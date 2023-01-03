Донован Митчелл набрал 71 очко против «Чикаго» и обновил рекорд «Кавс» по результативности в одном матче

Теги Чикаго Кливленд Леброн Джеймс НБА видео рекорды Кайри Ирвинг Донован Митчелл Баскетбол

Атакующий защитник «Кливленда» Донован Митчелл отметился историческим выступлением в матче против «Чикаго» (145:134, ОТ).

Митчелл набрал 71 очко, 11 передач и 8 подборов и 1 блок-шот за 50 минут на площадке. Он реализовал 22 из 34 бросков с игры, включая 7 из 15 трехочковых, а также 20 из 25 штрафных.

55 из 71 очка Митчелла пришлись на вторую половину встречи и овертайм, а один из его точных бросков за 3 секунды до конца 4-й четверти перевел игру в овертайм.

Митчелл обновил рекорд «Кавальерс» по результативности в одном матче. Ранее лучшего результата – 57 очков – смогли достичь Леброн Джеймс (2017) и Кайри Ирвинг (2015).

Кроме того, Митчелл провел самый результативный матч в нынешнем сезоне НБА. Он стал седьмым баскетболистом в истории лиги, которому удалось преодолеть отметку в 70 очков, при этом никто прежде не совершал 10 передач. Его выступление вошло в десятку самых результативных за все время.

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17 комментариев

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gigga1
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До сих пор не могу понять, как он выполнил бросок, который перевел игру в овертайм!
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Herodotus
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Оу маааай, Дон)))
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Бондарев Олег
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Ответ Vagant
Это новогодние чудеса. За последние 25 лет только три игрока лиги набирали 70 очков в одном матче. Они все атакующие защитники. Все они были выбраны на драфте под номером 13.
Вау. А ведь и правда!) Спасибо за магию цифр!
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Vagant
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Ответ Daishi
Ну, он вообще почти трипл собрал, что вообще вырвиглазно..))
Так он рекорд у Леброна отобрал - должен был по леброновски - в шаге от трипла.
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Groove
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Пора Леброну на третий заход в Кавс))
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Daishi
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Ответ Vagant
’Это первая игра в истории НБА с 70-ю очками и 10+ ассистами у одного игрока.
Ну, он вообще почти трипл собрал, что вообще вырвиглазно..))
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Ceasus
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Ответ Учительгода2020
Великолепный матч провёл. Вот что значит найти свою команду.
Да и нельзя сказать, что Юта была не его команда. Просто что-то сломалось, и всё тут. Больше забавляло как его тут помоями стали поливать
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Денис Снежко
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Монстр!
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За Кэвс и двор стреляю в упор
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А все потому, что я улетел в Шри Ланку и не могу смотреть матчи.
Придется остаться тут до конца сезона 😂
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Олег Кайзер
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Ответ Vagant
Это новогодние чудеса. За последние 25 лет только три игрока лиги набирали 70 очков в одном матче. Они все атакующие защитники. Все они были выбраны на драфте под номером 13.
Нумерология-страшная сила
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Марсель Объелся
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2023 в НБА уже удался. А Митчелл выдал прям как в баббловых перестрелках с Мюрреем
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Vagant
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Ответ Свежий
Пока мы доедаем салатики, кто-то за океаном в сильнейший лиге мира набирает 71 очко
Это новогодние чудеса.
За последние 25 лет только три игрока лиги набирали 70 очков в одном матче.
Они все атакующие защитники.
Все они были выбраны на драфте под номером 13.
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Vagant
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’Это первая игра в истории НБА с 70-ю очками и 10+ ассистами у одного игрока.
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A.G
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Дончич подержи его пиво! И его рост 185 см, серьезно??
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frenemy
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Потрясающее выступление! НБА феерит талантом в последний месяц. Лучшая лига в спорте!
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Свежий
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Пока мы доедаем салатики, кто-то за океаном в сильнейший лиге мира набирает 71 очко
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Учительгода2020
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Великолепный матч провёл. Вот что значит найти свою команду.
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