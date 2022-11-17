КХЛ. «Авангард» примет «Сочи», «Металлург» в гостях у «Автомобилиста», «Ак Барс» против СКА

примет «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

сыграет в гостях с , – с .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ