Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» представит его вечером 3 января
Криштиану Роналду прибыл в Саудовскую Аравию.
37-летний форвард сборной Португалии прилетел в Эр-Рияд, где он будет представлен болельщикам как игрок «Аль-Насра».
Мероприятие пройдет 3 января на стадионе «Мрсул-парк» и начнется в 19:00 по московскому времени. На нем ожидается присутствие около 30 тысяч зрителей.
Фото: twitter.com/AlNassrFC
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