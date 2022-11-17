КХЛ. «Авангард» примет «Сочи», «Металлург» в гостях у «Автомобилиста», «Ак Барс» против СКА

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«Авангард» примет «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» сыграет в гостях с «Автомобилистом», СКА – с «Ак Барсом».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Сочи
Дата проведения
17 ноября, 16.30, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Металлург Мг
Дата проведения
17 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Минск – Сибирь
Дата проведения
17 ноября, 19.10, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Адмирал
Дата проведения
17 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Куньлунь
Дата проведения
17 ноября, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Ак Барс – СКА
Дата проведения
17 ноября, 19.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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