12-я чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию

Теги Александра Костенюк сборная России жен натурализация ФШР Шахматы

Российская шахматистка Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию.

О переходе 12-й чемпионки мира сообщает Федерация шахмат Швейцарии.

Костенюк начнет выступать за Швейцарию с 2024 года. Если бы она сменила флаг в 2023‑м, швейцарской федерации пришлось бы заплатить Федерации шахмат России (ФШР) комиссию в 10 000 долларов.

Шахматистка была замужем за гражданином Швейцарии, поэтому имеет паспорт этой страны уже более 10 лет. 

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22 комментария

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Amico Megobari ®
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судя по фамилии могла и за Украину заявиться. сколько бы тут нацистских ватных полуШарий пополам разлетелось.
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Денис Фурман
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Молодец
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Verhovn
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Да нормально, если и паспорт этого государства в кармане. Удачи.
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Andreir888
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Искренне рад за Сашу! Успехов ей!
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Free1971
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Респектище
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Александр Максаков
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Не возникает желания писать в комментарии о том, какая она красивая, умная и т.д. Не вижу в этом поступке чего-то особенного с положительной стороны
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andrej shabanov
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Очень вовремя, как всегда
человек выигрывал даже ОЛИМПИАДУ от России...
Но зачем выступать за Россию, когда можно выступать за Швайц??
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Ocelot
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в шахматах же вроде не банят только минус флаг и договор надо подписывать что ты против военных действий и можешь выступать
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Игорь Попов
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Лучшие годы позади получается, все равно наша для них будет
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andrej shabanov
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ПОЧЕМУ НУЖНО МЕНЯТЬ ГРАЖДАНСТВО?!

Она вдруг вспомнила, что у неё швейцарский паспорт есть. Самое время свалить, когда Россия в тяжёлой ситуации, найс...

Плевать на все титулы, которые она выиграла от России...
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Светлана Менова
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Ожидаемо. Кто следующая(ий)?
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Hola Hola
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10 000 пожалели что ли?
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Игорь Васильев
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Ответ StarkO
Браво!
А почему "Браво"?
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Nov Navik
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Ответ Назар Игорь
Можно еë понять, уверен что это далеко не последняя потеря для российского спорта.
Лавры Корчного примеряет !!!
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Forza
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Александра очень адекватная и добрая женщина. Ещё и шахматистка замечательная. Можно только удачи пожелать!
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Назар Игорь
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Можно еë понять, уверен что это далеко не последняя потеря для российского спорта.
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IrbIS
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вовремя про паспорт швейцарии вспомнила, молодец
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Shatkiy KokoZhir
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Варлампий Варлампий
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Классненько
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Vsemtruba
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Первый пошёл…
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StarkO
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Браво!
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Sabaka Sabaka
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красивая и умная женщина. Удачи в карьере
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