно без поддержки из Парижа, Барселоны, других городов и многих стран»

Кафельников об Абаскале: «Чистый шабашник. Какую он игру построил? На уровне никому не интересного чемпионата России?»

Татьяна Тарасова: «Мы справляемся с санкциями. Но это не значит, что всю оставшуюся жизнь мы должны не участвовать в международных соревнованиях»

Фердинанд против критики Роналду: «Раз речь о Саудовской Аравии – это позор. А в Америке проблем меньше? Никто не заслужил права уехать в неконкурентную лигу больше, чем Криштиану»

«Шансы «Спартака» на чемпионство – 65%, у «Зенита» – 35. «Спартак» должен стать гегемоном, мы уже убирали киевское «Динамо». Кавазашвили о Мир РПЛ

Бельерин 2 года не покупает новую одежду: «Все началось с веганской диеты, потом я пересел на электрокар. Нет смысла брать вещь и надевать ее один раз»