Алос покинул пост главного тренера сборной Беларуси
Главный тренер сборной Беларуси Карлос Алос покинул свой пост.
Карлос Алос покинул пост главного тренера сборной Беларуси.
АБФФ объявила, что договорилась о расторжении контракта с испанским специалистом.
Алос возглавлял сборную Беларуси с 2023 года. Под его руководством команда провела 26 матчей, в которых одержала 6 побед, 10 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.
Кто выиграет ЧМ-2026?25088 голосов
Испания
Англия
Франция
Бразилия
Аргентина
Германия
Португалия
Нидерланды
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт АБФФ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости