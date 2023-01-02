12-я чемпионка мира по шахматам россиянка Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию
Российская шахматистка Александра Костенюк будет выступать за Швейцарию.
О переходе 12-й чемпионки мира сообщает Федерация шахмат Швейцарии.
Костенюк начнет выступать за Швейцарию с 2024 года. Если бы она сменила флаг в 2023‑м, швейцарской федерации пришлось бы заплатить Федерации шахмат России (ФШР) комиссию в 10 000 долларов.
Шахматистка была замужем за гражданином Швейцарии, поэтому имеет паспорт этой страны уже более 10 лет.
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