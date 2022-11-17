КХЛ. «Авангард» примет «Сочи», «Металлург» в гостях у «Автомобилиста», «Ак Барс» против СКА
«Авангард» примет «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» сыграет в гостях с «Автомобилистом», СКА – с «Ак Барсом».
- Дата проведения
- 17 ноября, 16.30, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 17 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 17 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
- Дата проведения
- 17 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 17 ноября, 19.30, «Арена-2000»
- Дата проведения
- 17 ноября, 19.30, «Татнефть-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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