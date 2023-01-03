Атакующий защитник « » отметился историческим выступлением в матче против « » (145:134, ОТ).

Митчелл набрал 71 очко, 11 передач и 8 подборов и 1 блок-шот за 50 минут на площадке. Он реализовал 22 из 34 бросков с игры, включая 7 из 15 трехочковых, а также 20 из 25 штрафных.

55 из 71 очка Митчелла пришлись на вторую половину встречи и овертайм, а один из его точных бросков за 3 секунды до конца 4-й четверти перевел игру в овертайм.

Митчелл обновил рекорд «Кавальерс» по результативности в одном матче. Ранее лучшего результата – 57 очков – смогли достичь (2017) и (2015).

Кроме того, Митчелл провел самый результативный матч в нынешнем сезоне НБА. Он стал седьмым баскетболистом в истории лиги, которому удалось преодолеть отметку в 70 очков, при этом никто прежде не совершал 10 передач. Его выступление вошло в десятку самых результативных за все время.

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