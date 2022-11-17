Этап Гран-при в Самаре начнется с минуты молчания в память о Горшкове
Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что пятый этап российского Гран-при в Самаре начнется с минуты молчания в память об Александре Горшкове.
Сегодня стало известно, что Горшков ушел из жизни в возрасте 76 лет. Он возглавлял ФФКР с 2010 года.
«Соревнования в Самаре сегодня начнутся с минуты молчания в память о Александре Георгиевиче. Он ежедневно, ежечасно был в работе. Сегодня собирался вылетать туда на Гран-при», – сказал Коган.
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