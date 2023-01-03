Роналду прибыл в Саудовскую Аравию. «Аль-Наср» представит его вечером 3 января

прибыл в Саудовскую Аравию.

37-летний форвард сборной Португалии прилетел в Эр-Рияд, где он будет представлен болельщикам как игрок «Аль-Насра».

Мероприятие пройдет 3 января на стадионе «Мрсул-парк» и начнется в 19:00 по московскому времени. На нем ожидается присутствие около 30 тысяч зрителей.

Фото: twitter.com/AlNassrFC

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