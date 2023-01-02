Дакар-2023. Клейн выиграл 2-й этап и вышел в лидеры в классе мотоциклов

В Саудовской Аравии проходит второй этап ралли-рейда «Дакар-2023».

Мейсон Клейн выиграл заезд и вышел в лидеры общего зачета в классе мотоциклов. Победа стала для молодого американца первой на «Дакаре».

Ралли Дакар

2 января 2023 года

Этап 2

Мотоциклы

1. Мейсон Клейн (США, «КТМ») – 5:23.04

2. Себастьян Бюлер (Германия, «Хиро») +1.09

3. Скайлер Хоус (США, «Хускварна») +1.13

Положение после этапа 2

1. Мейсон Клейн (США, «КТМ») – 9:38.28

2. Тоби Прайс (Австралия, «КТМ») +1.41

3. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +2.03

Соревнования в других классах продолжаются.

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