МЧМ-2023. 1/4 финала. Финляндия сыграет со Швецией, Чехия против Швейцарии
В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.
В понедельник Финляндия сыграет со Швецией в рамках 1/4 финала, Чехия встретится со Швейцарией.
Во вторник США будет противостоять Германия, Канада сыграет со Словакией.
Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.
Сборная России отстранена от участия в турнире.
МЧМ-2023
1/4 финала
- Дата проведения
- 2 января, 19.00, «Avenir Centre»
- Дата проведения
- 2 января, 21.30, «Scotiabank Centre»
- Дата проведения
- 3 января, 00.00, «Avenir Centre»
- Дата проведения
- 3 января, 02.30, «Scotiabank Centre»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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