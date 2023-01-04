МЧМ-2023. 1/4 финала. Финляндия сыграет со Швецией, Чехия против Швейцарии

В Галифаксе и Монктоне продолжается МЧМ-2023.

В понедельник Финляндия сыграет со Швецией в рамках 1/4 финала, Чехия встретится со Швейцарией.

Во вторник США будет противостоять Германия, Канада сыграет со Словакией.

Изначально турнир должен был пройти в Новосибирске и Омске, но в итоге был перенесен в Канаду.

Сборная России отстранена от участия в турнире.

МЧМ-2023

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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