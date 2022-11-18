Сборная России не обыграла Таджикистан, умер глава ФФКР Александр Горшков, Роналду жалуется на подрезанные крылья, Катар подкупает эквадорцев, Мане мимо ЧМ и другие новости

1. Сборная России сгоняла унылые нули с Таджикистаном в товарищеском матче. За игру команды нанесли всего по 3 удара в створ. Владислав Радимов разнес некоторых игроков после матча, хотя Валерий Карпин считает, что по игре у наших было преимущество. Павлюченко пожалел о полутора часах потраченного времени, Мостовой не смотрел – чуйка не подвела мастера! Одно порадовало: Пиняев побил рекорд Акинфеева, став самым юным дебютантом сборной.

2. Президент Федерации фигурного катания России и олимпийский чемпион Александр Горшков умер в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал инфаркт миокарда. Этап Гран-при в Самаре начнется с минуты молчания в память о легендарном фигуристе, а прощание пройдет в Москве 20 ноября. Ирина Винер считает, что последней каплей для Горшкова стало решение по Камиле Валиевой.

3. Жаловались на разбитые на несколько новостей интервью? Как насчет интервью Роналду, растянутого на неделю? Криш заявил, что считает Месси волшебным игроком, с которым он и не прочь поужинать. А вот тен Хагу от португальца в очередной раз прилетело. Португалец считает, что в «МЮ» ему сейчас «подрезают крылья и не хотят, чтобы он блистал».

4. Дичайший слух накануне старта ЧМ: пишут, что Катар подкупил 8 игроков сборной Эквадора на 7,4 млн долларов для победы в матче открытия. Хави считает, что катарцы могут выстрелить на турнире – надеемся, спортивными методами.

5. Еще одна громадная потеря для ЧМ-2022 – Садьо Мане все-таки не сыграет из-за травмы. Более того, вингер «Баварии» и сборной Сенегала перенес операцию.

6. На церемонии Globe Soccer Awards «Реал» был признан лучшим клубом года, Карло Анчелотти – лучшим тренером, а Карим Бензема – лучшим футболистом. Приз нашелся и для Мохамеда Салаха, который стал игроком года по версии фанатов из тиктока.

7. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Сент-Луису» (4:5 Б), Овечкин 9 раз бросил в створ, забил 789-й гол и набрал 1+2, у Бучневича – красивый гол и победный буллит. «Тампа» обыграла «Калгари» (4:1), Василевский отразил 39 бросков и стал 1-й звездой матча, Кучеров сделал дубль. «Питтсбург» обыграл «Миннесоту» (6:4), Малкин набрал очки в 5-м матче подряд. Все результаты дня – здесь.

8. Анна Щербакова, Камила Валиева и тренер Этери Тутберидзе получат почетные грамоты Мосгордумы.

9. Бриттни Грайнер отправлена в исправительную колонию в Мордовии. Адвокаты американки рассказали, что она адаптируется к новым условиям.

10. «Ак Барс» разобрался со СКА, забросив пять шайб, – три из них на счету Александра Радулова, который, похоже, спас Олега Знарка от отставки. «Автомобилист» обыграл «Металлург» в овертайме и одержал 5-ю победу подряд. Все результаты КХЛ – здесь.

11. На итоговом турнире ATP Фриц, Рууд, Джокович вышли в полуфинал, Рублев и Циципас разыграют последнее место в плей-офф.

Цитаты дня

Каладзе о геях в Грузии: «Их никто не преследует, не оскорбляет, они спокойно живут. Но попытки навязать это кому-то неприемлемы»

Невилл об интервью Роналду: «МЮ» должен расторгнуть контракт – иначе они создадут прецедент, после которого любой игрок сможет критиковать их»

Здьелар о ЧМ-2022: «Сербия – единственная православная страна на турнире. Логично, что россияне будут болеть за нее»

Ташуев о чеченских войнах: «Их раздули те, кто думал не о людях, а о других делах. Не очень хорошее событие в истории»