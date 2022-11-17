Салах получил приз игроку года по версии фанатов из TikTok на Globe Soccer Awards. Мендеш признан лучшим агентом в 10-й раз за 13 лет

Нападающий Мохамед Салах получил приз на церемонии Globe Soccer Awards.

Египтянин был признан лучшим игроком года по версии фанатов из TikTok. 30-летний футболист опередил в голосовании Кевина де Брюйне, Эрлинга Холанда (оба – «Манчестер Сити»), Карима Бензема («Реал Мадрид»), Роберта Левандовского ( ), («ПСЖ») и ( ).

Награду лучшему агенту года получил Жорже Мендеш – это случилось в 10-й раз за 13 лет. В числе претендентов также были Пини Захави, Джонатан Барнетт, Рафаэла Пимента, Фрэнк Тримболи и Леон Анхель.