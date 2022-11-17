«Автомобилист» отыгрался на 56-й минуте и обыграл «Металлург» в овертайме. Это 5-я победа подряд

«Автомобилист» продлил победную серию в Фонбет чемпионате .

Команда тренера Николая Заварухина одержала волевую победу над (4:3 ОТ) в овертайме.

Екатеринбуржцы уступали со счетом 2:3 по ходу третьего периода. За четыре минуты до его завершения нападающий сравнял результат.

А в дополнительное время при игре в большинстве победную шайбу забросил форвард .

выиграл пятый матч подряд. Клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 44 балла в 31 игре.