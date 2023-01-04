МЧМ-2023. 1/4 финала. Финляндия сыграет со Швецией, Чехия против Швейцарии

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В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.

В понедельник Финляндия сыграет со Швецией в рамках 1/4 финала, Чехия встретится со Швейцарией.

Во вторник США будет противостоять Германия, Канада сыграет со Словакией.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

1/4 финала

Финляндия U-20 – Швеция U-20
Дата проведения
2 января, 19.00, «Avenir Centre»
Онлайн матча Видео

 

Чехия U-20 – Швейцария U-20
Дата проведения
2 января, 21.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

 

США U-20 – Германия U-20
Дата проведения
3 января, 00.00, «Avenir Centre»
Онлайн матча Видео

 

Канада U-20 – Словакия U-20
Дата проведения
3 января, 02.30, «Scotiabank Centre»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2023

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3 комментария

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Iuasamotu
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На МЧМ уже всё по-серьёзному, пора включаться к просмотру
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tarakan13
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Где можно посмотреть?
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Лжетрофеич
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За финнов, чехов, немцев и словаков!
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