Салах получил приз игроку года по версии фанатов из TikTok на Globe Soccer Awards. Мендеш признан лучшим агентом в 10-й раз за 13 лет

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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах получил приз на церемонии Globe Soccer Awards.

Египтянин был признан лучшим игроком года по версии фанатов из TikTok. 30-летний футболист опередил в голосовании Кевина де Брюйне, Эрлинга Холанда (оба – «Манчестер Сити»), Карима Бензема («Реал Мадрид»), Роберта Левандовского («Барселона»), Лионеля Месси («ПСЖ») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Награду лучшему агенту года получил Жорже Мендеш – это случилось в 10-й раз за 13 лет. В числе претендентов также были Пини Захави, Джонатан Барнетт, Рафаэла Пимента, Фрэнк Тримболи и Леон Анхель.

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