«Автомобилист» отыгрался на 56-й минуте и обыграл «Металлург» в овертайме. Это 5-я победа подряд

Теги Металлург Мг Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Степан Хрипунов Кертис Волк Хоккей

«Автомобилист» продлил победную серию в Фонбет чемпионате КХЛ.

Команда тренера Николая Заварухина одержала волевую победу над «Металлургом» (4:3 ОТ) в овертайме.

Екатеринбуржцы уступали со счетом 2:3 по ходу третьего периода. За четыре минуты до его завершения нападающий Степан Хрипунов сравнял результат.

А в дополнительное время при игре в большинстве победную шайбу забросил форвард Кертис Волк.

«Автомобилист» выиграл пятый матч подряд. Клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 44 балла в 31 игре.

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