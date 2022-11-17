«Сербия – единственная православная страна на ЧМ-2022. Логично, что россияне будут болеть за нее». Здьелар о турнире

Полузащитник ЦСКА Саша Здьелар высказался о предстоящем чемпионате мира.

– Ты выиграл молодежный чемпионат мира, регулярно играл за сборные разных возрастов, но за первую команду провел всего четыре игры, две из которых – с Россией. В чем причина? Высокая конкуренция, менеджерские игры или что-то иное?

– Не хотел бы это комментировать. Сербия – моя родина. С молодежной сборной я выиграл значимый трофей, благодаря которому, наверное, меня будут помнить, пока я жив.

Конечно же мне обидно, что я провел всего несколько игр за взрослую сборную, учитывая, что я был «на сцене» столько лет. Однажды нам просто сказали, что не будут вызывать игроков из чемпионата Сербии. Сейчас я в более качественном чемпионате и надеюсь, что в будущем снова буду в национальной команде.

Моя задача – работать. Надеюсь, что Драган Стойкович, главный тренер, следит за чемпионатом России, и я однажды получу вызов в сборную.

– Как думаешь, до какой стадии может дойти нынешняя сборная Сербии?

– У нас тяжелая группа. Главное, что сборная выполнила задачу-минимум: отобралась на турнир. А теперь игрокам, тренеру и сборной в целом нужно определиться с задачей на чемпионат мира. На этом турнире все группы сложные, ведь там лучшие игроки и лучшие сборные.

Мы попали в почти такую же группу, как и в прошлый раз. И тогда все закончилось не очень хорошо. Думаю, мы извлекли урок, проанализировали все. Если будем играть с холодной головой, мы добьемся серьезного успеха. Думаю, эта команда уже доказала, что может играть на высшем уровне.

– Многие россияне будут болеть за Сербию на чемпионате мира. Как на это реагируешь?

– Если посмотреть объективно, россиянам больше не за кого болеть на чемпионате мира (смеется). Мы – единственная православная страна на турнире, логично, что они будут болеть за Сербию.

К сожалению, Россия не участвует на турнире, но, надеюсь, россияне нас поддержат, – сказал Здьелар.