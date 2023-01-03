Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» представит его вечером 3 января

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию.

37-летний форвард сборной Португалии прилетел в Эр-Рияд, где он будет представлен болельщикам как игрок «Аль-Насра».

Мероприятие пройдет 3 января на стадионе «Мрсул-парк» и начнется в 19:00 по московскому времени. На нем ожидается присутствие около 30 тысяч зрителей.

Фото: twitter.com/AlNassrFC

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23 комментария

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Сергей Нагорнов
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Вы чего с сайтом сделали? Коньяк на сервер пролили?
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Sobachkin
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Дресс код: Все в белом!
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bel01
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Великий Алонсо уже вылетел в Эр-Рияд?
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rigobersong
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Главное что бы джорджинка в хиджабе ходила, а то еще подумают что своя, а традиции не соблюдает:)
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Флоренти́но Пéрес
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Ответ Alex Rhea
Просчитался Криш, надо было в 2018 идти в ПСЖ или в Катар ехать, тогда бы ЧМ сейчас взял)
Чтобы ЧМ взять, надо по мячу хоть попадать. Это выше его возможностей.
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AF007
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Пусть там и сгниëт в слезах и соплях. Худший антагонист в истории. Месси заслужил более достойного врага, который не шакалил бы прострелы на пустые всю свою убогую жизнь в метре от ворот
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Denis Fomin
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Слишком много внимания игроку арабской лиги, которого выгнали из англии.
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Eduard86
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Он в Эль-Насре 171 гол за сезон наклепает и будет 1000 голов в официальных матчах. Чем Вам господа не рекорд+плюс пол лярда насыпят. Красивая мнодоходовочка😉
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lors
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Ответ rigobersong
Ну да, в 38 у кринжа самый прайм для Европейского футбола:)🤣🤣🤣 И так по полю ползает медленнее Мертезакера уже 3 года:))
Тем временем, Роналду был быстрейшим игроком Ювентуса...
Накидайте этому старому господину минусы как он любит!!
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Direct free kick
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Ответ Ночной кошмар Логинова
По улицам Рона водили…
Сионисты уничтожили карьеру Роналду
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GuruFutbola
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Оделся как на похороны своей карьеры, хотя..
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Alex Rhea
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Просчитался Криш, надо было в 2018 идти в ПСЖ или в Катар ехать, тогда бы ЧМ сейчас взял)
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Ночной кошмар Логинова
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По улицам Рона водили…
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leeexxxxtml
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Роналду сожгут на костре через пол года, так как уровень клуба и напарников на уровне Крылья советов. Пасов хороших не будет, моментов 0. Что Месси, что Пеле, что Марадона, что Роналду, играя в Российском чемпионате были бы не лучше Аршавина или Павлюченко. Роналду еще не осознает что он не забьет и 5 голов за 3 года в Саудовской Аравии. Это конечно дичайший фейл.
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rigobersong
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Ответ King_X
Хочется верить, что это чисто на полгода, т. к сейчас нет вариантов Набрать форму, вернуть уверенность, отдохнуть от английских СМИ поехавших И возвратиться в норм футбол, когда европейский вариант появится
Ну да, в 38 у кринжа самый прайм для Европейского футбола:)🤣🤣🤣 И так по полю ползает медленнее Мертезакера уже 3 года:))
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Bill Zapulil
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Даже эмблема на Мадрид похожа!
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Winterburn
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Напоминает как как-то Кадыров в Терек Рууда Гуллита привозил всем напоказ.
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King_X
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Хочется верить, что это чисто на полгода, т. к сейчас нет вариантов
Набрать форму, вернуть уверенность, отдохнуть от английских СМИ поехавших
И возвратиться в норм футбол, когда европейский вариант появится
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atomio
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Красивый фрукт готов к новому вызову, лишь бы не подвели одноклубники с выкатами на пустые ворота. а так же все пенки и штрафные теперь за клубникой.
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ManchesteR
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Прощай, легенда!
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rigobersong
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Наконец-то в настоящем королевском клубе поиграет:) А не в рофломадридке:)
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Direct free kick
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Грустная несправедливая развязка карьеры лучшего игрока XXI века
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ХавиГави_Паратрупер
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Незабываемый вечер для ростовских детей🙌
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