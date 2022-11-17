Роналду про Месси: «Волшебный игрок. У нас отличные отношения, хотя мы не друзья. Уважаю то, как он обо мне отзывается»
Нападающий Криштиану Роналду рассказал об отношении к форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.
«Удивительный, волшебный игрок. Мы 16 лет делим с ним сцену, представляете? 16 лет.
У меня с ним отличные отношения. Мы не друзья – в том смысле, что мы не ходим друг к другу в гости, не говорим по телефону. Нет, у нас отношения как между партнерами по команде.
Я очень уважаю то, как он всегда обо мне отзывается», – сказал игрок «Манчестер Юнайтед» в интервью Пирсу Моргану на TalkTV.
Комментарии