Нападающий Криштиану Роналду рассказал об отношении к форварду Лионелю Месси.

«Удивительный, волшебный игрок. Мы 16 лет делим с ним сцену, представляете? 16 лет.

У меня с ним отличные отношения. Мы не друзья – в том смысле, что мы не ходим друг к другу в гости, не говорим по телефону. Нет, у нас отношения как между партнерами по команде.

Я очень уважаю то, как он всегда обо мне отзывается», – сказал игрок в интервью Пирсу Моргану на TalkTV.