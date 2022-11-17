«Автомобилист» отыгрался на 56-й минуте и обыграл «Металлург» в овертайме. Это 5-я победа подряд
«Автомобилист» продлил победную серию в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Николая Заварухина одержала волевую победу над «Металлургом» (4:3 ОТ) в овертайме.
Екатеринбуржцы уступали со счетом 2:3 по ходу третьего периода. За четыре минуты до его завершения нападающий Степан Хрипунов сравнял результат.
А в дополнительное время при игре в большинстве победную шайбу забросил форвард Кертис Волк.
«Автомобилист» выиграл пятый матч подряд. Клуб занимает первое место в таблице Восточной конференции, набрав 44 балла в 31 игре.
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