Роналду может перейти в аренду в «Ньюкасл», если клуб выйдет в ЛЧ. Опция прописана в контракте форварда с «Аль-Насром» (Marca)

Теги Криштиану Роналду Ньюкасл премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

У Криштиану Роналду есть возможность перейти из «Аль-Насра» в клуб из Лиги чемпионов.

В конце декабря 37-летний нападающий подписал контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. Соглашение рассчитано до 2025 года. 

По информации Marca, в этом контракте есть пункт, согласно которому португалец может перейти в «Ньюкасл» на правах аренды, если «сороки» квалифицируются в Лигу чемпионов по итогам этого сезона. Английским клубом владеет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии.

Роналду принадлежит рекорд по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов – 140. Его ближайший преследователь Лионель Месси забил 129 голов. 

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139 комментариев

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Артем Шпачук
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Ответ Машина Мощная
да там отрыв-то каких-то жалких 11 голов)) считай 11 пеналей забил Роналдыч в ЛЧ, с игры у него меньше будет чем у GOATa)
Да всем всё равно сколько игр,кто через 50 лет будет обсуждать сколько игр,вот Зубастик был травмирован много лет,но это его уже не спасет,если зайдет разговор величайший ли он футболист всех времён,потому что никого не интересуют косвенные факты,только конченый результат,так же не будут уже вспоминать через лет 10-20 сколько "липовых зм" дали кришу и Лео,останется просто их количество,не понимаю зачем упоминать про игры если Лео забьет в итоге больше в лч,не важно сыграет он больше игр при этом или нет,значит у него будет звание лучшего бомбардира в истории этого турнира,нет,значит оно будет у Роналду,остальное не важно.Никого не будут интересовать сослагательные,а если бы было по-ровну матчей,за такие статистики наград ее дают и звания не присуждаются,зачем тогда вообще об этом говорить.
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rasul5700
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Вернётся в лч и порвет всех, и вам всем понадобится много огнетушителей
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Anton Kortenko
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вот это многоходовочка. шахматист, блин.
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rigobersong
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Ответ yrok77
Дубаи это ОАЭ если ты не знал, а Рон будет в ЭР Рияде Саудовская Аравия. Школьник
Википедия есть у всех малыш:) Неужели ты думаешь я не могу позволить себе раз в год какие-то 300к потратить:) Не все за 20ку в пятерочке как ты работают:)🤣
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Verhovn
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Ответ Гусейн Магомедрасулов
Ну посмотрим, сможет ли Роналду собраться и удивить. Или будет балластом
Поглядим) Я лично уверен, что это всё.
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петя Вася
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Ответ Денис Иванов
Если Ньюкасл выйдет в ЛЧ то состав полюбому будет укреплять, так что Роналду может быть и не нужен
Так он и не укрепит....
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Гусейн Магомедрасулов
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Verhovn
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Ответ Denis Fomin
Это насколько надо быть зацикленным на личных рекордах, чтоб при удобном случае свалить из клуба который дал тебе шанс. Самый позорный футболист в истории!
Не фанат МЮ, но клуб сделал всё правильно. Репутация дороже.
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#nikon
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Похоже, любая новость про Роналду становится генератором искромётного юмора.
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piper65
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Ответ bullerdavidx
Там один и тот же владелец
Это многое объясняет, кстати - я, правда, не уверен, что правила УЕФА позволят такую аренду. Но шейхам многое прощается, как известно
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иц а мэн
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Ответ QWertY
Эдди Хау: ребята, валим из топ 4. Нет времени объяснять, иначе будет хуже
В голос
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Гусейн Магомедрасулов
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Я уже об этом писал ещё пару недель назад
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Denis Fomin
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Это насколько надо быть зацикленным на личных рекордах, чтоб при удобном случае свалить из клуба который дал тебе шанс. Самый позорный футболист в истории!
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gringomike
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Вот это многоходовочка
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Человек1991
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У арабёнков альнасровцев какая то сверхъестественная шизофрения , ну или они отбитые фанатики Роналду , зачем было его брать , когда в составе есть 2 центрфорварда лучше , это Абубакар и Талиска , Аль Наср решил повторить путь МЮ чтоли , когда посадили на лавку Кавани ради Роналду , начали играть хуже и вместо 2 места заняли 6 . )) да ещё с такой ЗП , хотя думаю это выгодный понт для обеих сторон , типо самый крупный контракт в истории , а на самом деле там 20-30 лимонов .)
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Verhovn
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Ответ Wekil
Из МЛС в Милан и ПСЖ
Спасибо. Вспомнил. Но не на закате карьеры и не в Азию. Разница существенная..
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Алексей Гусев
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ахахахха, так не все так просто оказывается, про Ньюкасл не было фейком)
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Дмитрий Васильев
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Ответ Экспертное мнение
Путевки в ЛЧ должны добывать другие, а Роналду прыгнет на готовенькое? Ну это же классика, Криш всю карьеру играл в самых титулованных клубах своих стран, в МЮ после требла пришел, в Реал после двух Ла Лиг подряд, в Юве после 9 лет подряд чемпионства. Играть в тепличных и готовых условиях это вся суть Кришти. А чего сразу в Ньюкасл не пошел, боится развалить? Зато они потом будут обязаны играть в ЛЧ ради пары голов Криша.
По твоему мнению Месси играл за команду середняк? Он пришёл в самую сильную версию Барселоны за всю историю , а потом и в ПСЖ где на каждой позиции игроки мирового уровня.
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VLAD SHOW
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Ответ Айлин 1990
Да всё забудьте о роналду, не будет теперь его в Европе.
Помечтай
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Дмитрий Васильев
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Ответ yrok77
Признайся, ты не сможешь его забыть
Он никогда его не забудет) будет помнить всегда, если это не так, то он бы не приходил на каждую ветку о Роналду
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Verhovn
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Ответ Дмитрий Васильев
Не великий игрок с 5 ЗМ и 4 зб. Лучший бомбардир в истории и в лучшем турнире мира -ЛЧ? Это Роналду распиаренный? ну ему хоть как Месси липовые награды по типу лучшего гола группового этапа не раздают , и таких наград множество.
Да-да-да, Митяй.. Мало набросал. Мало🤣
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Машина Мощная
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Ответ rigobersong
Тут Кринж молодец, пошакалить статку в ЛЧ всегда готов:) Только вот жаль Хау, такую классную команду выстраивает, что бы потом все это уничтожить переходом 38 летнего шакального деда:))🤢🤢🤢
да там отрыв-то каких-то жалких 11 голов)) считай 11 пеналей забил Роналдыч в ЛЧ, с игры у него меньше будет чем у GOATa)
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VLAD SHOW
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Ответ Verhovn
Да ладно вам, хейтеры. Роналду хороший игрок, но не великий. Распиаренный - да.. Да и ещё под конец карьеры умудрился сесть в лужу со своими рассуждениями. Ну вот такой Роналду какой он есть. За что и "любим".
АХхахахахаха распиаренный... вот так думают хейтеры лучшего в истории футбола ( Роналду )
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Анатолий Ярына
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Был Роналду реальцем, теперь насранец...
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Wekil
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Ответ Verhovn
Всё верно. А откуда и куда Бекхэм в аренду ездил, не напомните? Я что-то подзабыл...
Из МЛС в Милан и ПСЖ
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