Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Беларуси.

АБФФ объявила, что договорилась о расторжении контракта с испанским специалистом.

Алос возглавлял сборную Беларуси с 2023 года. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала 6 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.