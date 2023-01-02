У Криштиану Роналду есть возможность перейти из «Аль-Насра» в клуб из Лиги чемпионов.

В конце декабря 37-летний нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. Соглашение рассчитано до 2025 года.

По информации Marca, в этом контракте есть пункт, согласно которому португалец может перейти в « » на правах аренды, если «сороки» квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Английским клубом владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Роналду принадлежит рекорд по количеству забитых мячей в – 140. Его ближайший преследователь Лионель Месси забил 129 голов.

Куда приехал Роналду? «Аль-Наср» не выигрывал азиатскую ЛЧ и играет свое «класико», за него забивал Стоичков, а тренировал – Каннаваро