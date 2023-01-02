Дакар-2023. Клейн выиграл 2-й этап и вышел в лидеры в классе мотоциклов

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В Саудовской Аравии проходит второй этап ралли-рейда «Дакар-2023».

Мейсон Клейн выиграл заезд и вышел в лидеры общего зачета в классе мотоциклов. Победа стала для молодого американца первой на «Дакаре».

Ралли Дакар
2 января 2023 года
Этап 2
 
Мотоциклы 
 
1. Мейсон Клейн (США, «КТМ») – 5:23.04
2. Себастьян Бюлер (Германия, «Хиро») +1.09
3. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +1.13
 
Положение после этапа 2
 
1. Мейсон Клейн (США, «КТМ») – 9:38.28
2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.41
3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +2.03
 

Соревнования в других классах продолжаются.

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